COVID-19 :

Rallye de Suède 2021La pandémie COVID-19 nous a privés en 2020 de célébrer correctement des dates très importantes. Avec l’arrivée du vaccin, 2021 s’annonce très différente. Cependant, il existe déjà divers événements qui ont été annulés aussi, surtout dans le premier semestre, où le pourcentage de la population vaccinée sera encore trop faible.

Cavalcades des rois

Les premiers événements annulés en raison de la pandémie seront les Défilés des Trois Rois le 5 janvier. Certaines localités ont opté pour équitation statique ou diffusé à la télévision, mais beaucoup ont décidé de les suspendre définitivement pour éviter des foules inutiles qui pourraient mettre en danger les citoyens.

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

En 2021, la pandémie nous empêchera de profiter également de l’un des carnavals espagnols par excellence. “Santa Cruz de Tenerife ne célébrera pas la prochaine édition du Carnaval dans le format dans lequel nous avons été habitué à le célébrer pendant 60 ans. On ne peut pas le célébrer comme toujours avec des milliers de personnes d’ici et d’ailleurs », a annoncé le 8 octobre José Manuel Bermúdez, maire de la ville.

En ce sens, le maire a expliqué que, au milieu de la crise sanitaire, personne ne comprendrait que Santa Cruz a célébré un carnaval sans gens dans la rue, “qui est la principale force de notre carnaval”. “Il n’y a pas de conditions sanitaires pour célébrer les fêtes comme nous l’avons toujours célébré, dans la rue et de manière libre et désordonnée, c’est ainsi que nous aimons le célébrer », a-t-il déclaré.

Quelques jours plus tard, le conseil municipal de Les palmiers de la Grande Canarie il a également suspendu son Carnaval après avoir initialement décidé de le reporter à mai. “La l’incertitude générée par l’évolution de la pandémie il est incompatible avec les prévisions et les travaux antérieurs qu’un événement de l’ampleur du Carnaval requiert », a assuré la Mairie dans une note. Presque tous les coins d’Espagne ont annulé ou modifié la célébration du carnaval pour assurer la sécurité des citoyens.

Foire d’Avril et Semaine Sainte de Séville

Pour la deuxième année consécutive, Séville se retrouvera sans son traditionnel Foire d’avril. Le maire de la ville, Juan Espadas, a annoncé le 17 décembre que la célébration était suspendue car elle serait impossible de garantir la sécurité des citoyens. D’ici là, si tout se passe comme prévu, seulement 30% de la population sera vaccinée contre COVID-19, un pourcentage insuffisant pour mener à bien ces types d’événements de masse.

Les rues de Séville ne pourront pas non plus être bondées pour profiter de ses processions émotionnelles à la Semaine Sainte. Il Archevêque de la ville, Monseigneur Juan José Asenjo, a rapporté avoir signé un décret lundi 28 décembre dernier, annulant tous les départs processionnels dus à la pandémie. Cependant, il a précisé que “La célébration de la Semaine Sainte n’est pas supprimée” et encouragé les groupes ecclésiaux et fidèles de l’archidiocèse «à vivre avec une profondeur et une intensité renouvelées les célébrations liturgiques»Prévu pour ces jours à l’intérieur des temples.

Les Fallas de Valence ont été reportées

Les Fallas de Valencia 2021 sont également en danger, même si pour l’instant elles auront lieu. Bien sûr, à une date différente de celle habituelle. Malgré le début de la vaccination, le maire de Valence, Joan Ribó, a confirmé que la fête n’aura pas lieu en mars, mais entre mai et juillet (sauf les jours de Bonfire), ce qui se produira lorsqu’un pourcentage élevé de vaccination aura été atteint. Cependant, le terme peut être prolongé jusqu’en octobre. De plus, chaque conseil peut établir son propre calendrier.

Tournée Colombie 2021

Le monde du sport subira également à nouveau les conséquences du coronavirus. Le Tour Colombie 2021, l’un des événements cyclistes les plus importants du calendrier en début d’année, a été suspendu, comme l’a confirmé la semaine dernière la Fédération cycliste colombienne: «Le comité exécutif de la Fédération cycliste colombienne dans son intégralité a a pris la décision d’annuler la réalisation du Tour Colombia 2.1 pour 2021, un événement qui sera repris dans la saison 2022». La décision est due «à nombre élevé de cas actifs, épidémies dans le monde et difficulté à fournir toutes les garanties liés aux protocoles de biosécurité pour la caravane »qui se réunit en Colombie en février.

Rallye de Suède 2021

Un autre événement sportif annulé est le Rallye de Suède 2021, qui devait se tenir entre 11 et 14 février dans le Varmland suédois. Ne trouvant pas d’alternative viable, les autorités du pays ont décidé de le suspendre définitivement. De cette façon, Le calendrier du Championnat du monde des rallyes (WRC) perd l’une des douze manches et doit se dépêcher trouver un substitut d’avoir au moins une épreuve d’hiver pur cette saison qui n’a pas encore commencé.

Salon du Bourget

L’une des plus grandes expositions aéronautiques au monde a également été annulée. Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris – Le Bourget (SIAE) a publié un communiqué début décembre annonçant l’annulation de l’édition 2021 du Salon du Bourget, prévue 21-27 juin. «Nous travaillons déjà à rendre le Édition 2023 la salle du renouveau au service de l’aéronautique et de l’espace dans le monde », a déclaré Patrick Daher, commissaire général des Foires internationales de l’aéronautique et de l’espace.

Salon international de l’automobile de Genève

Le seul grand salon international de l’automobile en Europe à avoir lieu chaque année sera interrompu en 2021. La Fondation internationale de l’automobile de Genève (GIMS) a expliqué dans un communiqué que le salon ne tiendrait pas l’édition de l’année prochaine en raison de manque d’intérêt des constructeurs automobiles, faisant allusion à Moment “difficile” que traverse le secteur automobile à la suite de la crise des coronavirus. La plupart préfèrent attendre 2022.