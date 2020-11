COVID-19 :

. – Les États-Unis ont signalé mercredi plus de 1100 nouveaux décès dus au COVID-19, le chiffre quotidien le plus élevé enregistré depuis plus d’un mois.

Le nombre de morts suit un schéma d’autres tendances inquiétantes à travers le pays, y compris une augmentation des cas et des hospitalisations rappelant les vagues précédentes. Seulement cette fois, les médecins disent que les Américains connaîtront probablement la pire augmentation à ce jour.

Au moins 31 États signalent plus de nouveaux cas de COVID-19 que la semaine précédente. Un seul État, Hawaï, évolue dans la bonne direction. Les hospitalisations sont également à la hausse, avec des dizaines de milliers de patients à travers le pays et les systèmes hospitaliers en sont gravement touchés.

Et certains experts prédisent que le nombre quotidien de morts dans le pays, qui est généralement en retard par rapport à la hausse des cas, commencera également à augmenter. Plus de 2300 Américains pourraient mourir chaque jour début janvier, selon un modèle de l’Institute for Health Assessment and Metrics de l’Université de Washington.

En d’autres termes, ce sera «un hiver horrible». Selon le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

Les experts affirment que les prochains mois seront particulièrement difficiles pour plusieurs raisons. Le pays n’est jamais tombé à un niveau de référence quotidien bas avant d’entrer dans les saisons plus froides. Cela signifie que les nouvelles infections s’appuieront sur une propagation déjà endémique du virus. À mesure que les rassemblements se déplacent à l’intérieur, le virus est plus susceptible de se propager.

Cette augmentation intervient également après la réouverture de nombreuses écoles et universités. Et des villes et des campus universitaires à travers le pays ont signalé des flambées.

Et puis il y a les vacances à venir qui rendent les responsables de la santé publique nerveux. Les réunions de famille aidant déjà à alimenter l’augmentation des cas, les experts craignent que les grandes célébrations ne continuent d’alimenter la propagation au sein des communautés américaines.

Les célébrations virtuelles sont la voie la plus sûre, ont déclaré mercredi des experts en maladies infectieuses.

Les États américains annoncent des jalons sombres

Alors que les cas du pays évoluent sur une trajectoire ascendante, de plus en plus d’États ont signalé de nouveaux jalons sinistres cette semaine.

L’Ohio a signalé plus de 2300 nouvelles infections mercredi, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, ont déclaré des responsables de la santé à CNN.

Dans le Wisconsin, le gouverneur a annoncé que le premier patient avait été admis mercredi à l’hôpital de campagne qu’il a ouvert en réponse à une augmentation du nombre de patients COVID-19.

«Nous sommes reconnaissants d’avoir cette installation à la disposition des résidents du Wisconsin et de nos hôpitaux. Mais nous sommes également attristés que ce soit là où se trouve le Wisconsin aujourd’hui », a déclaré le gouverneur Tony Evers dans un communiqué de presse.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré mercredi que l’État avait ajouté plus de 1 000 infections par jour et que ses hospitalisations étaient au plus haut niveau en trois mois.

Et des schémas alarmants émergent également dans les Dakota.

Le Dakota du Nord enregistre en moyenne plus de 101 nouveaux cas pour 100 000 habitants chaque jour. C’est le taux de nouveaux cas par habitant le plus élevé de tous les États jusqu’à présent dans la pandémie, selon le Covid Tracking Project. Pour mettre cela en perspective: ce serait comme la Californie avec une moyenne de près de 40 000 nouveaux cas par jour.

Le Dakota du Sud a le deuxième taux le plus élevé de nouveaux cas pour 100 000 dans le pays, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Ca ne doit pas forcément être comme ca

Il est encore temps de changer les choses, ont déclaré les autorités, à l’aide de mesures de santé publique de base vantées par des experts depuis des mois.

Il s’agit notamment des masques et de la distanciation sociale. Les directives mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis sur les contacts étroits soulignent à quel point les couvertures faciales sont essentielles.

La nouvelle définition CDC du contact étroit avec un patient COVID-19 comprend des expositions totalisant 15 minutes passées à deux mètres ou plus près d’une personne infectée sur une période de 24 heures.

Auparavant, le CDC définissait un contact étroit comme 15 minutes d’exposition continue à un individu infecté. Le changement intervient après qu’un rapport du Vermont d’un responsable des services correctionnels ait été infecté après plusieurs brèves interactions avec des détenus infectés, dont aucune n’a duré 15 minutes, mais s’est ajoutée au fil du temps.

“Le point clé dont les gens doivent se souvenir est qu’il n’y a pas de période de temps sûre pour être avec quelqu’un qui ne fait pas partie de votre bulle si vous ne portez pas tous les deux de masque”, a déclaré mercredi le Dr Ashish Jha, expert en santé publique. .

“Il est très important que les gens portent des masques s’ils doivent être avec quelqu’un pendant une longue période, même si c’est moins de 15 minutes.”

Les communautés devraient également être prêtes à avoir des tests et d’autres ressources disponibles pour les zones qui voient des pics de cas, a déclaré le Dr Richard Besser, ancien directeur par intérim du CDC.

“Plus vous pouvez être précis, plus vous pourrez surmonter toute cette fatigue pandémique, qui conduit de nombreuses personnes qui font ce qu’il faut de faire à commencer à dériver et à ne plus faire tout ce qu’elles faisaient”, a-t-il déclaré.

Brandon Miller, Joe Sutton, Anna Sturla et Andrea Kane de CNN ont contribué à ce rapport.