COVID-19 :

Une infirmière portant un équipement de protection individuelle (EPI) s’occupe d’un patient dans une unité de soins intensifs Covid-19 (USI) de l’hôpital communautaire Martin Luther King Jr. (MLK) le 6 janvier 2021 dans le quartier Willowbrook de Los Angeles, Californie. – Au fond d’un hôpital du sud de Los Angeles, une rangée d’hommes hispaniques âgés dans le comas provoqué gisaient connectés à des ventilateurs, tandis que des infirmières vêtues de respirateurs ressemblant à des combinaisons spatiales vérifiaient leurs moniteurs sonores dans le silence étrange. L’unité de soins intensifs de l’un des quartiers les plus pauvres de la ville est bien habituée à la mort, mais avec Los Angeles maintenant au cœur de la pandémie de Covid aux États-Unis, les médecins disent qu’ils n’ont jamais rien vu de cette ampleur. (Photo par Patrick T.FALLON / .) (Photo par PATRICK T.FALLON / . via .)

. – À la mi-janvier, les États-Unis ont ajouté 3,9 millions de nouveaux cas de COVID-19 et plus de 51000 décès liés au virus.

Le nombre total de morts du COVID-19 aux États-Unis approche maintenant rapidement les 400000, soit plus que le nombre d’Américains décédés pendant la Première Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et la guerre de Corée combinés et presque le même. même nombre d’Américains décédés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et il est beaucoup plus élevé que le nombre de morts du covid-19 dans tout autre pays.

REGARDER: les vaccins chinois contre le covid-19 soulèvent des doutes, mais de nombreux pays continuent de parier sur eux

“Les chiffres sont assez désastreux”, a déclaré dimanche soir à CNN le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

Et des centaines de milliers d’infections continuent d’être signalées chaque jour. Les États-Unis ont ajouté plus de 200 000 cas quotidiens chaque jour, sauf trois ce mois-ci. Et le nombre réel d’infections peut en fait être plusieurs fois plus élevé que ce qui a été enregistré, selon une étude récente.

Hotez estime qu’il est plus proche d’un million de nouvelles infections par jour.

“C’est un niveau de transmission énorme aux États-Unis et les gens ont peur, les gens sont bouleversés”, a ajouté Hotez. “Il y a énormément de travail à faire à partir du 20 janvier.”

REGARDER: Ce que vous devez savoir sur la nouvelle exigence du test covid-19 pour voyager aux États-Unis

Les experts ont averti que si les vaccins sont en cours, le pays n’est pas encore sorti du bois, et le nouveau directeur des Centers for Disease Control and Prevention a averti dimanche que des «semaines sombres» étaient à venir.

«À la mi-février, nous prévoyons un demi-million de morts dans ce pays», a déclaré le Dr Rochelle Walensky à CBS sur «Face the Nation».

“Nous n’avons toujours pas vu les ramifications de ce qui s’est passé depuis le voyage de vacances, les retrouvailles, en termes de taux élevés d’hospitalisations et de décès ultérieurs”, a ajouté Walensky.

Les hôpitaux subissent un “ stress sévère ” le mois prochain

Plus de 124300 Américains sont actuellement hospitalisés avec le virus à travers le pays, selon le Covid Tracking Project. Pour mettre cela en perspective, cela représente plus du double du pic du pays en matière d’hospitalisations liées au covid-19 au printemps dernier, selon les données du projet.

Dans son dernier rapport, l’Institut d’évaluation et de métrique de la santé de l’Université de Washington prévoyait que les hôpitaux de nombreux États “subiraient un stress sévère au cours des quatre prochaines semaines”.

Cela a déjà été le cas dans différentes régions du pays.

Le comté de Los Angeles, épicentre de la crise du covid-19 en Californie, est aux prises avec une augmentation brutale des infections, des hospitalisations et des décès depuis des semaines. Les responsables de la santé du comté ont rapporté dimanche que plus de 7400 personnes étaient toujours hospitalisées avec le virus, dont 23% dans des unités de soins intensifs.

