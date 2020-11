COVID-19 :

6 personnes de la même famille Latino meurent de Covid-19 3:47

. – Les États-Unis sont confrontés à un autre cycle de la pandémie COVID-19, et c’est peut-être le plus difficile à ce jour, a déclaré lundi l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), le Dr Scott. Gottlieb.

“Je pense que nous sommes maintenant à l’aube de ce qui sera une expansion exponentielle dans certaines régions du pays”, a déclaré Gottlieb sur “Squawk Box” de CNBC.

“Si nous prenons des mesures agressives en ce moment, nous pourrions anticiper le pire, mais nous ne le ferons pas”, car il y a beaucoup de fatigue et de “résistance politique pour prendre des mesures fortes”, at-il dit.

“Nous avons vraiment deux ou trois mois pour traverser la phase aiguë de cette pandémie”, a-t-il déclaré. “Ce sera probablement la phase la plus difficile.”

Des événements de masse mortels se propagent Covid-19 3:26

La propagation du nouveau coronavirus s’est aggravée aux États-Unis.

Le pays continue de signaler le plus grand nombre de cas que nous ayons vus à ce jour. La moyenne sur sept jours de nouveaux cas par jour a atteint un sommet historique de 68 767 dimanche, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le précédent record de 67293 avait été établi le 22 juillet.

«Malheureusement, je pense que la déclaration du« nouveau record »sera répétée encore et encore dans les jours et semaines à venir», a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown.

J’espère que ces chiffres continueront d’augmenter. Les hospitalisations continueront d’augmenter. ‘

La semaine épouvantable a été marquée par les deux pires jours de nouveaux cas quotidiens signalés depuis le début de la pandémie. Plus de 83 000 nouveaux cas ont été signalés vendredi et samedi, selon Johns Hopkins.

Pour être clair: cette augmentation reflète un flot de nouvelles infections, pas seulement une augmentation des tests, contrairement à ce que prétendent les sceptiques.

Savez-vous pourquoi nous avons des cas? Parce que nous faisons beaucoup de tests », a déclaré le président Donald Trump lors d’un rassemblement samedi en Caroline du Nord. Et à bien des égards, c’est bien. Et à bien des égards, c’est absurde.

Mais la moyenne sur sept jours des nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de 23% la semaine dernière, selon les données de l’Université Johns Hopkins. La moyenne sur sept jours des nouveaux tests effectués n’a augmenté que de 2,87% au cours de la semaine dernière, selon le Covid Tracking Project.

Et nous avons dépassé le point où les zones urbaines et densément peuplées sont les seuls endroits touchés. Le taux de positivité des tests dans le Dakota du Sud est de 23%, a déclaré lundi le ministère de la Santé de l’État. Cela signifie que sur 100 personnes testées, 23 ont été infectées. En mai, l’Organisation mondiale de la santé a conseillé aux gouvernements de ne pas rouvrir tant que les taux de positivité des tests n’étaient pas de 5% ou moins pendant au moins 14 jours.

Les autorités de New York craignent une nouvelle épidémie de covid-19 2:32

Les États recevront 36,7 millions de tests de dépistage rapide

Le gouvernement fédéral envoie 36,7 millions de tests rapides pour détecter le COVID-19, et les États devraient les recevoir d’ici la fin de la semaine, a déclaré lundi à CNN le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS, pour son acronyme). en anglais).

Les tests visent à aider les États à la réouverture, selon un communiqué de presse du HHS.

«Pour protéger les personnes âgées et faciliter la réouverture continue des écoles, des entreprises et de l’économie, l’administration Trump a donné la priorité à l’expansion de notre capacité nationale et nationale de test aux points de soins», a déclaré l’amiral Brett Giroir , secrétaire adjoint du ministère de la Santé dans un communiqué de presse dimanche.

Le mois dernier, le président Donald Trump a annoncé son intention d’envoyer 150 millions de tests BinaxNOW de covid-19 dans tout le pays. HHS a confirmé lundi que les expéditions de cette semaine faisaient partie de ce total.

«Combiner la responsabilité personnelle avec des tests intelligents et ciblés est une formule éprouvée pour prévenir les épidémies, mais nous ne pouvons pas« tester notre chemin »pour sortir de cette pandémie», a déclaré Giroir. “La vigilance du public est nécessaire pour adhérer aux mesures de précaution, d’autant plus que nous voyons clairement le début de la fatigue d’atténuation.”

Que se passe-t-il lorsque les hôpitaux sont débordés?

Mourir seul, le visage le plus sombre de la pandémie 4:55

Certains hôpitaux commencent à devenir surpeuplés en raison de la nouvelle augmentation des cas de COVID-19. Et c’est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont un coronavirus.

