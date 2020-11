COVID-19 :

. – Après avoir dépassé les 100000 nouvelles infections à coronavirus sept jours de suite, les États-Unis ont dépassé un total de plus de 10 millions de cas depuis le début de la pandémie, bien plus que tout autre pays.

Et ce nombre continuera probablement d’augmenter rapidement, a déclaré un expert à CNN.

“Nous assistons à une augmentation substantielle des cas dans ce pays bien au-delà, je pense, de ce que la plupart des gens pensaient qu’il pourrait arriver”, a déclaré lundi Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy aux États-Unis. Université du Minnesota, à Anderson Cooper de CNN. Osterholm a été nommé au conseil consultatif de transition Covid-19 du président élu Joe Biden.

“Je ne serais pas surpris si nous voyons plus de 200 000 nouveaux cas par jour dans les prochaines semaines”, a-t-il ajouté.

Mais ce ne sont pas seulement les infections croissantes qui sont alarmantes. Lundi, les États-Unis avaient plus de 59000 personnes hospitalisées pour un coronavirus dans tout le pays, selon le COVID Tracking Project. Le même jour, le pays a signalé la plus forte augmentation des hospitalisations d’une journée depuis le 10 juillet, selon le projet, et le nombre total le plus élevé depuis le 25 juillet.

À ce rythme, indique le projet, les États-Unis verront un nombre record d’hospitalisations pour coronavirus dans quelques jours seulement.

Et comme de plus en plus de personnes sont infectées et plus sont hospitalisées, plus de décès américains sont susceptibles de se produire chaque jour. La semaine dernière, cinq jours d’affilée ont été enregistrés avec plus de 1000 décès dus au covid-19, la première fois depuis août.

Plus de 238000 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de la pandémie aux États-Unis, selon l’Université Johns Hopkins. Un autre 110 000 décès ou plus sont prévus dans les deux prochains mois, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington.