COVID-19 : Les États-Unis, le Mexique et le Canada garderont leurs frontières fermées pendant au moins un mois de plus. Photo Twitter @NexosTuristicos

Le gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait convenu avec le Mexique et les États-Unis de garder leurs frontières fermées pendant un mois supplémentaire afin de contenir la pandémie de COVID-19

«Afin de continuer à empêcher la propagation de COVID-19[feminine, États-Unis, Mexique et Canada les restrictions sur les voyages non essentiels seront prolongées jusqu’au 21 décembre », a annoncé le secrétaire à la Sécurité intérieure sur son compte Twitter. Loup du Tchad.

Afin de continuer à empêcher la propagation du COVID, les États-Unis, le Mexique et le Canada étendront les restrictions sur les voyages non essentiels jusqu’au 21 décembre. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Mexique et le Canada pour maintenir le commerce et les voyages essentiels ouverts tout en protégeant notre citoyens du virus. – Secrétaire par intérim Chad Wolf (@DHS_Wolf) 19 novembre 2020

Le responsable a ajouté que le gouvernement du président Donald Trump travaille «en étroite collaboration avec Mexique Oui Canada pour garder ouverts les échanges et les voyages essentiels en même temps que nous protégeons nos citoyens contre le virus ».

La fermeture initiale de la frontière a eu lieu à la mi-mars de cette année et depuis lors, il a été renouvelé sur une base mensuelle.

Bien que tu sois les frontières terrestres sont fermées aux touristes et autres voyageurs prévenant non essentiel, le transit des marchandises est autorisé pour maintenir le flux commercial entre les trois pays, partenaires du Traité Mexique-États-Unis-Canada (T-MEC).

La décision de garder la frontière fermée intervient à un moment où États Unis, le pays le plus touché au monde par COVID-19[feminine, enregistre un rebond de l’incidence de la maladie, avec plus de 11,6 millions d’infections et 251 mille décès.

Avec des informations d’.