COVID-19 :

Le directeur du CDC accepte la recommandation et le vaccin Covid-19 peut maintenant être administré aux États-Unis 1:26

. – La vaccination contre le Covid-19 peut maintenant commencer aux États-Unis.

Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le Dr Robert Redfield, a donné dimanche le feu vert final pour le premier vaccin contre le coronavirus aux États-Unis, ouvrant la voie à commencer la vaccination.

Redfield a accepté la recommandation du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) de l’agence selon laquelle le vaccin Pfizer et BioNTech covid-19 peut être administré aux personnes de plus de 16 ans.

Les premiers vaccins devraient être administrés ce lundi.

Sécurité, effets et autres choses que vous devez savoir sur les vaccins contre Covid-19 3:40

«Cette recommandation officielle du CDC fait suite à la décision de la FDA, vendredi, d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer. Alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter à travers les États-Unis, la recommandation du CDC arrive à un moment critique », a déclaré Redfield dans un communiqué.

La vaccination initiale contre le covid-19 devrait commencer lundi, et c’est la prochaine étape de nos efforts pour protéger les Américains, réduire l’impact de la pandémie de covid-19 et aider à restaurer une certaine normalité dans nos vies. vit et dans notre pays ».

La distribution du vaccin commence aux États-Unis.

Le comité des CDC recommande le vaccin Pfizer 2:52

Les premiers camions de fret contenant environ 184 275 flacons de vaccin ont quitté dimanche les installations de Pfizer à Kalamazoo, dans le Michigan.

“Ils commenceront à déplacer le vaccin des installations de fabrication de Pfizer vers les centres UPS et FedEx, puis il sera expédié vers les 636 sites à travers le pays, qui ont été identifiés par les États et les territoires”, a déclaré le général Gustave Perna, Le chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed ​​a déclaré samedi lors d’une conférence de presse.

«Nous prévoyons que 145 sites dans chaque état recevront le vaccin lundi, 425 autres sites mardi et les 66 sites finaux mercredi, complétant la livraison initiale des commandes de vaccins Pfizer», a ajouté Perna.

Les expéditions sont effectuées après des jours de réunions et de décisions des responsables de la santé publique et de la réglementation.

La Food and Drug Administration américaine a accordé vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence pour les vaccins Pfizer et BioNTech, suite à une recommandation faite jeudi par les conseillers en vaccins de l’agence.

“La science et les données ont guidé la décision de la FDA”, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, lors d’une conférence de presse samedi matin.

“Nous pensons que cette transparence, ainsi que la revue scientifique rigoureuse que nous avons menée, contribuent grandement à apporter la confiance au peuple américain et à la FDA et à ce vaccin.”

Suite à la décision de la FDA, les conseillers en vaccins des CDC ont voté samedi pour recommander que les CDC approuvent le vaccin pour une utilisation aux États-Unis et l’ajoutent au calendrier de vaccination.

L’autorisation du CDC dimanche a officialisé ces recommandations.

“Le début de la fin de la pandémie de coronavirus”

BioNTech: Nous pensons que c’est le début de la fin de la pandémie 0:50

Au cours de la réunion de samedi, les membres de l’ACIP ont entendu des présentations sur la volonté des gens de se faire vacciner, qui devrait et qui ne devrait pas l’obtenir, et comment il sera communiqué aux prestataires de soins de santé et au grand public.

Les membres de l’ACIP ont déclaré samedi que leur évaluation du vaccin contre le coronavirus Pfizer et BioNTech était indépendante et transparente.

“Je pense que le processus que nous avons utilisé ici à l’ACIP pour parvenir à cette décision est transparent, fondé sur la science, impartial et actuellement le meilleur que nous pouvons faire”, a déclaré le membre de l’ACIP. , Dr Beth Bell, professeur clinique de santé mondiale à l’Université de Washington.

Plusieurs membres du comité ont déclaré qu’ils se feraient vacciner et le recommanderaient aux membres de leur famille.

«Je veux dire, j’ai voté en faveur du vaccin en raison des preuves claires de son profil d’efficacité / sécurité et de son profil bénéfice / risque, sur la base de nos preuves et de notre cadre politique», a déclaré le Dr Peter Szilagyi, pédiatre à l’université. de Californie Los Angeles et un membre de l’ACIP immédiatement après le vote du comité.

Depuis le début de la pandémie, plus de 16 millions de cas de coronavirus ont été diagnostiqués aux États-Unis, et près de 300 000 personnes sont décédées du virus.

“Il y a beaucoup de travail à faire, mais c’est une étape très importante”, a déclaré Messonnier.

«L’ACIP a déterminé que la covid-19 est un problème de santé publique majeur et que l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech contre la covid-19 est une allocation raisonnable et efficace des ressources», ont écrit les membres du comité dans un rapport publié par le CDC ce dimanche avec celui de Redfield lors de la séance de clôture.

“Bien qu’il puisse y avoir une incertitude sur la façon dont toutes les populations valorisent le vaccin, il a été constaté que pour la plupart des populations, les effets souhaitables l’emportent sur les effets indésirables.”

Suivant? Ce sera le premier plan de vaccination aux États-Unis.

Le processus complexe de distribution des vaccins dans tout le pays est maintenant en cours.

Les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​disent qu’elle a divisé la livraison américaine entre FedEx et UPS, qui transportera les vaccins vers les hôpitaux et les pharmacies. Environ 2,9 millions de vaccins iront aux premiers en ligne pour recevoir les vaccins: les agents de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée.

Des conteneurs de la taille d’une valise contenant le vaccin Pfizer / BioNTech ont déjà commencé à quitter l’usine Pfizer du Michigan. Ils sont emballés avec de la glace sèche pour conserver le vaccin délicat aux températures extrêmement froides dont il a besoin.

Le général de l’armée américaine chargé de distribuer les premiers vaccins contre les coronavirus américains a déclaré samedi qu’il était convaincu que cela se ferait en toute sécurité, même si ce n’était pas fait parfaitement.

«Je suis absolument convaincu à 100% que nous allons distribuer en toute sécurité ce précieux produit, ce vaccin nécessaire pour vaincre l’ennemi, Covid», a déclaré Perna de l’opération Warp Speed.

«Beaucoup d’entre vous veulent savoir qui recevra le premier vaccin. Et en laissant cela aux experts de l’organisation Health and Human Services, je vous le rappelle: près de 100 000 Américains ont déjà retroussé leurs manches et participé à des essais cliniques à travers les États-Unis. Ils ont été les véritables premiers destinataires du vaccin », a ajouté Perna.

“Nous travaillerons dur au cours des prochains jours pour nous assurer que ces premières expéditions se déroulent très bien.”

– Pete Muntean et Gregory Wallace de CNN ont contribué à ce rapport.