“Nous avons vu ce qui s’est passé auparavant dans cette pandémie, lorsque les hôpitaux sont débordés et que les patients se retrouvent sans soins, non seulement les patients atteints de coronavirus, mais aussi les patients souffrant de crises cardiaques et d’AVC et qui ont eu des accidents de voiture”, a déclaré le médecin de urgences, Dr. Leana Wen.

Dans l’Utah, par exemple, les hôpitaux pourraient être à quelques jours d’utiliser l’âge, la santé et d’autres facteurs d’un patient pour décider qui peut rester dans des unités de soins intensifs bondées et qui ne le peut pas.

«Cela pourrait se produire dans tout le pays alors que nos hôpitaux sont débordés», a déclaré Wen. “Et contrairement à la dernière fois, où seules certaines régions du pays étaient confrontées à cela, nous avons maintenant des points chauds de virus qui se produisent partout.”

Lundi, au moins 37 États avaient un nombre croissant de nouveaux cas de COVID-19 la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Treize états étaient à peu près stables, et aucun état n’a connu une baisse du COVID-19 d’au moins 10%.

Plus de 8,6 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus aux États-Unis et plus de 225000 sont décédées de la covid-19.

Nous avons “une petite fenêtre d’opportunité en ce moment” pour freiner le coronavirus

Oui, la redoutable vague d’automne se propage à travers le pays. Mais si nous agissons rapidement, nous pouvons l’empêcher de se transformer en une vague hivernale catastrophique, disent les médecins.

C’est inévitable. En fait, nous avons une petite fenêtre d’opportunité en ce moment pour arrêter la propagation explosive qui s’en vient », a déclaré Wen lundi.

Mais nous avons cette fenêtre pour agir maintenant. Cela inclut des choses comme les mandats nationaux d’utilisation des masques, qui incluent d’autres politiques spécifiques. Ce n’est pas tout ou rien », a-t-il déclaré.

«Le président Trump a tendance à présenter cela comme si nous fermions complètement ou ne faisions littéralement rien. En réalité, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour sauver des vies et maintenir notre économie en marche. Nous devons mettre en œuvre ces politiques dès maintenant.

Dans l’Illinois, “il semble y avoir une tempête de covides à la hausse, et nous devons être prêts”, a averti lundi le gouverneur JB Pritzker, annonçant des restrictions à partir de mercredi pour certaines régions de l’Etat.

Dans l’Idaho, le gouverneur Brad Little a annoncé lundi qu’il retournait l’État dans une phase plus restrictive.

Et au Kentucky, un responsable de la santé s’est déclaré préoccupé par une troisième escalade du virus qui commence à un niveau d’infections plus élevé que les deux premiers.

«Maintenant, il y a beaucoup plus de risques. C’est comme si du pop-corn sautait au micro-ondes à plein régime, et si nous passons à partir de ce point, nous allons avoir des problèmes très rapidement », a déclaré le Dr Steven Stack, commissaire du département de la santé publique du Kentucky une conférence de presse lundi.

Un mandat national de port de masque pourrait aider à garder les entreprises ouvertes

Un nombre croissant de responsables de tous les partis demandent un mandat de port de masque à l’échelle nationale.

Gottlieb, l’ancien directeur nommé par la FDA de Trump, a écrit un éditorial pour le Wall Street Journal intitulé «Winter Is Coming: Time for a Mask Mandate».

“Un mandat peut être expressément limité aux deux prochains mois”, a écrit Gottlieb, ajoutant qu’il est plus facile de porter un masque en hiver qu’en été.

“L’inconvénient permettrait au pays de préserver la capacité des soins de santé et de maintenir plus d’écoles et d’entreprises ouvertes.”

Andy Slavitt, ancien chef par intérim des Centers for Medicare et Medicaid Services, a convenu avec Gottlieb d’un mandat de port de masque.

Scott Gottlieb est un républicain. Ce n’est pas une question partisane », a déclaré Slavitt, qui a servi dans l’administration Obama.

“C’est un problème de santé publique pour tout le monde et cela ralentira la propagation de la maladie.”

Si 95% des Américains portaient des masques en public, plus de 100000 vies pourraient être sauvées aux États-Unis jusqu’en février, selon des données publiées vendredi par l’Institut d’évaluation et de métrique de la santé de l’Université de Washington.

“Si les gens ne portent pas de masques, nous devrions peut-être les appliquer”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

Gottlieb a écrit que les mandats portant sur le port de masques sont devenus des divisions uniquement à cause de la façon dont certains politiciens et commentateurs politiques ont abordé la question.

“Les États devraient pouvoir choisir comment appliquer un mandat”, a-t-il écrit, “mais l’objectif devrait être de faire des masques une norme sociale et culturelle, et non une déclaration politique.”

– Amanda Watts, Jacqueline Howard, Artemis Moshtaghian, Ganesh Setty, Alec Snyder, Naomi Thomas et Kay Jones de CNN ont contribué à ce rapport.