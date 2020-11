COVID-19 :

. –– Le mois de novembre n’est même pas fini et les États-Unis ont déjà enregistré plus de nouveaux cas de covid-19 qu’au cours de tout autre mois de toute cette pandémie.

Plus de 3 millions de nouvelles infections ont été signalées entre le 1er et le 22 novembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Cela représente environ un quart de tous les cas de COVID-19 aux États-Unis depuis le début de cette pandémie.

Oui, les tests de dépistage ont augmenté. Mais ils n’ont pas suivi le rythme des nouvelles infections.

À la fin de la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas quotidiens a grimpé de 25% par rapport à la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

En comparaison, le nombre de nouveaux tests n’a augmenté que de 14,55%, selon le Covid Tracking Project.

Et dans 44 États, le pourcentage de tests positifs est supérieur au seuil recommandé de 5%.

«Si un taux de positivité est trop élevé, cela peut indiquer que l’État ne teste que les patients les plus malades qui recherchent des soins médicaux et ne met pas en place un réseau suffisamment large pour savoir dans quelle mesure le virus se propage chez eux. communautés », a déclaré Johns Hopkins.

Et chaque augmentation de nouveaux cas de COVID-19 entraîne davantage d’hospitalisations et de décès dans les semaines à venir aux États-Unis.

Les hôpitaux aux États-Unis sont surchargés par le covid-19

Une fois de plus, les États-Unis ont battu leur record de personnes hospitalisées avec le covid-19. Cette situation met une pression énorme sur le système de santé et menace de réduire les soins même pour ceux qui n’ont pas de coronavirus.

Au moins 83 227 patients de Covid-19 ont été hospitalisés samedi, selon le Covid Tracking Project. C’était le 12e jour consécutif où les États-Unis battaient leur record d’hospitalisations pour coronavirus.

Au moins 24 responsables d’hôpitaux ont averti l’American Hospital Association qu’ils manquaient de personnel. Ceci a été rapporté par Nancy Foster, vice-présidente de l’association pour la politique qualité et la sécurité des patients.

Les experts de la santé soulignent que les nouvelles infections, hospitalisations et décès seront pires avant de s’améliorer. Précisément parce que les vacances à venir et le temps plus froid conduisent à plus de socialisation à l’intérieur.

Pensez à l’endroit où se propage ce virus. C’est à l’intérieur, sans masques, pendant de longues périodes. Et c’est exactement ce qu’est Thanksgiving », a déclaré Megan Ranney, docteur en médecine d’urgence.

“Si même 1% des 50 millions de personnes qui voyagent pour Thanksgiving transmettent ou contractent ce virus, nous aurons 500 000 cas supplémentaires dans tout le pays”, a averti Ranney.

C’est l’année pour rester à la maison. Si vous devez voir des gens, ne le faites qu’à l’extérieur et à une distance sécuritaire. Parce que vous ne savez tout simplement pas qui est infecté.

Pourquoi il peut y avoir plus de cas de Covid-19 aux États-Unis que nous ne le savons

Plus de 12,3 millions de personnes ont été infectées par le COVID-19 aux États-Unis et plus de 256 000 sont décédées, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Mais le nombre réel de cas est probablement plus élevé en raison des «foules», car il n’y a pas suffisamment de preuves, a déclaré le Dr Esther Choo, professeur de médecine d’urgence à l’Oregon Health and Science University.

Choo a déclaré qu’elle était particulièrement préoccupée par la rapidité avec laquelle les nouveaux cas s’accéléraient.

«De nombreux États ont des taux de positivité des tests supérieurs à 20%. Ce qui signifie que nous sommes très en retard sur nos cas confirmés », a-t-il déclaré.

Dans le contexte, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé que les gouvernements ne rouvrent pas tant qu’ils n’ont pas maintenu leur taux de positivité au test à 5% ou en dessous pendant 14 jours.

Dimanche, seuls six États – le Vermont, Hawaï, le Maine, New York, le Massachusetts et le New Hampshire – ainsi que la ville de Washington respectaient la norme de l’OMS, selon les données de Johns Hopkins.

Sur les 44 États restants, plusieurs avaient des taux de positivité des tests supérieurs à 40%, notamment le Wyoming, le Dakota du Sud, l’Iowa et l’Idaho.

Les États et les communautés ont tenté de contrôler le virus grâce à de nouvelles restrictions. Le comté de Los Angeles a annoncé dimanche qu’il suspendait les barbecues. Ceci, après que la moyenne de cinq jours pour les cas de COVID-19 ait dépassé 4000, selon le département de la santé publique du comté.

L’ordonnance entrera en vigueur mercredi soir et restera en vigueur pendant au moins trois semaines, ont indiqué les autorités. La mesure s’applique aux dîners dans les restaurants, les brasseries, les caves et les bars, qui seront tous limités au service de plats à emporter et de livraison.

“La santé publique rappelle à chacun de rester à la maison autant que possible pendant les deux à trois prochaines semaines pour changer la trajectoire de l’augmentation des cas et sauver des vies”, a déclaré le département dans un communiqué.

CDC demande instamment de rester à la maison pour Thanksgiving

Face à cette augmentation sans précédent du covid-19, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis en garde contre les voyages le jour de Thanksgiving et contre les célébrations avec tout personne à l’extérieur de votre domicile.

