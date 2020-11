COVID-19 :

Mike Pence: les États-Unis sont préparés contre le covid-19 0:44

. – Au moins 12019960 cas de coronavirus ont été enregistrés aux États-Unis, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Le pays a ajouté environ 2 millions de nouveaux cas de coronavirus au cours des 12 derniers jours.

L’Université Johns Hopkins a enregistré le premier cas de coronavirus aux États-Unis le 21 janvier. Après cela…

98 jours plus tard, le 28 avril, les États-Unis ont atteint 1 million de cas. 44 jours plus tard, le 11 juin, les États-Unis ont atteint 2 millions de cas. 27 jours plus tard, le 8 juillet, les États-Unis ont atteint 3 millions de cas. 15 jours plus tard, le 23 juillet, les États-Unis ont atteint 4 millions de cas. 17 jours plus tard, le 9 août, les États-Unis ont atteint 5 millions de cas. 22 jours plus tard, le 31 août, les États-Unis ont atteint 6 millions de cas. 25 jours plus tard, le 25 septembre, les États-Unis ont atteint 7 millions de cas. 21 jours plus tard, le 16 octobre, les États-Unis ont atteint 8 millions de cas. 14 jours plus tard, le 30 octobre, les États-Unis ont atteint 9 millions de cas. Dix jours plus tard, le 9 novembre, les États-Unis ont atteint 10 millions de cas. 6 jours plus tard, le 15 novembre, les États-Unis ont atteint 11 millions de cas. 6 jours plus tard, le 21 novembre, les États-Unis ont atteint 12 millions de cas.

Au moins 255414 personnes sont décédées aux États-Unis des suites d’un coronavirus depuis le début de la pandémie.