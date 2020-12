COVID-19 :

. – Les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès sont à des niveaux records à travers le pays, et les autorités estiment que les États-Unis porteront bientôt tout le poids d’une autre vague d’infections alimentée par les rassemblements de Thanksgiving.

“Nous n’avons pas encore vu le plein effet d’une éventuelle poussée sur une surtension”, a déclaré le Dr Anthony Fauci à CNN vendredi soir. «Le voyage associé à Thanksgiving, la congrégation en famille et les rassemblements sociaux avec des gens à l’intérieur, parfois sans masques. Cela pourrait culminer dans deux à trois semaines.

Et cette augmentation viendra au moment même où les voyages et la socialisation reprendront probablement pendant les vacances de Noël.

“Nous sommes donc vraiment très inquiets”, a déclaré Fauci.

Le sombre pronostic intervient alors que les conseillers en vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) doivent se réunir pour discuter des demandes de Pfizer et de Moderna pour l’autorisation d’utilisation d’urgence de leurs vaccins contre le Covid-19, dont certains dirigeants d’État disent s’attendre à recevoir les premières doses dans les semaines à venir.

Mais les responsables de la santé préviennent que si certains Américains pourraient recevoir un vaccin d’ici la fin de l’année, le pays ne verra probablement aucun impact significatif avant la fin du printemps.

Pendant ce temps, les experts projettent un défi incroyable pour les mois à venir.

260000 autres décès prévus dans les mois à venir

Plus de 220 000 nouvelles infections ont été signalées vendredi, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Et plus de 101 200 personnes sont hospitalisées avec le covid-19 à travers le pays, un autre record, selon le Covid Tracking Project. Les systèmes hospitaliers à travers le pays atteignent un point critique.

Dans le comté de Miami-Dade, le directeur médical Peter Paige a déclaré que les hospitalisations ont grimpé en flèche de près de 140% au cours des deux derniers mois, tandis que les taux de soins intensifs ont augmenté de 58% au cours de la même période.

“Ceci est particulièrement préoccupant étant donné que nous ne savons vraiment pas que les jours les plus difficiles peuvent encore être à venir”, a déclaré Paige.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a qualifié vendredi l’accélération de la pandémie de “la plus grande menace à la vie à Los Angeles à laquelle nous ayons jamais été confrontés”. Les hospitalisations dans le comté de Los Angeles ont triplé la semaine dernière, a-t-il déclaré, et le comté risque de manquer de lits dans deux à quatre semaines si les cas continuent d’augmenter.

Et plus de 10 000 personnes sont mortes de Covid-19 ce mois-ci, et chaque jour en décembre, jusqu’à présent, plus de 2 500 décès ont été signalés quotidiennement aux États-Unis.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington prévoit que les décès quotidiens atteindront un maximum de plus de 2900 à la mi-janvier.

Jusqu’à présent, plus de 278 800 personnes ont perdu la vie à cause du virus aux États-Unis depuis le début de la pandémie. L’IHME prévoit qu’il y aura encore environ 260 000 morts américains au cours des quatre prochains mois.

“Nous sommes confrontés à une série de mois plutôt sombre”, a déclaré vendredi soir le Dr Chris Murray, directeur de l’IHME. “Bien que l’espoir de vaccins existe, il n’arrivera pas à temps pour faire face à cette augmentation soudaine en janvier et février.”

Le moment où la plupart des Américains commenceront à se faire vacciner

Pendant ce temps, Fauci a déclaré à CNN vendredi soir que des Américains en bonne santé, et non des personnes âgées, sans problèmes de santé sous-jacents connus, commenceraient probablement à se faire vacciner fin mars ou début avril.

“Une fois que vous serez en avril, probablement plein de ces gars”, a déclaré Fauci. «C’est la raison pour laquelle nous aimerions voir une fois qu’il entre dans la ‘saison ouverte’, dans le sens où tout le monde peut l’obtenir, nous avons vraiment un champ complet pour que les gens se font vacciner, car Dans la plupart des pays, plus vite il aura ce parapluie d’immunité collective, ce qui serait si important pour ramener le niveau de ce virus, bien en dessous du niveau menaçant.

“Plus tôt nous y arriverons, mieux nous serons.”

Plus tôt cette semaine, les conseillers en vaccins des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont voté 13-1 pour recommander que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée sont les premiers à recevoir tout vaccin qui obtient le feu vert de la FDA.

L’amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint à la santé du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a déclaré vendredi qu’au moins 20 millions d’Américains devraient pouvoir recevoir le vaccin COVID-19 d’ici la fin du mois.

“La FDA examinera également l’autorisation pour l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer après la réunion du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés le 10 décembre, et nous prévoyons que le vaccin de Moderna sera examiné par le comité la semaine suivante”, Giroir a déclaré dans des remarques enregistrées lors d’une réunion du Comité consultatif national des vaccins organisé par HHS vendredi.

“Nous espérons tous qu’ils seront le premier et le deuxième d’une série de vaccins qui seront considérés pour une autorisation d’utilisation d’urgence.”

Les masques faciaux restent des outils essentiels

Mais le début des vaccins ne signifiera pas la fin du COVID-19, préviennent les responsables de la santé.

«Les vaccins et la vaccination ajouteront un outil important, important et puissant à l’ensemble d’outils dont nous disposons», a déclaré le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du programme des urgences sanitaires à l’Organisation mondiale de la santé. “Mais par eux-mêmes, ils ne feront pas le travail.”

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajouté que les gouvernements ne devraient pas baisser la garde, affirmant que les systèmes de soins de santé pourraient encore céder sous la pression.

“Les progrès dans le domaine des vaccins nous encouragent tous et maintenant nous pouvons commencer à voir la lumière au bout du tunnel”, a-t-il déclaré. “Cependant, l’OMS s’inquiète de la perception croissante que la pandémie de covid-19 est terminée.”

Les principaux responsables américains de la santé publique ont souligné que les masques faciaux continueront de jouer un rôle crucial pour aider à ralentir la propagation du virus et à sauver des vies dans les mois à venir. Selon l’équipe de l’IHME, si 95% des Américains portaient des masques, quelque 66 000 vies pourraient être sauvées d’ici le 1er avril.

Le CDC, qui a progressivement renforcé ses recommandations sur l’utilisation des masques, a indiqué vendredi que les masques restent “critiques” dans le contrôle de la propagation du COVID-19, même parfois à domicile.

«Parce que le risque accru de transmission a été documenté parmi les contacts familiaux des patients COVID-19, assurer la sécurité du domicile nécessite une distance physique, l’utilisation des autres stratégies de santé publique décrites ici, et, en particulier, l’utilisation de utilisation cohérente et correcte des masques faciaux (à l’extérieur de la maison et dans certaines circonstances à la maison) pour empêcher l’introduction et la transmission de (COVID-19) », a écrit l’équipe du CDC.

