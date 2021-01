COVID-19 :

Le nombre d’infections et de décès aux États-Unis est inférieur à celui des jours précédents; les cas quotidiens avaient dépassé 250 000 et les décès à 3 000

États Unis arrivé ce dimanche à 20 millions 614 mille 190 cas confirmés et 351 mille 426 décès pour COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20 h 00, heure locale, représente 1 506 décès de plus que samedi et 232 841 nouvelles infections.

Il augmentation des infections et des décès est beaucoup plus faible que les jours précédents – les cas quotidiens avaient dépassé 250 mille et les décès à trois mille -, probablement en raison d’un une plus grande lenteur lors de la déclaration de nouvelles infections à la suite de week-end et les vacances de Nouvel An.

L’Etat de New York il reste le plus touché dans le pays par la pandémie avec 38 369 morts; suivi par Texas, avec 28 mille 654; Californie, 26 mille 635; Floride, 21 mille 978, et Nouveau pull, avec 19,363.

Autres États avec un grand nombre de morts ils sont Illinois avec 18 mille 322, Pennsylvanie, 16,361; Michigan, 13.306; Massachusetts, 12,610 et Géorgie avec 10 mille 964.

Concernant les contagions, Californie ajouter deux millions 431 mille 506; suis-le Texas, avec un million 816 mille 884; Floride, avec un million 365 mille 436; New York, avec un million 57 mille 146, et Illinois, avec 979 mille 821.

Le bilan provisoire des morts (351 426) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 morts, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) du Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, estime que lorsque Trump quittera le pouvoir le 20 janvier, 420 000 personnes seront mortes et d’ici le 1er avril 560 000.

Avec des informations d’.