COVID-19 :

La situation de la pandémie aux États-Unis inquiète, déclare l’expert 1:23

. – Un week-end de chiffres records a conduit les États-Unis à dépasser les 10 millions d’infections à coronavirus. Et le rythme s’accélère.

Lundi, 43 États ont signalé au moins 10% de nouveaux cas de COVID-19 en plus par rapport à la semaine dernière, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Et le taux de nouvelles infections continue de dépasser le taux de dépistage.

Le nombre quotidien moyen de nouveaux cas a grimpé en flèche de 34% au cours de la semaine dernière, mais les tests n’ont augmenté que de 7,41% au cours de la semaine dernière, selon les données du Covid Tracking Project.

«Nous avons absolument besoin de plus de preuves. Les cas augmentent plus rapidement que les taux de dépistage », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, professeur de médecine à la Harvard Medical School.

Selon le décompte des cas de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis, il y a eu au moins 10 018 278 cas de coronavirus dans le pays; au moins 237742 personnes sont décédées des suites d’un coronavirus.

Alors que les hospitalisations et les décès continuent d’augmenter, il y a de bonnes nouvelles sur le front des vaccins.

Biden désigne le coronavirus comme premier point 1:33 de l’ordre du jour

Un vaccin peut être efficace à 90%

Lundi, la société pharmaceutique Pfizer a déclaré que les premières données montrent que son vaccin Covid-19 est efficace à plus de 90%.

Plus de 43 000 volontaires avaient reçu deux doses du vaccin ou un placebo.

Pfizer a examiné les 94 premiers cas confirmés de COVID-19 parmi les plus de 43 000 volontaires ayant reçu deux doses du vaccin ou un placebo. Moins de 10% des cas de coronavirus sont survenus chez des participants qui avaient reçu le vaccin. Plus de 90% des infections observées dans l'essai concernaient des personnes ayant reçu un placebo. Pfizer a déclaré que le vaccin offrait une protection sept jours après la deuxième dose et 28 jours après la dose initiale du vaccin. Le but ultime est d'atteindre 164 cas confirmés d'infection à coronavirus.

Pfizer a déclaré qu’il prévoyait de demander une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration américaine peu de temps après que les volontaires aient été surveillés pendant deux mois après avoir reçu leur deuxième dose de vaccin, comme demandé par la FDA.

Cette demande pourrait être faite avant la troisième semaine de novembre.

Pfizer demandera l’utilisation d’urgence du vaccin 1:04

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que jusqu’à présent, le vaccin n’a montré aucun problème de sécurité.

“Mais nous devons attendre que les résultats soient là”, a déclaré Bourla au correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta.

On ne sait pas exactement quand le vaccin pourrait être prêt pour la plupart des Américains. Mais quand ce sera le cas, “le vaccin sera disponible gratuitement pour tous les citoyens américains”, a déclaré Bourla.

‘Versez de l’essence sur le feu’

Alors que les États-Unis attendent un vaccin, le coronavirus fait rage à des niveaux jamais vus auparavant pendant la pandémie.

Les États-Unis ont enregistré en moyenne 108 737 nouveaux cas d’ovid-19 par jour au cours de la semaine dernière, un nouveau record, selon Johns Hopkins.

Le plus grand nombre d’infections jamais signalé en une journée a eu lieu samedi, avec 128 412 nouveaux cas.

«Au cours de la semaine dernière, environ 23 États de toutes les régions du pays ont signalé des (nouveaux) cas records», a déclaré Walensky.

«Les taux de mortalité sont élevés et représentent en fait le nombre de cas d’il y a deux à trois semaines. C’est à ce moment-là que nous avons eu un nombre de cas compris entre 60 000 et 70 000. Vous pouvez donc imaginer ce qui va se passer dans les prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Et 19 États ont signalé des hospitalisations record de covid-19 au cours du week-end, selon le Covid Tracking Project.

Le docteur en médecine d’urgence, le Dr Megan Ranney, a déclaré que les États-Unis “se dirigent vers le pire de cette pandémie”.

“Nous sommes sur le point de voir toutes ces petites épidémies à travers le pays, traversées et mélangées”, a déclaré Ranney.

«Ça va être un peu comme mettre de l’essence sur un feu», dit-il.