Le CDC a déclaré dans un guide publié la semaine dernière que plus de 50% des infections au COVID-19 sont transmises par des personnes qui ne présentent aucun symptôme.

La combinaison de personnes souhaitant se faire dépister avant Thanksgiving et d’un plus grand nombre de personnes infectées à travers le pays a conduit à de longues files d’attente en dehors des sites de test à travers le pays.

Et les laboratoires commerciaux affirment que leurs capacités sont sous pression.

Mais même un résultat de test de dépistage négatif ne signifie pas nécessairement que vous pouvez voir vos amis et votre famille en toute sécurité.

Le moyen le plus sûr de profiter du dîner de Thanksgiving avec des amis et la famille à l’extérieur de la maison est une quarantaine stricte de 14 jours avant.

“Si vous le faites correctement, vous n’avez pas besoin d’un test”, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, chef de la division des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital.

Les Américains peuvent désormais recevoir le même traitement aux anticorps que Trump

Ce samedi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a émis une autorisation d’utilisation d’urgence pour le cocktail d’anticorps Regeneron contre la covid-19 chez des patients à haut risque présentant des symptômes légers. modérer.

C’est précisément l’un des traitements que le président Donald Trump a reçus lors de son hospitalisation.

«Ce que nous savons, c’est que plus tôt vous recevrez ce traitement, mieux ce sera. Par exemple, comment (quand) le président l’a-t-il reçu », a déclaré le Dr Carlos del Rio, doyen exécutif associé de l’École de médecine de l’Université Emory.

«La réalité est que si vous avez plus de 65 ans, si vous souffrez d’affections comorbides telles que le diabète, l’obésité ou une autre immunosuppression, et que vous recevez un diagnostic de covid-19, vous devriez être considéré pour ce traitement presque immédiatement. Le plus tôt – dans les trois ou quatre premiers jours suivant la réception du diagnostic – est le meilleur moment pour le recevoir », a déclaré del Río.

“Le défi, bien sûr, est de le trouver, car il s’agit en fait d’une offre limitée”, a-t-il précisé.

Dans une lettre ouverte publiée samedi, le Dr Leonard Schleifer, président-directeur général de Regeneron, a déclaré que si l’autorisation d’utilisation d’urgence donne accès à la thérapie à plus de patients, les études cliniques doivent encore être terminées.

«Et nous devons travailler pour continuer à augmenter rapidement l’offre supplémentaire. Y compris notre collaboration avec Roche, qui va plus que tripler la capacité de fabrication totale de REGEN-COV2 », a écrit Schleifer.

Il a également expliqué la décision d’accorder l’utilisation compassionnelle de REGEN-COV2 à Trump. Comme il l’a dit, les «considérations uniques de sécurité nationale» de la présidence ont été l’une des questions qui ont conduit à sa décision.

Bien que la société savait que cela entraînerait un “examen sans précédent” pour la société, Schleifer a déclaré, “franchement, ce n’est pas le genre de calcul que nous faisons actuellement. Nous nous sommes plutôt demandé si c’était la bonne chose à faire pour le patient. Et si vous avez adhéré à nos politiques et normes éthiques. Dans ce cas, c’était et ça l’a fait.

La plupart des gens sont encore à des mois de se faire vacciner

Il y a d’autres bonnes nouvelles sur le front du vaccin covid-19.

Quelques jours après que Moderna ait déclaré que son vaccin était efficace à 94,5% dans un essai clinique, un autre vaccin, des partenaires Pfizer et BioNTech, a demandé une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA.

La demande est intervenue après que les premières données ont montré que le vaccin Pfizer et BioNTech était efficace à 95%, même chez les personnes âgées, et ne posait pas de graves problèmes de sécurité.

La FDA a organisé une réunion le 10 décembre avec un comité consultatif externe pour discuter de l’application.

“Bien que nous ne puissions pas prédire la durée de l’examen par la FDA, l’agence examinera la demande le plus rapidement possible”, a tweeté dimanche le commissaire de la FDA, Stephen Hahn. Il a ajouté: “Tout en le faisant d’une manière globale et fondée sur la science, afin que nous puissions contribuer à rendre disponible le plus rapidement possible un vaccin que le peuple américain mérite.”

La demande est «encourageante», a déclaré l’American Society for Infectious Diseases. Mais il a souligné qu’un examen transparent des données de Pfizer était toujours nécessaire.

Et même si un vaccin obtient le feu vert de la FDA, la plupart des Américains ne seront probablement pas vaccinés avant le printemps ou l’été 2021, selon des experts de la santé.

Pendant ce temps, des dizaines de milliers de vies pourraient être sauvées ou perdues, selon notre comportement.

“Les mesures qui incluent le port de masques, le lavage fréquent des mains, le maintien de la distance physique et la limitation de la taille des réunions resteront cruciales”, a déclaré l’American Society for Infectious Diseases.

Chuck Johnston, Hollie Silverman, Christina Maxouris, Claudia Dominguez, Jamie Gumbrecht, Jacqueline Howard et Lauren Mascarenhas, tous de CNN, ont contribué à ce rapport.