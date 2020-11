COVID-19 :

. – Plus de 144000 nouveaux cas de covid-19 ont été signalés chez des enfants au cours de la semaine se terminant le 19 novembre, la plus forte augmentation hebdomadaire depuis le début de la pandémie, selon une mise à jour des données de l’American Academy of Pediatrics (AAP, pour ses sigles en anglais).

Les enfants représentent désormais plus de 11% de tous les cas confirmés de coronavirus aux États-Unis. Il y avait une augmentation de 28% des cas chez les enfants en deux semaines.

L’AAP a rapporté qu’entre le 5 et le 19 novembre, 144 145 nouveaux cas ont été signalés chez des enfants jusqu’à 17 ans. Le groupe, qui représente les pédiratriciens, affirme qu’environ 1,2 million d’enfants ont été infectés dans le pays au 19 novembre. Selon l’Université Johns Hopkins, plus de 12,2 millions d’Américains ont contracté le nouveau coronavirus.

Les maladies graves et les décès dus au covid-19 restent rares chez les enfants. Jusqu’au 19 novembre, les mineurs représentaient entre 1,2% et 3,1% de toutes les hospitalisations, selon l’état. Entre 0,2% et 5,6% de tous les cas de COVID-19 chez les enfants se sont terminés par des hospitalisations dans les États qui ont rapporté cette information. Moins de 0,14% des enfants atteints de Covid-19 sont décédés. Au total, 17 États n’ont signalé aucun décès d’enfants de cette cause.

Le décompte n’est pas complet, car tous les États ne communiquent pas les données de la même manière. Ces chiffres proviennent de 49 États, de New York, du district de Columbia, de Porto Rico et de Guam. Un plus petit sous-ensemble d’États rapportent des informations sur les hospitalisations et les décès par âge.

L’AAP dit qu’il y a un “besoin urgent” de collecter plus de données sur les impacts à long terme sur les enfants, y compris les façons dont le virus peut nuire aux enfants physiquement et émotionnellement à long terme.