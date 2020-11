COVID-19 :

. – Les États-Unis ont enregistré mercredi 102 831 nouvelles infections au COVID-19, la première fois depuis le début de la pandémie qu’ils rapportent un chiffre à six chiffres.

Le nouveau record, aussi déchirant soit-il, n’est qu’une partie d’une série d’indicateurs sinistres indiquant ce que les experts ont déjà projeté: une hausse sans précédent de l’automne et de l’hiver qui continuera probablement à s’aggraver.

La semaine dernière, les États-Unis ont enregistré leurs cinq premiers jours avec le plus grand nombre de cas, le record précédent du pays s’établissant à 99 321 infections le 30 octobre. La moyenne nationale sur 7 jours des nouvelles infections est maintenant d’environ 89 859, soit une augmentation d’environ 108% en un mois seulement.

Aujourd’hui, plus de 9,4 millions d’Américains ont été infectés par le COVID-19 depuis le début de la pandémie et plus de 233000 sont morts, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Et chaque jour, les États du pays continuent de signaler des tendances alarmantes. Au moins 36 États signalent plus de nouveaux cas que la semaine précédente, tandis que seuls trois États – l’Alabama, le Mississippi et le Tennessee – évoluent dans la bonne direction, selon Johns Hopkins.

Dans l’Oregon, les responsables de la santé ont signalé 597 nouveaux cas mercredi, la sixième fois en une semaine que le nombre dépassait 500. Et le record de 600 cas en une seule journée de l’État a été établi le 30 octobre. Le Wisconsin a battu mercredi son record quotidien de cas avec plus de 5930 cas, tandis que l’Illinois et l’Ohio ont enregistré leur deuxième plus grand nombre quotidien de cas.

Et si les responsables de la santé publique exhortent les résidents à s’appuyer sur des mesures de santé qui se sont révélées efficaces pour aider à ralentir la propagation du virus, telles que les masques faciaux et la distanciation sociale, ils sont également préoccupés par ce qui va se passer dans les semaines à venir. Avec les vacances de Thanksgiving dans quelques semaines à peine, les experts craignent que les Américains baissent leur garde et choisissent de se réunir avec leur famille et leurs amis et contribuent à alimenter une propagation déjà endémique du virus.

Division sur un verrouillage local en raison de l’augmentation du covid

Dans une déclaration à CNN, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a critiqué une fermeture ordonnée par le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, affirmant que le juge avait fermé les entreprises «illégalement» en réponse à une augmentation des infections.

Samaniego a ordonné la fermeture de deux semaines de tous les services non essentiels la semaine dernière, affirmant à l’époque que les hôpitaux et les professionnels de la santé étaient débordés et que sans réponse, «nous verrons des taux de décès sans précédent». Mercredi, la ville d’El Paso a signalé un record de 3 100 nouvelles infections, avec un taux de positivité à 7 jours d’environ 22,82%.

La ville a également établi un autre record du nombre d’hospitalisations mercredi, avec au moins 1041 patients atteints de Covid-19.

Dans sa déclaration, Abbott a déclaré que le juge du comté “avait clairement indiqué qu’il n’avait pas appliqué les protocoles existants autorisés par la loi” qui pourraient aider à lutter contre le virus “tout en permettant aux entreprises d’ouvrir en toute sécurité”.

«Il n’a pas fait son travail et ferme maintenant illégalement des entreprises entières, causant encore plus de tort aux habitants d’El Paso qui souffrent déjà financièrement de la pandémie. Ces protocoles se sont avérés efficaces pour freiner la propagation pendant l’été et fonctionneront maintenant, mais seulement s’ils sont appliqués », a déclaré le communiqué d’Abbott.

Le procureur général de l’État a annoncé mardi que son bureau avait déposé une requête pour une injonction temporaire pour mettre fin à «l’ordonnance de verrouillage illégale du juge, qui viole les décrets exécutifs du gouverneur Greg Abbott sur le covid-19».

La ville du Texas n’est pas la seule à essayer d’établir de nouvelles restrictions face à l’augmentation des infections dans tout le pays.

Plus tôt cette semaine, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a annoncé un avis de séjour à la maison qui entrera en vigueur de 22 heures à 5 heures.Le gouverneur a également annoncé de nouvelles restrictions concernant les réunions et une nouvelle heure de clôture des réunions. installations intérieures, théâtres et autres lieux.

Le Connecticut a également annoncé un resserrement des restrictions cette semaine en réponse à l’augmentation du nombre de covid-19, qui comprenait de nouvelles limitations sur les restaurants, les cérémonies religieuses et les espaces événementiels intérieurs. Le gouverneur Ned Lamont a également recommandé aux résidents de rester à la maison entre 22 h et 5 h pour limiter la socialisation.

Dans une partie du Kansas, le lit de soins intensifs le plus proche est à 6 heures de route

Au Kansas, la gouverneure Laura Kelly a déclaré que l’État avait une autre “semaine très difficile pour le virus à se propager” et que depuis lundi, il y avait eu “91 nouvelles hospitalisations liées à Covid-19 dans tout l’État”.

La capacité des hôpitaux, qui est souvent un problème qui affecte particulièrement les comtés ruraux, devient un problème dans certaines parties de l’État, a déclaré le gouverneur. La semaine dernière, au moins un hôpital se trouvait à environ six heures du lit de soins intensifs disponible le plus proche, a déclaré le gouverneur.

Aux États-Unis, plus de 52 000 personnes sont hospitalisées avec Covid-19, selon le Covid-19 Tracking Project.

Les hospitalisations ont culminé dans au moins 16 États mercredi, a indiqué le projet, ajoutant que 20 États comptaient plus de 1000 personnes actuellement hospitalisées pour le virus.

Au Kentucky, le gouverneur a déclaré dans un communiqué que les hospitalisations augmentent chaque jour.

“Ce sont de nombreux Kentuckiens qui se battent pour leur vie”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear dans un communiqué. «Il y a beaucoup de douleur là-bas et cela frappe tout le monde. Nous pensons à chaque famille, que nous vous connaissions ou non. Nous souffrons avec vous et nous pleurons avec vous ».

Le commissaire du département de la santé publique du Kentucky, le Dr Steven Stack, a déclaré que les responsables craignaient «non pas que nous manquions d’espace de lit en premier, mais que nous n’ayons peut-être pas assez de travailleurs de la santé pour gérer tous ces lits. ».

– Claudia Dominguez et Joe Sutton de CNN ont contribué à ce rapport.