COVID-19 :

Les États-Unis atteignent 18 millions 409 mille 666 cas confirmés et 325 mille 539 décès dus au COVID-19 ce mercredi

États Unis Ce mercredi a atteint 18 millions 409 mille 666 cas confirmés et 325 mille 539 décès de COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00. local est de 3.254 décès de plus que mardi et 212.315 nouvelles infections.

L’Etat de New York continue d’être le plus touché dans le pays par la pandémie avec 36876 décès, suivi par Texas, avec 26 mille 128; Californie, 23 mille 383; Floride, 20 mille 874, et Nouveau pull avec 18 mille 466.

Autres États avec un grand nombre de morts ils sont l’Illinois avec 16 842; Pennsylvanie, 14.440; Michigan, 12.415; Massachusetts, 11 mille 887, et Géorgie avec 10 mille 519.

Concernant les contagions, Californie totalise un million 983 mille 215, il suit Texas avec un million 629 mille 147; troisième est Floride avec un million 234 mille 399; Illinois est quatrième avec 918 mille 70 et New York cinquième avec 878 mille 702.

Le bilan provisoire des morts (325 000 539) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, l’Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, estime que lorsque Trump quittera le pouvoir le 20 janvier, 420 000 personnes seront mortes et 560 000 le 1er avril.

Avec des informations d’.