On ne sait cependant pas quand exactement l’approbation attendue de la FDA, l’organisme de réglementation des produits pharmaceutiques aux États-Unis, pourrait arriver.

Le gouvernement de États Unis a annoncé ce vendredi que c’est “à proximité“de Approuver la vaccin contre COVID-19[feminine de la pharmacie américaine Pfizer, afin que la campagne de vaccination puisse commencer lundi ou mardi de la semaine prochaine.

Le secrétaire du ministère de la Santé, Alex Azar, a assuré aujourd’hui dans un entretien avec la chaîne ABC que l’autorisation est “très proche” et qu’elle arrivera “probablement” dans les deux prochains jours, bien que le Washington Post et CNN, qui citent des sources proches du processus, suggèrent qu’il pourrait se produisent tard ce vendredi ou samedi.

Si ce calendrier est respecté, les États-Unis pourraient “voir des gens se faire vacciner lundi ou mardi de la semaine prochaine”, a expliqué Azar.

Dans un communiqué, la FDA a expliqué qu’elle avait formellement informé Pfizer de son intention de lui accorder une «autorisation d’urgence», c’est-à-dire un permis extraordinaire qui servira à accélérer la distribution du vaccin COVID-19, tandis que d’autres en collectaient. données pour donner l’approbation finale.

La FDA a en outre promis qu’elle travaillera «rapidement» pour accorder cette autorisation à Pfizer.

Jeudi, un comité indépendant, une sorte de tribunal scientifique, a recommandé au régulateur américain d’approuver d’urgence le vaccin de Pfizer, qui est efficace à 95%.

Combien de vaccins et pour qui?

Une fois que la FDA aura donné son feu vert, le gouvernement enverra 2,9 millions de doses aux 50 États américains et à leurs territoires dans le cadre de l’opération. Vitesse de l’éclair (Full Speed), lancé par la Maison Blanche avec l’aide du Pentagone pour faciliter la distribution la plus rapide possible.

Ceux qui seront vaccinés auront 2,9 millions de doses supplémentaires réservées pour les recevoir dans les 21 jours, car le vaccin doit être appliqué deux fois pour être efficace.

Cependant, les États-Unis n’ont pas encore officiellement décidé qui aura la priorité dans la campagne de vaccination.

Les Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDCont recommandé que les premières doses aillent aux toilettes et à ceux qui travaillent ou vivent dans des installations dédiées aux soins médicaux de longue durée, comme les maisons de retraite ou les centres pour personnes handicapées.

Mais ces recommandations ne seront pas officielles tant qu’elles n’auront pas obtenu le feu vert d’un comité consultatif du CDC, qui le votera dimanche, et dont la décision doit ensuite être acceptée par le CDC lui-même.

Dans tous les cas, la décision finale correspond aux gouverneurs de chaque état, qui devront, entre autres, s’assurer de pouvoir conserver le vaccin dans des conditions optimales, puisqu’il a besoin de congélateurs capables de maintenir des températures entre -60 et -80 degrés Celsius. , qui ne sont pas disponibles dans certaines zones rurales du pays.

Chaque jour plus mort qu’à Pearl Harbor

Malgré la rapidité du processus, le vaccin arrivera en retard pour beaucoup aux États-Unis, où une moyenne de plus de 200 000 cas par jour et près de 3 000 décès sont enregistrés toutes les 24 heures.

Ce jeudi, en effet, les Etats-Unis ont dépassé pour la première fois depuis le début de la pandémie cette barrière de trois mille morts par jour et cette tendance pourrait se répéter chaque jour pendant les deux ou trois prochains mois, a prévenu le directeur du CDC, Robert Redfield, lors d’un événement de think tank américain.

Nous sommes maintenant dans un laps de temps, dans lequel probablement au cours des 60 ou 90 prochains jours, nous allons avoir plus de décès quotidiens que ce que nous avons eu le 11 septembre ou à Pearl Harbor », a-t-il prévenu.

Le 11 septembre 2001, 2 977 personnes ont perdu la vie dans une série d’attaques qui ont constitué l’attaque la plus sanglante sur le sol américain depuis l’offensive surprise contre Pearl Harbor en 1941, lorsque deux mille 403 personnes ont été tuées.

Les deux attaques ont ébranlé la conscience des États-Unis et changé leur façon de voir le monde, de sorte que la comparaison avec les chiffres de la pandémie a une grande signification symbolique.

Nouveaux traitements

Ainsi, alors que les admissions à l’hôpital augmentent et avec l’impossibilité d’obtenir un vaccin pour tous, les scientifiques américains continuent à rechercher de nouveaux traitements.

Par exemple, ce jeudi, le New England Journal of Medicine a publié les résultats d’une étude montrant que la combinaison antivirale remdesivir et de baricitinib, un médicament pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, peut raccourcir le temps de récupération des patients hospitalisés pour la pandémie.

Au cours des expériences, cette association a surtout profité aux patients qui avaient besoin d’un certain type d’oxygénation à haut débit ou de ventilation non invasive, car ils ont vu leur temps de récupération passer de 18 à 10 jours.

Depuis le début de la pandémie, plus de 15,6 millions de personnes ont été infectées aux États-Unis et plus de 292 800 sont décédées, plus que dans tout autre pays du monde.

