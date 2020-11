COVID-19 :

. – Les États-Unis ont enregistré 91530 nouvelles infections au COVID-19 le jour où de nombreux Américains ont voté, ce qui s’ajoute au nombre impressionnant de cas signalés la semaine dernière.

Les cinq jours les plus élevés de cas de coronavirus dans le pays ont été enregistrés depuis le 29 octobre, confirmant les avertissements d’experts selon lesquels une autre vague est en cours et ne fera qu’empirer. La moyenne nationale des nouveaux cas sur 7 jours est maintenant d’environ 86 363, soit plus du double de ce qu’elle était le 4 septembre. Et si les médecins ont souligné que les mesures de santé publique de base comme les masques et la distanciation sociale peuvent faire la différence, ces mesures restent un point de discorde dans certaines régions des États-Unis.

À l’heure actuelle, seuls cinq États évoluent dans la bonne direction: l’Alabama, Hawaï, la Louisiane, le Tennessee et le Vermont, alors qu’au moins 36 signalent plus de nouveaux cas que la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Et des États comme l’Idaho, l’Ohio, le Nouveau-Mexique, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont signalé mardi un nombre record de nouveaux cas de COVID-19.

Au Kentucky, le gouverneur avait longtemps averti que les infections augmentaient rapidement, affirmant mardi que “les choses semblent empirer chaque jour”.

“Nous constatons non seulement une augmentation du virus, mais de plus en plus de nos enfants en pourcentage qui le contractent”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear dans un communiqué.

Ses paroles font suite à un nouveau rapport alarmant qui dit que le nombre de cas de COVID-19 affecte les enfants à travers le pays à des «niveaux sans précédent», la dernière semaine d’octobre enregistrant le pic le plus élevé en une semaine. infections.

Les hospitalisations chez les Américains sont également en augmentation et des centaines de personnes perdent la vie chaque jour à cause du virus. Plus de 232 000 sont morts aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon l’Université Johns Hopkins. Et environ 100 000 Américains supplémentaires mourraient dans les deux prochains mois, selon les projections de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington.

Les hospitalisations “ augmentent considérablement ” dans le Midwest

Dans tout le pays, plus de 50000 personnes sont hospitalisées avec le virus, selon les données du Covid Tracking Project, soit une augmentation de plus de 67% en un mois.

Les hospitalisations «augmentent considérablement» dans le Midwest, selon le projet.

“Dans la région, 238 personnes sont actuellement hospitalisées pour un million de personnes”, indique le projet sur Twitter.

Dans le Nebraska, les responsables de la santé affirment qu’une vague d’infections a fait pression sur les hôpitaux de l’État. Les directeurs médicaux de trois grands systèmes hospitaliers ont déclaré lundi que les hospitalisations liées au COVID-19 avaient augmenté de 91% dans la région métropolitaine d’Omaha entre le 17 octobre et le 31 octobre. Maintenant, la capacité et le personnel de l’hôpital approchent de leurs limites, ont déclaré les responsables de l’hôpital.

«Nous avons vu un doublement du nombre de patients positifs au COVID au cours des dernières semaines», a déclaré le Dr Cary Ward, médecin en chef de CHI Health. “Il ne fait aucun doute que si cette tendance se poursuit, non seulement nos hôpitaux, mais tous les hôpitaux de l’état pourraient être à plein régime.”

Dans l’Indiana, les hospitalisations ont atteint un record lundi, avec plus de 1800 patients traités pour COVID-19. Le précédent record d’État était le 13 avril, lorsque quelque 1 799 personnes ont été hospitalisées.

Covid-19, troisième cause de décès en Arkansas

Et dans l’Arkansas, le gouverneur a annoncé mardi que Covid-19 était la troisième cause de décès dans l’État, juste derrière le cancer et les crises cardiaques.

«C’est un virus mortel qui tue des gens», a déclaré la gouverneure Asa Hutchinson. “Nous voulons nous assurer que tout le monde comprend le sérieux.”

Et dans tout l’État, plus de 660 personnes restent hospitalisées, a-t-il ajouté.

Dans les régions du nord-est et du centre de l’État, la capacité en lits est “restreinte”, a déclaré mardi Bo Ryall, président-directeur général de l’Arkansas Hospital Association. Environ 10% des lits occupés ont des patients COVID-19, 26% des lits occupés en USI ont des patients COVID-19, tandis que 31% des ventilateurs sont utilisés par les patients COVID-19 dans “certains l’un des chiffres les plus élevés que nous ayons vu dans ces domaines », a déclaré Ryall.

«Si nous continuons à voir ces cas augmenter, nous augmenterons à notre tour les hospitalisations et le stress se fera sentir dans le système de santé. Les hôpitaux sont épuisés dans certaines régions et nous vous demandons de respecter à nouveau les mesures de sécurité », a déclaré Ryall.

Directeur des NIH: les masques pourraient sauver 130000 vies d’ici mars

Les masques, un outil puissant que les médecins et les responsables de la santé publique ont approuvé dans la lutte contre le virus, peuvent aider à sauver des dizaines de milliers de vies dans les mois à venir, a souligné cette semaine un expert de premier plan.

Plus de 130000 vies pourraient être sauvées aux États-Unis si la majorité des Américains choisissaient de porter des masques, a écrit mardi le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, dans un article de blog. Collins cite les données de l’équipe de modélisation de l’IHME, qui prédit la baisse drastique du nombre de morts projeté dans le pays si 95% des Américains portaient des masques.

“L’important ici, ce ne sont pas les chiffres précis”, a écrit Francis. “Il se rend compte que, quel que soit le scénario, cette pandémie est loin d’être terminée et qu’ensemble, nous avons le pouvoir de façonner ce qui se passera ensuite.”

C’est un argument qui a été avancé à plusieurs reprises ces derniers mois par des responsables à travers le pays: si les Américains devaient porter des masques, se distancer socialement, éviter les foules et se laver les mains régulièrement, ces mesures pourraient puissants comme des verrous pour aider à ralentir la propagation du virus.

“Pensez-y de la même manière que vous pensez à mettre une ceinture de sécurité, un détail mineur qui peut sauver des vies”, a écrit Collins. «Je prends soin de porter un masque à l’extérieur de chez moi chaque fois que je suis loin de chez moi. Mais finalement, sauver des vies et des moyens de subsistance à l’approche de ces mois d’hiver exigera un effort collectif de notre part à tous.

