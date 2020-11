COVID-19 :

Le conseiller en chef de l’opération Warp Speed ​​estime que les États-Unis pourraient obtenir une “ immunité de groupe ” contre le COVID-19 en mai 2021

Les premiers les Américains ils pourraient commencer à recevoir le Vaccin contre le covid-19 la prochaine fois au plus tôt 12 décembre, a prédit ce dimanche le principal conseiller de la Opération Warp Speed, l’équipe de la Maison Blanche tente d’accélérer les solutions médicales à la pandémie.

Les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis se réuniront le 10 décembre pour décider d’approuver ou non le vaccin développé par la société pharmaceutique. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, qui a demandé ce vendredi une autorisation d’urgence pour sa préparation dans le pays nord-américain.

S’ils lui donnent le feu vert le même jour, le gouvernement américain est “prêt à commencer à distribuer les vaccins dans les 24 heures suivant leur approbation”, a déclaré Moncef Slaoui, dans une interview accordée à ABC News.

«Nous aurons les (premiers) vaccins (distribués) un jour après l’approbation, et nous espérons que les gens pourront commencer à se faire vacciner, je dirais dans les 48 heures suivant l’approbation», c’est-à-dire le 12 décembre, a ajouté Slaoui. .

Si cela se produit, l’expert a calculé que les États-Unis pourraient revenir à la chose la plus proche d’un nouvelle normale “Au cours du mois de mai”De 2021, quand il a estimé que 70 pour cent de la population aura reçu le vaccin et un immunité de groupe.

Les premiers vaccins seront distribués proportionnellement à la population de chaque État, et ces territoires pourront décider qui aura la priorité pour les recevoir, généralement parmi la population à haut risque et les professionnels de la santé, a expliqué Slaoui.

Vaccin Pfizer COVID-19. Photo de l’.

L’administration Trump a donné peu de détails sur la manière dont elle relèvera le défi de la vaccination des plus de 330 millions de personnes aux États-Unis, et n’a pas partagé ses plans avec l’équipe du président élu. Joe Biden, qui a averti que ce manque de coopération pouvait coûter des vies dans le pays.

Le calendrier de Slaoui implique que le premier vaccinations ils pourraient commencer à être administrés plus d’un mois avant l’entrée en fonction de Biden, le 20 janvier.

L’effort de vaccination devra également répondre à la méfiance de nombreux Américains envers le vaccin: seuls 58% des citoyens sont prêts à le faire administrer, selon un sondage publié cette semaine par Gallup.

Le vaccin de Pfizer nécessite deux doses administrées à environ trois semaines d’intervalle et a montré une efficacité allant jusqu’à 95% dans les essais cliniques préliminaires, sans problèmes majeurs de sécurité.

États Unis a un autre candidat qui a également démontré l’efficacité de son vaccin, celui du Moderne, qui pourrait demander une autorisation d’urgence prochainement et qui, contrairement à Pfizer, doit une partie de son succès dans le processus de développement historiquement rapide de la préparation à l’injection de fonds du gouvernement américain.

Le pays nord-américain est en plein rebond des infections à COVID-19: il a déjà dépassé 12 millions de cas de coronavirus et ajoute déjà plus de 255 mille décès, plus que tout autre pays au monde.

Avec des informations d’.