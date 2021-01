COVID-19 :

. – Alors que les États-Unis signalaient leur jour le plus élevé de décès dus au COVID-19, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont averti que le nombre total de victimes pourrait dépasser 430 000 d’ici la fin du mois.

Les États-Unis ont signalé mercredi 3865 décès dus au coronavirus, portant le total à 361123 personnes dans le pays, selon les données de l’Université Johns Hopkins. En outre, le nombre de personnes infectées a atteint plus de 21,2 millions, selon les données.

Dans le même temps, les hôpitaux se remplissent de patients atteints de coronavirus. Mercredi, un record de 132 476 patients étaient traités pour le virus, selon le Covid Tracker Project.

Pendant ce temps, le CDC a prévu mercredi que janvier sera un mois dévastateur pour les impacts de la pandémie, alors même que le gouvernement fédéral a affecté 22 milliards de dollars supplémentaires aux tests, à la recherche des contacts, à la surveillance et aux vaccins.

Les prévisions du CDC, assemblées à partir de 36 modèles de coronavirus, prévoient qu’il y aura entre 405000 et 438000 décès d’ici la fin du mois. La précédente prévision conjointe, publiée le 30 décembre, prévoyait jusqu’à 424 000 décès le 23 janvier.

Mais le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, espère que les États-Unis pourront augmenter le nombre de vaccinés avant la fin du mois.

“Nous aurions dû faire mieux, mais je pense que nous devrions attendre la deuxième ou la troisième semaine de janvier pour voir si nous pouvons maintenant rattraper le rythme initial qui a été fixé”, at-il expliqué.

La Californie voit “ une crise sanitaire aux proportions épiques ”

À l’épicentre du virus se trouve la Californie, un État qui a été parmi plusieurs à signaler des hospitalisations record, une augmentation des décès et des systèmes de santé qui peinent à répondre à la demande.

Il y a eu 459 nouveaux décès dus au coronavirus mercredi et un record de 22820 patients traités dans les hôpitaux pour le virus, a rapporté le département de la Santé publique de Californie.

Plus de 8 000 d’entre eux sont hospitalisés dans le comté de Los Angeles, où le système médical d’urgence est soumis à une forte pression, a déclaré le département de la santé.

Il s’agit d’une crise sanitaire aux proportions épiques. Je suis plus inquiète que jamais, et en partie, ma préoccupation est basée sur le fait qu’il nous faudra beaucoup plus de temps pour arrêter la propagation étant donné le taux élevé de propagation communautaire », a déclaré le Dr Barbara Ferrer, directrice du ministère de la Santé, dans un communiqué. Public du comté de Los Angeles.

Ailleurs, le Kentucky a enregistré deux sommets mercredi: 5 743 nouveaux cas signalés en une journée et un taux de positivité de 11,7%, le taux le plus élevé de l’État depuis mai.

“Les chiffres d’aujourd’hui montrent à quel point un effort et une réponse centralisés sont d’une importance cruciale pour vaincre ce virus”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear.

En Louisiane, l’augmentation des cas de cocornavirus et des hospitalisations a conduit à des restrictions plus strictes à la Nouvelle-Orléans. À partir du vendredi matin, les réunions et événements spéciaux ne sont pas autorisés sauf pour les personnes vivant ensemble dans un même ménage et les tables extérieures dans les bars et restaurants seront limitées à 6 personnes du même ménage, selon un communiqué. du bureau du maire.

«Ces prochaines semaines seront un moment décisif dans l’histoire de notre réponse à cette pandémie», a déclaré le maire LaToya Cantrell. “Ces restrictions sont à court terme, mais elles existent pour une raison.”

Les Américains plus âgés, les premiers à se faire vacciner

À mesure que les cas augmentent, certains États augmentent le nombre de personnes éligibles aux vaccins contre les coronavirus.

Le directeur de la santé américain, le Dr Jerome Adams, a déclaré mercredi que l’administration des vaccins «augmentait rapidement» et a exhorté les États à passer aux groupes prioritaires suivants afin que l’offre «puisse correspondre à la demande. ».

Adams a déclaré dans “Good Morning America” ​​que les États-Unis approchent de 500 000 vaccins par jour et que davantage de financement et d’emplacements sont disponibles et que la liste des groupes prioritaires s’élargit.

L’Illinois, par exemple, a abaissé l’âge minimum recommandé pour les résidents pour recevoir le vaccin de 75 ans à 65 ans.

Ces vaccins arriveront dans «quelques semaines», a déclaré le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker. L’État a pris la décision d’abaisser la barre dans la nouvelle phase, car les Américains noirs et bruns ont été touchés de manière disproportionnée par le COVID-19 et sont plus susceptibles de mourir du virus à un plus jeune âge en moyenne, a-t-il déclaré. .

La gouverneure Gretchen Whitmer a annoncé mercredi que le Michigan entamerait une nouvelle phase, incluant les résidents de 65 ans et plus, les enseignants, les premiers intervenants et le personnel des établissements correctionnels comme éligibles aux vaccins à partir de lundi.

Le New Jersey étendra également les vaccinations aux policiers assermentés et aux pompiers dès jeudi, selon le gouverneur Phil Murphy.

Le “ jeu très dangereux ” de la variante

Au moins 52 cas d’un variant de coronavirus découvert pour la première fois au Royaume-Uni ont été identifiés aux États-Unis, selon des données publiées mercredi par le CDC. Et les experts de la santé préviennent que cela pourrait devenir un problème si les États-Unis ne contrôlaient pas la propagation du coronavirus.

“Nous avons un jeu très dangereux avec ce virus en ce moment”, a déclaré à la correspondante médicale principale de CNN Elizabeth Cohen, Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour la réponse aux coronavirus. “Ce qui nous préoccupe, c’est que plus il se propage, plus il aura d’opportunités de changer.”

Van Kerkhove a souligné que de nombreuses mutations n’auront pas beaucoup d’impact sur le virus, mais si un virus modifie sa génétique de la bonne manière, les tests peuvent ne pas être en mesure de le détecter aussi facilement et les vaccins pourraient ne pas fonctionner aussi bien contre lui.

Le virus est plus susceptible de muter dans des pays comme les États-Unis, qui connaissent une propagation sans précédent et incontrôlée.

Il a noté que certains pays, tels que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont mieux contrôlé le virus.

“Il nous appartient entièrement de contrôler le virus”, a-t-il déclaré. “Le virus est contrôlable, y compris ces variantes.”

