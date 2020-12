COVID-19 :

L’état de New York reste le plus touché du pays par la pandémie avec 35295 décès, suivi du Texas, de la Californie, de la Floride et du New Jersey.

États Unis atteint 15 millions 834 mille 965 cas coronavirus SRAS-CoV-2 confirmé et 294 mille 874 décédés pour la maladie de COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Capture d’écran

Cet équilibre est 2599 décès plus que jeudi et 234 000 329 nouvelles infections.

L’Etat de New York continue comme la pire touché dans le pays par la pandémie avec 35295 morts, suivie par Texas (24 mille 142), Californie (20 mille 699), Floride (19 mille 714) et New Jersey (17 mille 662).

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois (15,67), Pennsylvanie (12,183), Massachusetts (11,257), Michigan (10,965) ou Géorgie (10,31).

Quant aux contagions, Californie Cela représente un million 502 mille 326, suivi du Texas avec un million 387 mille 819, le troisième est la Floride avec un million 106 mille 396, l’Illinois est quatrième avec 832 mille 951 et New York cinquième avec 753 mille 837.

Le solde provisoire des décès, 294 mille 690, dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent établis par la Maison Blanche, estime que lorsque Trump quittera le pouvoir le 20 janvier, 380000 personnes seront mortes et d’ici le 1er janvier Avril 500 mille.

Avec des informations d’.