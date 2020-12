COVID-19 :

États Unis ce dimanche a atteint le chiffre de 14 millions 748 mille 838 cas confirmés du coronavirus SARS-CoV-2 et celui de 282 mille 231 décès dus à la maladie de COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale est 1110 morts de plus que samedi Oui de 181 mille 309 nouvelles infections.

Les chiffres représentent une baisse par rapport aux jours précédents, où le pays a atteint trois enregistrements consécutifs d’infections quotidiennes.

Samedi, 229 mille 859 nouvelles infections ont été enregistrées, tandis que la veille, 225 mille 594 nouveaux cas positifs ont été ajoutés aux statistiques de la pandémie en Etats-Unis.

L’Etat de New York reste le plus durement touché du pays avec 34958 morts, suivi de Texas, avec 23 mille 135; Californie, 19.921; Floride, 19 mille 177, et Nouveau pull, avec 17,321.

Autres états avec un grand nombre de morte ils sont Illinois avec 14 mille 116; Pennsylvanie, 11.255; Massachusetts, 11 mille 44; Michigan, 10,321, et Géorgie, avec 9 mille 806.

Quant à contagions, Californie il reste en premier lieu avec un million 364 mille 561 cas; Texas, un million 321 mille 179; Floride, un million 58 mille 74; Illinois, 787 mille 573, et New York, avec 705 mille 827.

Le bilan provisoire des décès (282 mille 231) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Président Donald Trump il a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 et 60 000 décès, bien que plus tard il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calcule ça quand Atout quitter le pouvoir le 20 janvier prochain, 400 000 personnes seront mortes et au 1 avril 540 000.

