COVID-19 :

Les États-Unis ont enregistré aujourd’hui un total de 229859 nouvelles infections du nouveau coronavirus et battu le record des infections

États Unis inscrit ce samedi 229 mille 859 nouvelles infections du nouveau coronavirus et a battu le record de infections Vendredi (225 mille 594) au milieu d’un nouveau rebond de la pandémie dans le pays, selon le décompte indépendant de la Université Johns Hopkins.

Par ailleurs, ce samedi 2 527 nouveaux décès ont été enregistrés par rapport à vendredi.

Le solde total à 20h00 heure locale ce samedi est de 14 millions 567 mille 529 cas et 281 mille 121 éteints, avec lesquels les États-Unis continuent de mener les statistiques mondiales de la pandémie.

L’Etat de New York reste le plus touché du pays avec 34900 morts, suivi de Texas (23 mille 55), Californie (19 mille 862), Floride (19 mille 84) et Nouveau pull (17 306).

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois (14 mille 16), Pennsylvanie (11 191), Massachusetts (10 mille 953), Michigan (10 mille 321) ou Géorgie (neuf mille 793).

En ce qui concerne les infections, la Californie revient en première position avec un million 333 mille 957 cas, le Texas suit avec un million 310 mille 612, le troisième est la Floride avec un million 49 mille 638, l’Illinois est quatrième avec 779 mille 975 et New York est se classe cinquième, avec 696 125.

Le bilan provisoire des morts -281.121- dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales du Maison Blanche, qui prévoyait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Président Donald Trump il a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, estime que lorsque Trump quittera le pouvoir le 20 janvier, 400000 personnes seront mortes et d’ici le 1er avril 540 mille.

Avec des informations de López-Dóriga Digital et .