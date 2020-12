COVID-19 :

États-Unis: les vaccins Pfizer et BioNTech reçoivent l’autorisation 3:49

. – Onze mois après le premier cas de coronavirus enregistré aux États-Unis, le personnel médical se prépare à administrer les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre le covid-19. Et les livraisons ont commencé à arriver aux sites d’administration des vaccins vers 8 h HE lundi.

Des milliers de vils du vaccin ont été collectés pour distribution à travers le pays dimanche après avoir franchi son dernier obstacle réglementaire.

“Nous prévoyons que 145 sites dans chaque état recevront le vaccin lundi, 425 autres sites mardi et les 66 derniers sites mercredi, complétant la livraison initiale des commandes de vaccins Pfizer”, a déclaré Gustave Perna, COO. de l’opération Warp Speed, ce samedi.

C’est aux États d’attribuer leur part des vaccinations, mais le CDC a recommandé que les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des établissements de soins de longue durée reçoivent le vaccin en premier. Les responsables préviennent qu’il pourrait s’écouler des mois avant que le vaccin ne soit disponible pour de nombreux Américains, car les cas de virus continuent d’augmenter, battant des records étatiques et nationaux.

Le directeur du CDC accepte la recommandation et le vaccin Covid-19 peut maintenant être administré aux États-Unis 1:26

Plus de 30000 Américains sont morts du COVID-19 au cours des 13 premiers jours de décembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le bilan des morts dans le pays depuis le début de la pandémie était de près de 300 000 dimanche soir, avec plus de 16,2 millions de cas signalés.

Et les hospitalisations sont restées supérieures à 100000 pendant 12 jours consécutifs, battant des records pendant huit jours consécutifs dimanche, a rapporté le Covid Tracking Project.

Le vaccin covid-19 doit être conservé à des températures très basses

Le président d’UPS Healthcare, Wes Wheeler, a déclaré dimanche soir à CNN que tous les vols transportant le vaccin avaient décollé de l’aéroport de Louisville, dans le Kentucky, et que presque toutes les livraisons au sol avaient décollé.

La sortie commence à 8 h HE lundi, ce qui signifie que les vaccins seront livrés peu de temps après, vers 8 h 10 ou 8 h 15, selon Wheeler.

L’un des plus grands défis auxquels le transporteur est confronté est de maintenir la température nécessaire pour le vaccin, a-t-il déclaré.

“Le besoin est de -37 degrés Celsius avec de la glace sèche, assurez-vous qu’il se déplace, assurez-vous que la température est maintenue, assurez-vous qu’il y a de la glace sèche après l’expédition une fois que le vaccin arrive, c’est important aussi”, a-t-il déclaré. «[Debemos] assurez-vous de coordonner que les sites d’administration ont les kits et tout ce dont ils ont besoin pour faire le dosage dès demain matin avant leur départ.

Trump dit qu’il continue de se battre pour inverser la victoire de 1:03 de Biden

Wheeler a déclaré à Ana Cabrera de CNN que le centre de commande d’UPS surveille chaque expédition et suit chaque colis. Il a dit qu’ils peuvent voir chaque fois qu’un colis arrive sur l’un des sites UPS à travers le pays.

Le centre médical de l’Université d’État de l’Ohio Wexner s’attend à ce que les premières doses du vaccin COVID-19 de Pfizer soient administrées entre 9h15 et 9h30 lundi matin, a déclaré le porte-parole de l’hôpital, Alexis Shaw, dans une déclaration à CNN.

Une fois le vaccin arrivé, Shaw a déclaré qu’ils prévoient de commencer à vacciner entre 20 et 30 des «travailleurs de la santé de première ligne prioritaires et à haut risque» de l’hôpital dans un délai de 1 à 1,5 heure.

Pendant ce temps, un porte-parole de l’hôpital de l’Université du Michigan a déclaré à CNN que l’hôpital s’attendait à recevoir ses premières doses du vaccin Covid-19 à 8 h 45.

Le premier lot de vaccins arrive à Los Angeles

L’aéroport international de Los Angeles (LAX) a tweeté juste avant 22 heures, heure locale, qu’il avait reçu son premier lot de vaccins.

«Il s’agit d’un jalon important pour la science, notre pays et notre communauté. Merci à tous ceux qui ont rendu cette livraison possible et qui font partie de l’effort incroyable de distribution de vaccins à travers le monde », a déclaré LAX.

