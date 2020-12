COVID-19 :

Une nouvelle variante du coronavirus aurait une transmissibilité plus élevée 28:33

. – Michael Worobey, biologiste à l’Université de l’Arizona, a vu plus de 100 000 souches différentes du virus responsable du Covid-19. Mais quand il a vu la nouvelle variété du Royaume-Uni, il a remarqué quelque chose de différent.

“C’est la première variante que j’ai vue pendant toute la pandémie où je me suis retiré et j’ai dit” Wow “”, se souvient-il.

Les responsables de la santé ont minimisé la possibilité que les vaccins contre les coronavirus ne fonctionnent pas contre la souche britannique. Mais Worobey et d’autres scientifiques pensent qu’il est possible, et ce n’est qu’une possibilité, que cette nouvelle variante puisse, dans une petite mesure, déjouer les vaccins.

“C’est la première variante que j’ai vue où je pense qu’il y a cette question urgente”, a déclaré Worobey, chef du département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de l’Arizona.

Trevor Bedford, professeur agrégé dans la division des vaccins et des maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center, suit également de près la variante britannique.

Pfizer et Moderna testent leurs vaccins contre une nouvelle variante 0:38

La question du vaccin et de la nouvelle mutation du virus

De grands essais cliniques ont montré que les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont efficaces à environ 95% contre le nouveau coronavirus. Cependant, ces tests ont été effectués avant que la variante britannique ne commence sa croissance explosive.

Bedford a déclaré qu’il ne pense pas que le vaccin est inutile contre la nouvelle souche britannique, mais qu’il pourrait réduire quelque peu son efficacité.

“Cela pourrait réduire l’efficacité du vaccin de 95% à quelque chose comme 80% ou 85%”, a-t-il déclaré. “Ce serait un effet modeste, pas dramatique.”

Les responsables de la santé ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison de penser que le vaccin ne fonctionnera pas contre la nouvelle variante.

«[No hay] des preuves suggérant, aucune raison de croire, que cela contournerait nos vaccins que nous avons en ce moment », a déclaré lundi le sous-secrétaire à la Santé, l’amiral Dr Brett Giroir.

“Je pense qu’il est hautement improbable que cette variante particulière au Royaume-Uni ait échappé à l’immunité du vaccin”, a déclaré dimanche Moncef Slaoui, responsable de l’opération Warp Speed.

Mais certains scientifiques soulignent que cette mutation n’est pas comme les autres qui l’ont précédée.

“Nous ne devons pas conclure immédiatement (comme beaucoup l’ont fait) que ce n’est pas un problème”, a écrit à CNN Kristian Andersen, professeur au département d’immunologie et de microbiologie à Scripps Research Andersen. «Nous ne savons tout simplement pas pour le moment, mais nous devrions le savoir plus tôt.

La variante covid-19 nécessite-t-elle un nouveau vaccin? 2:24

Comment est la variation du coronavirus?

Bette Korber, scientifique au laboratoire national de Los Alamos, a également examiné la variante.

«Les mutations sont vraiment inquiétantes, elles doivent toutes être testées», a écrit à CNN Bette Korber, scientifique au laboratoire national de Los Alamos, lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle mutation était une préoccupation pour le vaccin.

La variante britannique a un nombre inhabituellement élevé de mutations – 14 changements et 3 suppressions dans son code génétique qui affectent les éléments constitutifs de ses protéines, selon le CDC.

“Ce virus a 17 mutations uniques qui n’ont été vues nulle part ailleurs, et c’est vraiment inhabituel”, a déclaré Worobey.

“L’accumulation de 14 remplacements d’acides aminés spécifiques à la lignée avant leur détection est sans précédent, à ce jour, dans les données génomiques du virus mondial de la pandémie de covid-19”, ont rapporté des scientifiques britanniques la semaine dernière.

Ce n’est pas seulement le nombre de mutations qui inquiète certains scientifiques, mais la façon dont ils pourraient travailler ensemble.

«Beaucoup de ces mutations ont été caractérisées en laboratoire et nous en savons quelque chose. Cependant, leur combinaison (avec d’autres changements) n’a pas été caractérisée », a tweeté Bedford mardi.

Pfizer et Moderna testent le vaccin pour voir s’il fonctionne contre la nouvelle variante.

Le Dr Ugur Sahin, PDG de BioNTech, a déclaré qu’il ne pensait pas que la nouvelle variante posera un problème, mais si c’est le cas, le vaccin peut être mis à jour.

“Nous ne devons pas oublier que nous avons encore la possibilité, si nécessaire, d’ajuster exactement le vaccin à cette nouvelle variante du virus, si nécessaire”, a déclaré Sahin. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais si nécessaire, il y a la possibilité technique de le faire.

– Michael Nedelman et Frederik Pleitgen de CNN ont contribué à ce rapport.