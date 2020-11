COVID-19 :

. – Un expert de la santé de premier plan a déclaré que les cas de COVID-19 aux États-Unis commenceraient à s’accélérer rapidement d’ici une semaine, le pays ayant dépassé les 60000 nouvelles infections mardi. C’est le triple de la moyenne journalière en juin, lorsque les restrictions avaient commencé à s’atténuer.

La prédiction intervient après que plusieurs dirigeants d’État aient réimposé certaines mesures pour aider à ralentir la propagation du virus. Cela a été alimenté par de petits rassemblements qui sont de plus en plus déplacés à l’intérieur par temps froid, ainsi que par d’autres facteurs tels que la réouverture des universités et des écoles.

La moyenne nationale des cas sur sept jours a augmenté d’au moins 18% par rapport à la semaine précédente et est maintenant de 61% plus élevée qu’il y a cinq semaines. Et comme plusieurs experts l’ont averti, les choses risquent de s’aggraver avant de s’améliorer.

“Ce sera un automne et un hiver difficiles”, a déclaré lundi à CNBC le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. “Je pense que nous avons environ deux ou trois semaines de retard sur l’Europe, nous sommes donc à une semaine de commencer à entrer dans une période où nous verrons une accélération rapide des cas.”

La différence est que de nombreux pays européens ont pu réduire leur nombre de nouveaux cas au cours de l’été, mais les États-Unis sont entrés dans la saison d’automne avec une moyenne de référence relativement élevée de nouvelles infections, ce que les experts ont averti ne pas aider à contenir. une autre augmentation des cas. Le Dr Anthony Fauci a déclaré plus tôt cette semaine que les pays de l’Union européenne avaient pu abaisser leur niveau de référence en raison de verrouillages stricts. Et il a ajouté que les États-Unis ne “fermaient pas autant que nos collègues en Italie et en Espagne”.

Avant les sombres perspectives des semaines à venir, les hospitalisations aux États-Unis ont également commencé à augmenter. Avec plus de 39 000 patients covid-19 dans tout le pays, selon le Covid Tracking Project.

«Nous constatons actuellement une augmentation des hospitalisations dans 42 États. Les cas augmentent dans 45 États et il n’y a vraiment aucun soutien », a déclaré Gottlieb. “Cette saison d’automne et d’hiver est celle où le coronavirus voudra se propager.”

«Préparer»: 70 000 nouveaux cas par jour

Au moins 26 États américains signalent plus de nouveaux cas de COVID-19 que la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et aucun État ne va dans la bonne direction, selon les données.

La semaine prochaine ou la semaine prochaine, les États-Unis pourraient enregistrer jusqu’à 70 000 nouvelles infections par jour, a déclaré mardi le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale de la Baylor School of Medicine. Et les chiffres pourraient continuer à augmenter après cela, a-t-il déclaré.

«Faites attention à votre santé mentale, car la réponse normale à cela est que les gens vont devenir tristes et bouleversés, voire même déprimés. Ils ont donc accès à des conseils en santé mentale », a déclaré Hotez. En d’autres termes, mettez ces ceintures et bretelles et préparez-vous.

Au Nevada, le gouverneur Steve Sisolak a mis en garde contre la «fatigue des covides» et a déclaré qu’il pourrait y avoir plus de restrictions si les résidents n’aident pas à réduire le nombre de cas. Son nombre de contagions quotidiens a doublé le mois dernier et son taux de positivité au test est le plus élevé depuis début septembre. Et plus de 80% plus élevé que l’objectif fixé par les responsables de l’Organisation mondiale de la santé.

Et à l’approche des vacances, les experts s’inquiètent du fait que les réunions ne feront qu’alimenter une propagation déjà endémique. Les Américains doivent prendre les précautions nécessaires s’ils veulent passer du temps avec leurs proches et ne pas contribuer à la propagation du virus, disent les experts.

«S’ils veulent vraiment être à l’intérieur ensemble, ils doivent tous se mettre en quarantaine pendant 14 jours, puis se faire tester, ce qui réduirait considérablement le risque», a déclaré mardi le Dr Leana Wen, médecin urgentiste.

Les États prennent des mesures supplémentaires

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a annoncé mardi que diverses régions de l’État verront des règles d’atténuation plus restrictives entrer en vigueur à la fin de la semaine.

Les nouvelles mesures comprendront l’absence de service intérieur pour les bars et restaurants et une heure de fermeture à 23 h pour les services extérieurs. Ils incluent également de nouvelles restrictions sur les rassemblements sociaux, qui ne doivent pas dépasser 25 personnes.

“À l’approche du temps froid et de la saison de la grippe, nous verrons les effets d’entraînement de ces tendances actuelles malheureuses”, a déclaré Prtizker dans un communiqué de presse. «L’augmentation massive des cas dans nos États voisins continuera à avoir un effet d’entraînement. Il n’y a pas de solution simple aux effets de ce virus sur notre économie et notre santé publique.

Le gouverneur a précédemment exhorté les habitants à être plus vigilants, avertissant que si l’État ne voit pas des effets aussi graves que les régions voisines, cela pourrait changer rapidement. Au cours des dernières semaines, le Wisconsin voisin a signalé un nombre record de cas quotidiens, d’hospitalisations et de décès. Et le gouverneur Tony Evers a annoncé qu’un hôpital de campagne serait ouvert pour répondre à une augmentation du nombre de patients.

Le Nouveau-Mexique met également en place davantage de mesures pour aider à endiguer la propagation, ont annoncé mardi des responsables de l’État.

À partir de vendredi, les entreprises qui enregistrent quatre «réponses rapides» – qui se produisent lorsqu’un employeur signale un cas de virus – dans une période de 14 jours devront fermer pendant deux semaines. La nouvelle mesure s’appliquera aux établissements d’alimentation et de boissons, aux commerces de détail, à l’hébergement et aux entreprises en contact étroit, ont indiqué les autorités.

Les établissements de vente au détail devront également fermer à 22 heures tous les soirs, ont indiqué les autorités. Le Nouveau-Mexique a connu “sa pire semaine pour les infections à covid-19” la semaine dernière. C’est ce que disent les responsables de la santé, avec un nouveau taux de propagation et un nouveau taux de cas parmi les plus élevés des États-Unis.

Dans l’État de Washington, le gouverneur Jay Inslee a déclaré que l’État luttait contre des épidémies sur les campus universitaires. Et «des augmentations significatives des infections à covid-19 qui se sont produites en particulier dans les zones de coexistence, telles que les fraternités et les grands rassemblements sociaux d’étudiants».

Il a annoncé de nouvelles restrictions pour les campus, notamment la limitation du nombre de résidents partageant une zone de couchage et l’obligation pour les personnes de tous les espaces communs de porter un masque et de rester socialement éloignées.