Des responsables de la Pennsylvanie ont déclaré à la fin de la semaine dernière que plus de 4900 personnes avaient été hospitalisées pour COVID-19, soit près du double du pic printanier.

En Géorgie, un hôpital a déclaré à l’affilié de CNN, WSB, qu’ils étaient si pleins qu’ils devaient soigner des patients dans des couloirs et des ambulances.

«Nous sommes vraiment dans les jours les plus sombres», a déclaré le Dr Deepak Aggarwal du Northeast Georgia Medical Center à la station de nouvelles.

La variante pourrait signifier un grand nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis dans les mois à venir

Pendant ce temps, plusieurs États américains ont signalé des cas d’une nouvelle variante de covid-19 détectée pour la première fois au Royaume-Uni.

Le nombre de cas de cette variante est susceptible de “doubler chaque semaine”, selon le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration.

“Dans environ cinq semaines, cela commencera à prendre le dessus”, a déclaré Gottlieb lors d’une interview sur CBS “Face the Nation”.

“Le seul soutien contre cette nouvelle variante est le fait que nous aurons beaucoup d’infection d’ici là, donc il y aura beaucoup d’immunité dans la population et nous vaccinerons plus de personnes”, a-t-il ajouté. “Mais cela change vraiment l’équation et je pense que ce que nous voyons est une attaque implacable de ce virus, qui se dirige vers le printemps.”

Vidéo de marque Facebook du cardinal mexicain comme une fausse information 0:48

“Nous pourrions avoir des niveaux d’infection constamment élevés au printemps jusqu’à ce que nous ayons enfin suffisamment de personnes vaccinées.”

Et bien que les variantes de covid-19 ne soient pas nécessairement plus mortelles, elles peuvent toujours causer plus de décès, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci à NBC.

«Bien qu’individuellement, ce n’est pas plus virulent, ce qui signifie que cela ne vous rend pas plus malade ou plus susceptible de mourir, rien qu’en chiffres, plus il y a de cas, plus il y aura d’hospitalisations, et plus il y aura d’hospitalisations, plus il y aura de décès. Dit Fauci.

12 millions d’Américains ont reçu la première dose du vaccin covid-19

Pendant ce temps, plus de 12,2 millions d’Américains ont reçu leur première dose du vaccin covid-19 et plus de 31 millions de doses ont été distribuées à travers le pays, selon les dernières données des CDC.

Cela survient alors que le pays n’est qu’à quelques jours de l’investiture du président élu Joe Biden. Biden a présenté un plan pour les vaccins qui comprend l’ouverture de l’admissibilité à plus de personnes, la création de plus de sites de vaccination et la prise de mesures pour augmenter l’approvisionnement et la distribution de vaccins.

«Notre plan est aussi clair qu’audacieux: faire vacciner gratuitement davantage de personnes. Créez plus d’endroits où ils peuvent se faire vacciner. Mobiliser davantage d’équipes médicales pour faire entrer les vaccins dans les bras des gens. Augmentez l’offre et sortez-la dès que possible », a déclaré Biden la semaine dernière.

MIRA: le Brésil autorise deux vaccins contre le covid-19 pour une utilisation d’urgence

Et il s’est également dit «convaincu» que son administration peut atteindre son objectif d’administrer 100 millions d’injections de vaccins au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Fauci a déclaré qu’il croyait “fermement” que c’était faisable.

«Si nous pouvons faire vacciner 70% à 85% de la population du pays, nous atteindrons probablement ce parapluie d’immunité collective», a déclaré Fauci à NBC la semaine dernière. “Nous pouvons commencer à nous rapprocher d’une forme de normalité, mais cela dépendra vraiment de l’adoption de vaccins.”

Lauren Mascarenhas et Jacqueline Howard de CNN ont contribué à ce rapport.