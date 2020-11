COVID-19 :

États en état d’alerte pour l’escalade du covid-19 aux États-Unis 1:13

. – Alors que les infections et les hospitalisations au COVID-19 montaient en flèche aux États-Unis, les experts ont averti qu’un nombre plus élevé de décès suivrait bientôt.

Mercredi, il y a eu au moins 1893 décès américains dus au virus, selon l’Université Johns Hopkins, le plus grand nombre de décès quotidiens que le pays ait connu depuis début mai.

Plus de 241 700 personnes sont déjà décédées. Et avec le virus qui se propage sans relâche dans les communautés américaines, ce nombre continuera probablement d’augmenter.

Plus de 110 000 Américains devraient perdre la vie dans les deux prochains mois seulement, selon l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington.

Le dernier sommet s’ajoute à une série de records dévastateurs qui ne se sont produits que dans les premiers jours de novembre. Le pays a dépassé 100 000 infections quotidiennes pendant au moins neuf jours consécutifs. Mercredi était le deuxième jour consécutif d’un nombre record d’hospitalisations pour covid-19. Et le Texas est maintenant devenu le premier État à dépasser le million d’infections, quelques jours seulement après que les États-Unis ont passé 10 millions de cas.

Et aussi sombre que cela puisse paraître, les nouveaux rapports soulignent que la pandémie ne fait qu’augmenter à mesure que le pays approche d’une saison de Noël critique.

Des rapports mettent en garde contre la “ propagation la plus diffuse connue à ce jour ”

Le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a mis en garde contre “l’expansion accélérée de la communauté dans la moitié supérieure du pays”, dans des rapports distribués aux États cette semaine. Le groupe de travail, qui a mis en garde la semaine dernière contre “une détérioration significative de la Sun Belt”, a déclaré que cela avait conduit à “l’expansion la plus diffuse connue à ce jour”.

Et une prévision distincte du Children’s Hospital of Philadelphia Policy Lab prévoit que les conditions s’aggraveront dans les États de la côte ouest, du nord-est et du centre de l’Atlantique au cours des prochaines semaines.

Les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs (USI) et l’utilisation de ventilateurs sont en augmentation dans tous les États, a déclaré le laboratoire.

“Dans chaque état du Midwest, les patients COVID-19 occupent plus de 25% des lits en USI”, a-t-il rapporté.

Cela vient après que les États-Unis ont signalé le plus grand nombre d’hospitalisations mercredi, avec plus de 65000 patients atteints de covid-19 dans tout le pays, selon le COVID Tracking Project.

“L’augmentation quasi universelle des taux d’hospitalisation dans tout l’État, en particulier dans nos régions les plus froides, est un modèle qui va croître à mesure que nous entrons dans la saison des vacances”, a déclaré le laboratoire politique.

Les résultats font écho aux avertissements de plusieurs hauts responsables de la santé qui ont exhorté les Américains à adopter des mesures de sécurité telles que l’utilisation de masques faciaux et la distanciation sociale pour aider à ralentir la propagation du virus et éviter une saison hivernale dévastatrice.

Des vacances critiques à venir

Mais les experts craignent que ses avertissements ne tombent dans l’oreille d’un sourd alors que certains Américains se préparent pour les vacances de Thanksgiving, où de grands rassemblements d’amis et de membres de la famille pourraient contribuer à augmenter encore le nombre d’infections.

«Sur le plan personnel, la chose la plus sage que les familles puissent faire en cette période de Noël est de choisir de ne pas rencontrer en personne leurs proches à risque. Pourtant, cette pandémie a eu un tel impact émotionnel, tant sur les enfants que sur les personnes âgées, que nous soupçonnons que de nombreuses familles risqueront probablement d’être réunies », a noté le laboratoire politique.

“Pour ceux qui le font, les événements en plein air sont plus sûrs qu’à l’intérieur, et il sera important de séparer consciencieusement les personnes âgées vulnérables du reste de la famille”, a-t-il déclaré. “Mais encore plus important est l’engagement à l’auto-quarantaine avant de rendre visite à la famille.”

Les vacances signifient également que de nombreux étudiants retourneront probablement chez eux pour passer Thanksgiving en famille et pourraient sans le savoir apporter le virus avec eux. Les campus universitaires des 50 États ont signalé des cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie et les institutions aux États-Unis continuent de mettre en œuvre de nouvelles mesures dans un contexte de résurgence des infections.

L’Université de Syracuse a annoncé qu’elle effectuait une transition complète vers l’apprentissage en ligne suite à “une augmentation des cas de COVID-19 parmi notre population étudiante”. Et le programme de football de l’Université du Maryland a annoncé qu’il arrêterait toutes les activités liées à l’équipe après “un nombre élevé de cas de covid-19 au sein du programme”.

Les mesures de sécurité ne disparaîtront pas de sitôt

Même avec de bonnes nouvelles concernant les vaccins COVID-19, un haut responsable de la santé mondiale a déclaré mercredi qu’il était important de maintenir des attentes réalistes. Par exemple, les mesures préventives, telles que l’utilisation de masques et la distanciation sociale, doivent être maintenues pendant longtemps.

“Alors que nous espérons recevoir plus de bonnes nouvelles sur les vaccins, il faudra du temps pour augmenter la production pour les distribuer dans tous les pays, puis vacciner suffisamment de personnes pour revenir à la vie avant le covid”, a déclaré le scientifique en chef de l’Organisation de Santé, Dr Soumya Swaminathan, lors d’une session de questions et réponses en direct sur les réseaux sociaux.

Et même lorsqu’un vaccin arrive, les gens pourraient avoir besoin de vaccins de rappel à l’avenir, a déclaré mercredi le Dr Anthony Fauci.

“Je ne pense pas qu’il en sera un et c’est tout, comme on dit”, a déclaré Fauci à la correspondante du Financial Times, Hannah Kuchler.

Mais un vaccin supprimera probablement la propagation du virus en deçà des niveaux pandémique et épidémique.

“Vous devez donc être prudent car à mesure que de nouvelles personnes vulnérables entrent dans la cohorte, dans le monde, elles seront vulnérables”, a déclaré Fauci. “Et comme les personnes immunisées perdent leur immunité, elles peuvent devenir sensibles.”

Bien que l’efficacité des vaccins covid-19 en cours de développement soit prometteuse, il est trop tôt pour savoir combien de temps l’immunité contre le virus durera.

“Traditionnellement, si vous regardez en arrière les coronavirus du rhume et l’expérience que nous avons, ce n’est pas le type de virus qui confère généralement une immunité à vie”, a ajouté Fauci.

Betsy Klein, Lauren Mascarenhas et Mirna Alsharif de CNN ont contribué à ce rapport.