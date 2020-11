COVID-19 :

Les États-Unis ont subi le jour le plus meurtrier de la pandémie COVID-19 depuis mai avec plus de deux mille morts au cours des dernières 24 heures

États Unis Ce jeudi a atteint 11 millions 698 mille 661 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 252419 décès dus au COVID-19, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale est un record absolu de nouvelles infections avec 200 mille 146 de plus que mercredi et aussi le plus grand nombre de décès en 24 heures -2 mille 239- depuis début mai, en plein régime de la pandémie

Malgré le fait que New York n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 34 215 personnes.

Ils sont suivis en nombre de décès par le Texas (20 mille 565), la Californie (18 mille 507), la Floride (17 mille 810) et le New Jersey (16 mille 689).

Les autres États avec un nombre élevé de morts sont l’Illinois (11 648), le Massachusetts (10 435), la Pennsylvanie (9 569), la Géorgie (9 102) ou le Michigan (8 717).

Ce mois-ci a apporté des nouvelles prometteuses concernant nos efforts pour lutter contre le COVID-19. L’État de Floride est prêt à travailler avec le gouvernement fédéral pour distribuer des vaccins aux hôpitaux de Floride dans les semaines à venir, ainsi que de nouveaux traitements thérapeutiques pour les plus vulnérables. pic.twitter.com/TcVBKrKlEH – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 19 novembre 2020

En termes d’infections, le Texas ajoute 1 million 104 mille 526, suivi de la Californie avec 1 million 71 mille 266, le troisième est la Floride avec 914 mille 333, l’Illinois est quatrième avec 621 mille 383 et New York cinquième avec 579 mille 382.

Le bilan provisoire des morts – 252 000 419 – dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui, dans le meilleur des cas, prévoyait entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain Donald Trump a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait plutôt entre 50000 et 60000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent établis par la Maison Blanche, estime que d’ici la fin de l’année, les États-Unis atteindront 320000 décès et d’ici le 1er mars 440 mille.

