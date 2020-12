COVID-19 :

Les États-Unis enregistrent 19 millions 16 mille 301 infections et 332 mille 251 décès dus au COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins

États Unis, le pays du monde le plus touché par la pandémie, a dépassé ce dimanche le 19 millions de cas détectés du coronavirus SRAS-CoV-2, avec plus de 332 mille décès dus à la maladie qui cause COVID-19[feminine, à l’heure où les experts redoutent rebond des infections après les vacances de Noël.

À 13 h 00 Sur la côte est, les États-Unis ont enregistré un total de 19 millions 16 mille 301 infections et 332 mille 251 décès dus au nouveau coronavirus, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

Le comptable de cette université américaine a enregistré ce dimanche plus de 80,5 millions de cas de coronavirus dans le monde, et plus de 1,7 million de décès dus COVID-19[feminine globalement.

Le dernier million d’infections aux États-Unis ont été atteints en seulement six jours, depuis lundi dernier, lorsque le pays a dépassé 18 millions de cas, selon Johns Hopkins.

“On pourrait très probablement voir un nouveau rebond après Noël (…), et ce serait vraiment assez inquiétant, car nous voyons déjà 200 mille nouveaux cas et environ 2 mille nouveaux décès par jour”, a déclaré ce dimanche le principal épidémiologiste du pays, Anthony Fauci, dans les instructions à la chaîne CNN.

Selon le décompte des Université Johns Hopkins, les États-Unis sont suivis du nombre de cas dans le monde Inde, avec 10 millions 187 mille 850; Brésil, 7 millions 465 mille 806; Russie, 3 millions 19 mille 972; France, 2 millions 608 mille 277; Royaume-Uni, 2 millions 295 mille 143; dinde, 2 millions 147 mille 578; Italie, 2 millions 47 mille 696; et Espagne, avec un million 854 mille 951.

En ce qui concerne la mort, derrière les États-Unis ce Brésil, avec 190 mille 795; Inde en troisième position en enregistrant 147 000 622; Mexique, avec 122 mille 26; Italie71.925; Royaume-Uni, 70 mille 860; France, 62 mille 694; Iran, 54 mille 693; Russie, 54 mille 80; Espagne, 49 mille 824; et Argentine, avec 42 mille 501.

Aux États-Unis, les états avec le plus d’infections ils sont la Californie avec 2 millions 123 mille 163; Texas, un million 668 mille 366, et Floride, un million 264 mille 588.

Ceux qui connaissent le plus grand nombre de décès sont New York avec 37 mille 286; Texas, 26 mille 916, et Californie, avec 24 mille 226.

Le bilan provisoire des décès (332 mille 251) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales du Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus au pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000, un chiffre qui a également été dépassé.

Si Trump refuse de signer le projet de loi d’allégement COVID: -14 millions perdront leurs allocations de chômage

-Le gouvernement fermera mardi

-Le moratoire sur les expulsions prendra fin le soir du Nouvel An Monsieur le Président: Signez ce projet de loi MAINTENANT et faites passer le Sénat républicain à 2 000 $ de secours direct – Bernie Sanders (@SenSanders) 27 décembre 2020

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calcule ça quand Atout quitter le pouvoir le 20 janvier prochain, 420 mille personnes seront mortes et d’ici le 1 avril 560 mille.

Avec des informations d’.