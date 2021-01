COVID-19 :

Un journaliste de CNN fait faillite en rapportant les victimes de Covid-19 5:47

. – Les États-Unis ont signalé mardi leur plus grand nombre de décès quotidiens dus au covid-19, avec plus de 4320 décès attribués au virus.

C’était la deuxième fois, ce mois-ci et depuis le début de la pandémie, que les États-Unis signalaient plus de 4000 décès dus au COVID-19 en une seule journée.

Au cours de la semaine écoulée, les États-Unis ont enregistré en moyenne plus de 3 300 décès par jour, soit une augmentation de plus de 217% par rapport à la mi-novembre.

Les chiffres sont sombres, mais pour certains experts, ils ne sont pas surprenants. Ils viennent après des pics soudains de cas de covid-19, alimentés par des rassemblements de vacances, à travers le pays et après des semaines d’hospitalisations record.

Aujourd’hui, plus de 131300 Américains sont hospitalisés avec le virus, selon le COVID Tracking Project, et dans certaines régions du pays, les hôpitaux ont atteint leur point de rupture.

L’Arizona a signalé mardi un record de 5082 patients hospitalisés atteints de Covid-19 et, le même jour, a battu un deuxième record: plus de 1180 patients infectés par le virus dans des lits en unité de soins intensifs (USI). En Louisiane, le gouverneur John Bel Edwards a émis une ordonnance qui maintient les mesures d’atténuation de la covid-19 en place pendant près d’un mois. Il a déclaré que l’État voyait une “forte augmentation” des cas et des hospitalisations.

Ces chiffres augmentent dans les villes universitaires et les étudiants reviennent pour le premier semestre 2021.

Les inscriptions à temps plein dans les collèges représentent plus d’un quart de la population dans 30 comtés américains, selon le National Center for Education Statistics. Les infections ont augmenté dans 26 de ces comtés en une semaine, en moyenne de 50%. À Williamsburg, en Virginie, où se trouve le William & Mary College, les cas ont presque triplé en sept jours. Les cas ont plus que doublé dans le comté de Whitman, dans l’État de Washington, qui abrite l’Université de l’État de Washington, et dans le comté d’Albany, dans le Wyoming, qui abrite l’Université du Wyoming.

Et au moins 90% des lits de soins intensifs dotés de personnel sont occupés dans 10 des comtés, y compris le comté d’Oktibbeha, où se trouve l’Université d’État du Mississippi, et dans lequel presque tous les lits de soins intensifs sont occupés par des patients COVID-19. 19.

Le gouvernement annonce des changements dans le plan de vaccination

Mardi également, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar a annoncé que le gouvernement fédéral ne retiendrait plus les doses du vaccin COVID-19 qu’il gardait en réserve et a encouragé les États à étendre la vaccination à plus de personnes.

«Nous disons aux États qu’ils devraient étendre les vaccinations à toutes les personnes … de 65 ans et plus et à toutes les personnes de moins de 65 ans présentant une comorbidité avec un certain type de documentation médicale», a déclaré Azar.

Jusqu’à présent, plus de 27,6 millions de doses de vaccins ont été distribuées, selon les données des CDC, et plus de 9,3 millions de personnes ont reçu leur première dose, bien loin de ce que certains experts attendaient du pays. était en ce moment.

Dans de nombreux cas, c’est le strict respect des directives sur les personnes qui devraient se faire vacciner en premier qui a retardé la vaccination, a déclaré mardi le Dr Anthony Fauci.

Alors que les priorités recommandées par le CDC ne doivent pas être abandonnées, Fauci a déclaré: “Lorsque les gens seront prêts à se faire vacciner, nous passerons directement au niveau suivant, donc il n’y a pas de doses de vaccin qui se trouvent dans un congélateur ou un réfrigérateur alors qu’elles pourraient l’être bras du peuple.

Azar a ajouté mardi que les secondes doses resteront disponibles pour ceux qui en ont besoin, affirmant que “sur la base de la science et des preuves dont nous disposons, il est impératif que les gens reçoivent leurs secondes doses à temps”.

Les doses de vaccin Pfizer doivent être espacées de 21 jours et les doses de Moderna doivent être administrées à 28 jours d’intervalle.

Et d’autres changements sont en cours: dans deux semaines, les vaccins seront distribués aux États en fonction des juridictions qui appliquent le plus de doses et du lieu de résidence de la majorité des personnes âgées.

“Nous les attribuerons en fonction du taux de mise en œuvre, tel que rapporté par les États, et de la taille de la population âgée de 65 ans et plus dans chaque État”, a déclaré Azar. “Nous donnons aux États un préavis de deux semaines de ce changement pour leur donner le temps de planifier et d’améliorer leurs rapports s’ils pensent que leurs données sont défectueuses.”

Près de 2,3 millions d’enfants ont été testés positifs pour la covid-19

Pendant ce temps, un nouveau rapport de l’American Academy of Pediatrics et de l’Association of Children’s Hospitals montre qu’au 7 janvier, près de 2,3 millions d’enfants avaient été testés positifs au COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Plus de 171000 de ces cas ont été signalés entre le 31 décembre et le 7 janvier, tandis que pendant deux semaines, entre le 24 décembre et le 7 janvier, il y a eu une augmentation de 15% des cas d’enfants atteints de covid. 19, selon le rapport.

Les résultats indiquent que les enfants représentent désormais 12,5% de toutes les infections au COVID-19 aux États-Unis.

«À l’heure actuelle, il semble que les maladies graves dues au covid-19 soient rares chez les enfants», indique le rapport.

«Cependant, il est urgent de collecter davantage de données sur les effets à long terme de la pandémie sur les enfants, y compris les façons dont le virus peut nuire à la santé physique à long terme des enfants infectés, ainsi que ses effets émotionnels. et santé mentale ».

Amanda Watts, Joe Sutton, Jacqueline Howard, Naomi Thomas, Jacqueline Howard, Nick Neville, Maggie Fox, Deidre McPhillips, Jessica Firger et Jamiel Lynch ont contribué à ce rapport.