Le premier lot de vaccin COVID-19 est arrivé à Los Angeles à LAX. Il s’agit d’un jalon majeur pour la science, notre pays et notre communauté. Merci à tous ceux qui ont rendu cette livraison possible et font partie de l’effort incroyable de distribution de vaccins à travers le monde. pic.twitter.com/KUnjSFrTyS – Aéroport LAX (@flyLAXairport) 14 décembre 2020

Le virus fait toujours rage aux États-Unis et différents États varient dans leur approche pour lutter contre la pandémie, alors même qu’ils se préparent à recevoir le vaccin.

Dimanche a marqué le troisième jour consécutif où la Californie comptait plus de 30000 nouveaux cas de coronavirus positifs par jour, selon les données publiées par le département de la santé publique de Californie.

Plus de 90% des résidents de Californie ont des commandes à domicile, sauf pour les besoins essentiels comme les courses, les banques et les rendez-vous médicaux. L’État a ordonné aux résidents de rester chez eux une fois que la capacité des soins intensifs de la région est tombée en dessous de 15%.

Ce que vous devez savoir sur les vaccins contre Covid-19 3:40

Équilibre les précautions avec la distribution du vaccin

Dimanche, le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a prolongé les restrictions existantes du covid-19 jusqu’au 15 janvier, affirmant que l’État continuait de voir les effets de l’augmentation causée par les vacances de Thanksgiving.

“Nous sommes à un point critique”, a déclaré Sisolak, “nous allons suivre et évaluer notre situation actuelle jour après jour et semaine après semaine, elle restera sous les restrictions actuelles pour le moment, avec l’objectif de progresser le mois prochain.”

L’Etat s’attend à recevoir le premier envoi du vaccin lundi, a déclaré Sisolak. Bien qu’il n’ait pas mentionné exactement quand la vaccination commencerait, Sisolak a déclaré que des plans sont en place pour distribuer la première allocation aux travailleurs de la santé de première ligne et au personnel et aux résidents des établissements de soins infirmiers pour «vaccination immédiate».

À Washington, le gouverneur Jay Inslee a également déclaré dimanche que son État recevrait les premiers envois de vaccins lundi, la vaccination devant commencer mardi.

62 000 doses initiales seront distribuées dans 40 établissements et 29 comtés, a déclaré Michele Roberts, secrétaire adjoint par intérim du ministère de la Santé de Washington.

“Les nouvelles d’aujourd’hui signifient que nous verrons la fin de cette pandémie”, a déclaré Inslee. Mais il a averti que les habitants devraient continuer à prendre des mesures de sécurité malgré le début des vaccinations. «Je veux être clair, cela ne change pas l’importance de nos mesures de sécurité. Le port de masques, le maintien du détachement physique et la limitation des interactions sont aussi importants demain qu’hier.

Vous devez continuer à porter des masques

Le directeur des National Institutes of Health a averti dimanche que ceux qui reçoivent le vaccin devraient continuer à porter leurs masques.

“Vous devez toujours vous considérer comme potentiellement contagieux même si vous êtes protégé contre la maladie avec un pourcentage élevé de certitude”, a déclaré le Dr Francis Collins à Chuck Todd de NBC sur “Meet the Press”.

On ne sait pas encore si les vaccins Pfizer et Moderna empêchent les gens de devenir des porteurs asymptomatiques du virus.

Collins a dit à Todd que c’était “une question urgente à découvrir” et qu’il lui faudrait quelques mois pour le découvrir.

«Les masques continueront de faire partie de notre vie. Nous devons reconnaître cela et ne pas reculer ou commencer à baisser notre garde », a déclaré Collins.

Mais il a supplié les gens de se faire vacciner, affirmant que les détails de sa sécurité et de son efficacité étaient accessibles au public.

“Je pense que toutes les personnes raisonnables, si elles avaient une chance de mettre le bruit de côté et d’ignorer toutes ces terribles théories du complot, elles verraient cela et diraient:” Je veux cela pour ma famille, je le veux pour moi “”, a-t-il déclaré. sur le vaccin. Les gens meurent en ce moment. Comment pouvez-vous dire, attendons de voir si cela signifie qu’une terrible tragédie va se produire? », A-t-il dit.

– Maggie Fox, Hollie Silverman, Kay Jones, Gregory Wallace, Claudia Dominguez, Chuck Johnston, Jessica Jordan, Kay Jones, Artemis Moshtaghian, Naomi Thomas et Jennifer Selva ont contribué à ce rapport.