COVID-19 :

L’État de New York reste le plus touché aux États-Unis par la pandémie de COVID-19 avec 37129 morts

États Unis ce vendredi a atteint 18 millions 755 mille 132 cas confirmés et 330 mille 252 décès de COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 local, c’est 1 400 décès de plus que jeudi et 120 991 nouvelles infections.

L’Etat de New York il reste le plus touché dans le pays par la pandémie avec 37 129 morts; Texas, avec 27 mille 109; Californie, 23 mille 985; Floride, 20 mille 995, et Nouveau pull avec 18 mille 724.

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois avec 17 mille 154; Pennsylvanie, 14.928; Michigan, 12.415; Massachusetts, 11,963, et Géorgie avec 10 mille 631.

Concernant les contagions, Californie ajouter 2 millions 67 mille 569; suis-le Texas avec un million 666 mille 99; Floride, avec un million 247 mon 546; New York avec 943 mille 264 e Illinois avec 930 mille 849.

Le bilan provisoire des morts (330 mille 252) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calcule ça quand Atout quitter le pouvoir le 20 janvier prochain, 420 000 personnes seront mortes et d’ici le 1 avril 560 000.

Avec des informations d’.