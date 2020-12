COVID-19 :

États Unis arrivé ce samedi à 18 millions 942 mille 524 cas déjà confirmé 331 mille 740 morts pour COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale représente 488 décès de plus que vendredi et 187 392 nouvelles infections.

L’Etat de New York continue d’être le pays le plus touché par la pandémie avec 37286 décès, suivi de Texas (26 mille 911), Californie (24 mille 78), Floride (21 mille 135) et Nouveau pull (18 613).

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois (17 mille 224), Pennsylvanie (14 mille 858), Michigan (12 mille 690), Massachusetts (12 mille 10) et Géorgie (10 mille 685).

En termes d’infections, la Californie ajoute deux millions 88 mille 918, suivie du Texas avec un million 667 mille 974, la troisième est la Floride avec un million 264 mille 588, l’Illinois est quatrième avec 934 mille 142 et New York cinquième avec 914 mille 522.

Le bilan provisoire des morts -331 740 – dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui, dans le meilleur des cas, prévoyait entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, il a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 disparus, bien que plus tard il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, estime que lorsque Trump quittera le pouvoir le 20 janvier, 420 000 personnes seront mortes et 560 000 d’ici le 1er avril.

Avec des informations d’.