COVID-19 :

Selon une organisation, il y a maintenant 40% de personnes de plus hospitalisées pour COVID-19, ce qui suggère que les décès augmenteront dans les semaines à venir

Les contagions quotidiennes de COVID-19[feminine dans États Unis atteint le chiffre record de 140000 ce mercredi, avec des augmentations dans tous les états, ce qui a conduit le total des victimes à dépasser 240000 décès et les experts à craindre que le pays soit déjà entré dans une troisième vague de la pandémie.

Selon les derniers chiffres compilés par l’Université Johns Hopkins, à 20h00 heure locale, les cas de nouveau coronavirus ont atteint 10 millions 384 mille 543 aux États-Unis, et les décès 240 mille 857.

Dans de nombreux États, en outre, il y a eu un pic hospitalisations, bien que les restrictions aient été augmentées et que les responsables de la santé aient augmenté leurs avertissements pour tenter de contenir la propagation du virus.

L’augmentation du nombre de cas pousse également les systèmes de soins de santé dans de nombreux États dans des situations extrêmes, ce qui pourrait entraîner davantage de décès car les hôpitaux sont à court de capacités pour traiter de nouveaux patients.

Le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de cas, après les États-Unis, est le Inde, avec 8 millions 636 mille 11, tandis que les victimes s’élèvent à 127 mille 571, moins que les 162 mille 802 dont il dispose Brésil, le pays tiers en termes de cas, avec 5 millions 699 mille 5.

Le quatrième pays en nombre de victimes est Mexique, avec 95 mille 842, suivis de 50 mille 457 de la Royaume-Uni et les 42 mille 953 de Italie. les 42 mille 599 de France et les 40105 Espagne.

En termes d’infections confirmées, le Brésil est suivi par la France (1 million 914 mille 722), la Russie (1 million 822 mille 345), l’Espagne (1 million 417 mille 709), l’Argentine (1 million 273 mille 356) et le Royaume-Uni (1 millions 260 mille 198), sur la carte de Johns Hopkins.

Le nombre d’infections aux États-Unis a augmenté ces derniers jours, dépassant ceux de ce mercredi d’environ 4000 par rapport à ceux de la veille, alors qu’une marque historique était déjà enregistrée, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Plusieurs personnes attendent pour passer un examen médical et passer un test de coronavirus, le 14 avril 2020, au Elmhurst Hospital Center dans le Queens, à New York (USA). . / Justin Lane / Archives

Selon le Covit Tracking Project, les États-Unis enregistrent également une augmentation sans précédent des hospitalisations pour COVID-19 à travers le pays, avec 61 964 le dernier jour, plus qu’à tout autre moment de la pandémie.

Avec cela, il y a maintenant 40% de personnes de plus hospitalisées avec COVID-19 qu’il y a deux semaines, selon cette organisation, qui collecte des données auprès de toutes les institutions publiques.

Cela suggère que l’augmentation des décès se poursuivra dans les semaines à venir.

«Aujourd’hui, nous avons établi de nouveaux records pour les cas de covid-19 et les hospitalisations le même jour. Le nombre de morts a également été le plus élevé depuis des mois », a tweeté Craig Spencer, directeur de la santé mondiale à la Columbia University School of Medicine à Washington.

Dans États Unis le pic des décès dus à la pandémie a été enregistré entre le 7 et le 22 avril, avec une moyenne d’un peu plus de 2 000 par jour, mais l’expert a prédit que «les prochains mois seront durs et douloureux».

Les experts avaient depuis longtemps averti qu’une augmentation des cas et des décès pourrait être enregistrée dans le pays en automne et en hiver, car le temps froid et pluvieux oblige les gens à rester à l’intérieur et la ventilation est réduite, ce qui favorise la propagation du virus.

Un autre facteur que les experts mentionnent pour expliquer cette augmentation est ce qu’ils appellent la «fatigue pandémique», qui conduit les gens à baisser leur garde lorsqu’il s’agit de mesures de prévention de contagion telles que le maintien des distances ou l’utilisation de masques de protection.

Les plus fortes augmentations de cas se produisent dans les États du Midwest, avec le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Iowa, le Wyoming, le Wisconsin et le Nebraska avec plus de 100 cas pour 100 000 habitants.

Selon le Covit Tracking Project, la semaine dernière, dans ces États, il y a eu des augmentations de 17% ou plus, tandis que dans un peu plus de la moitié des autres, il y a eu des augmentations en pourcentage à deux chiffres.

Et dans 17 États, le nombre d’hospitalisations a enregistré des chiffres records, en particulier dans le Midwest du pays.

Scott Gottlieb, qui était à la tête de la Food and Drug Administration (FDA) dans le gouvernement de Donald Trump jusqu’à son limogeage en avril 2019, a mis en garde aujourd’hui sur Twitter du danger posé par la tension de la système sanitaire en raison de l’augmentation des admissions à l’hôpital en raison du coronavirus.

«La rapidité de l’augmentation des hospitalisations COVID est peut-être l’observation la plus sinistre des tendances récentes», a tweeté Gottlieb, qui conseille les États pour répondre à la pandémie et anticipe «une période tragique d’augmentation des décès».

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont réitéré leurs recommandations mardi porter un masque parce que, dit-il, “cela vous protège, pas seulement ceux qui vous entourent”.

