COVID-19 :

Les personnes vaccinées continueront-elles à transmettre le virus? 2:10

. – Les vaccins Covid-19 seront distribués aux populations vulnérables dans les jours suivant une autorisation d’utilisation d’urgence (USA), a déclaré un responsable, alors que les États-Unis sont aux prises avec un record historique de nouveaux cas quotidiens.

“Nous commencerons à appliquer des doses aux armes dans les 96 heures américaines”, a déclaré mardi le général Gustave Perna, directeur des opérations pour l’opération Maximum Speed ​​(ou Operation Warp Speed, en anglais). “C’est ce que je crois de tout mon cœur.”

Pfizer et Moderna ont des vaccins candidats en attente aux États-Unis, et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a confirmé l’innocuité et l’efficacité de Pfizer avant la réunion d’approbation de jeudi. L’approbation préalable intervient alors que les États-Unis connaissent des pics de cas de coronavirus, d’hospitalisations et de décès.

Les États-Unis ont enregistré une moyenne de 206 152 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours, le plus grand nombre de cas de la pandémie à ce jour. Et mardi, 104600 personnes ont été hospitalisées avec le virus, selon le Covid Tracking Project, un record qui a été établi et battu à maintes reprises ces dernières semaines. Au total, 286232 personnes sont mortes du virus et plus de 15,1 millions de personnes ont été infectées, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les gens en général devront probablement continuer à faire face aux pics de la période des fêtes jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles en 2021. Mais les responsables se précipitent pour distribuer des vaccins dans les prochains jours aux populations prioritaires: les personnes âgées et les agents de santé. Santé.

Bien que ce soit une “tâche herculéenne”, Perna a déclaré qu’elle était convaincue qu’avec la planification des CDC et la collaboration des partenaires, “nous serons en mesure d’exécuter cette vaccination de manière très efficace, mais surtout, efficacement.” .

Les États se préparent à la distribution de vaccins au milieu de “ jalons tragiques ”

Les effets de la pandémie se propagent à travers le pays, a déclaré mardi à CNN le sous-secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, l’amiral Brett Giroir.

Le comté de Los Angeles a confirmé mardi un total de 8 000 décès dus aux coronavirus et plus de 3 000 hospitalisations, ce que le département de la santé publique du comté de Los Angeles a qualifié de «jalon tragique» dans un communiqué de presse. Et la Pennsylvanie a enregistré mardi son plus grand nombre d’hospitalisations pour coronavirus.

Au fur et à mesure que les dirigeants locaux gèrent l’escalade des cas, beaucoup mettent également de l’ordre dans leurs plans de vaccination.

Dans l’Illinois, bien que la première livraison soit prévue la semaine prochaine, il faudra des mois pour déployer un vaccin, même pour les groupes prioritaires, a déclaré mardi le Dr Ngozi Ezike, directeur du département de la santé publique de l’Illinois (IDPH) lors d’une conférence. de presse.

Le Delaware prévoit également de recevoir sa première livraison la semaine prochaine. Le Dr Karyl Rattay de la Division de la santé publique du Delaware a annoncé mardi que l’État s’attend à environ 9 000 doses du vaccin Pfizer vers le 15 décembre et plus de 8 000 de Moderna la semaine suivante.

Une fois que le Minnesota recevra son premier envoi de vaccins, qui est attendu la semaine prochaine, ils seront expédiés directement aux principaux hôpitaux ou «centres», puis livrés à des cliniques plus petites, a déclaré le gouverneur Tim Walz lors d’une conférence de presse.

Le Minnesota, l’Illinois, le Mississippi et le Delaware ont déclaré que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée seraient les premiers à se faire vacciner.

LIS: ANALYSE | Oui, il y a un vaccin, mais pas assez pour tout le monde

«Les vaccins qui ne sont pas utilisés sont inutiles»

Mais pour que les vaccins soient efficaces, il faut que les gens les obtiennent et les autorités demandent instamment de participer à la vaccination.

“Les vaccins qui ne sont pas utilisés sont inutiles”, a déclaré mardi Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed. “La vaccination est la chose importante.”

Son développement a été rapide, mais les experts disent que cela ne signifie pas que les vaccins sont inefficaces ou dangereux.

Slaoui a déclaré que la vitesse venait de la prise de risques opérationnels et financiers pour développer le vaccin, et non de la prise de raccourcis scientifiques.

«La première chose à noter est que la vitesse n’a rien à voir avec la sécurité ou l’intégrité scientifique», a déclaré le Dr Anthony Fauci. “Cela est dû aux progrès extraordinaires et exquis de la technologie des plates-formes de vaccins qui nous ont permis de faire des choses en semaines ou en mois qui prenaient des années, plusieurs années.”

On craint que de nombreux Américains soient sceptiques quant à se faire vacciner, mais Fauci a reconnu une «disparité douloureuse» dans la prévalence du virus parmi les Noirs, ainsi qu’une «réticence et un scepticisme à se faire vacciner».

“Je leur dirai que je me sentirai parfaitement à l’aise pour recevoir le vaccin moi-même et que je le recommanderais à ma famille”, a-t-il déclaré.

L’Amérique doit unir ses forces pour la période des fêtes

À l’approche de plus de vacances, il est de plus en plus impératif que les Américains reconnaissent les réalités de la pandémie et se réunissent pour atténuer ses impacts, ont déclaré des experts.

«La fin de la pandémie est en vue. Le vaccin fonctionnera, il mettra fin à la pandémie et nous ramènera le plus près possible de la normale, mais nous devons faire notre part dès maintenant, qui sont ces techniques d’atténuation », a déclaré Giroir.

Les États-Unis enregistraient 40000 à 70000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour avant Thanksgiving, et l’ajout de la propagation des vacances a provoqué une augmentation en plus d’une augmentation, a déclaré Fauci.

REGARDEZ: PHOTOS | C’est ainsi que les premiers vaccins Pfizer contre le covid-19 ont été appliqués en Grande-Bretagne

Et les familles et les amis qui se réunissent pour Noël et Hanoukka pourraient ajouter une autre poussée au mélange, entraînant des effets encore pires de la pandémie de décembre et janvier, a-t-il déclaré.

“Nous allons demander aux gens de faire quelque chose de difficile et peut-être même douloureux, en particulier au niveau de la famille, c’est-à-dire de dire aux gens, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, de ne pas voyager”, a-t-il déclaré. Nous l’avons dit à Thanksgiving et la même chose à Noël.

Gisela Crespo, Jamiel Lynch, Lauren Mascarenhas, Shelby Lin Erdman, Naomi Thomas et Jason Hanna de CNN ont contribué à ce rapport.