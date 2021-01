COVID-19 :

Un groupe de 38 experts – parmi eux de prestigieux médecins, virologues, microbiologistes et économistes espagnols – signent un document dans lequel un stratégie globale pour ralentir la propagation du coronavirus, actuellement en nombre record. Le document donne une continuité à un document similaire, qui a été présenté en août dernier, et est renforcé par de nouvelles mesures à un moment critique de la pandémie. Parmi eux, évaluer le caractère obligatoire des masques FFP2 dans les transports publics, une proposition qui commence déjà à être mise en œuvre dans d’autres pays européens. Le directeur du Centre d’alerte sanitaire et d’urgence, Fernando Simón, a qualifié ce type de masque d ‘«égoïste».

Les experts, qui mettent leurs années d’expérience et de recherche au service de la lutte contre Covid, demandent à porter une attention particulière à la protection des aérosols, qui a été confirmée comme la principale voie de contagion, malgré le fait qu’à un moment donné le Le ministère de la Santé l’a lui-même sous-estimé pendant des mois.

Parmi les mesures proposées, on peut citer, par exemple, «faire des efforts au niveau gouvernemental pour augmenter la qualité des masques en usage par la population, compte tenu de l’extrême variation de filtrage des différents masques en tissu, certains atteignant un filtrage similaire au FFP2, tandis que d’autres ne filtrent que 10% des aérosols ».

Débat en Europe

Le débat sur le type de masques à utiliser parmi la population a atteint d’autres pays européens. Allemagne et France Ils ont déjà annoncé qu’ils rendraient obligatoire l’utilisation des masques PPF2 – ils sont déjà, par exemple, dans le Land de Bavière –dans les transports publics et dans les commerces. L’utilisation de masques en tissu est également interdite.

Dans le document “ Une stratégie globale 2 ”, les experts, en phase avec ce que d’autres pays européens commencent à mettre en œuvre, proposent comment “Forte recommandation”Même compte tenu de son “obligation” de porter des masques FFP2 “dans les transports en commun, où il n’est pas possible de maintenir une distance de sécurité et nous restons plus de 15 minutes”. A cette fin, soulignent-ils, «un masque FFP2 hebdomadaire doit être fourni à tous les habitants» dans les régions à forte incidence. Dans les situations avec «moins de surpeuplement», précisent-ils à un autre moment, «des masques chirurgicaux ou similaires, de préférence réutilisables», pourraient être utilisés.

Entre-temps, le gouvernement espagnol continue de recommander à la population en général l’utilisation de masques chirurgicaux. L’exécutif a en effet abaissé la TVA de ces masques à 4%, mais la FFP2 ils sont toujours à 21%.

“Égoïste” selon Simon

La santé parie dans ses rapports pour l’utilisation majoritaire de ceux chirurgicaux. Rappelons que le directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires (CCAES), Fernando Simon, qualifié comme “Égoïste” les masques FFP2, à la fois avec et sans valve, car ils sont conçus pour que la personne qui les porte ne s’infecte pas et il considère que les masques chirurgicaux sont, au contraire, “altruistes”.

«De mon point de vue, ils peuvent être« égoïstes »: je me protège et les autres m’inquiètent peu. Ils protègent également contre l’infection des autres, mais pas autant que les chirurgiens », a-t-il souligné.

Bien qu’il ait particulièrement critiqué les masques FFP2 à valve, Simón a précisé en même temps que ceux qui ne le portent pas ne sont pas à son goût pour un usage courant au sein de la population. Ils peuvent être posés, a-t-il dit, pour “une personne qui est certaine de ne pas être infectée et qui est très vulnérable”. “À un certain moment, S’il n’y a pas d’autre optionC’est valable pour des personnes spécifiques, mais du point de vue de la population, ce n’est pas idéal », a-t-il insisté. Le responsable des alertes sanitaires a également souligné que “ce qui nous intéresse, c’est que toute personne susceptible d’être infectée ne transmet pas aux autres” et par conséquent, a-t-il réitéré, “nous devons utiliser les masques altruistes, ceux avec lesquels si vous êtes infecté à distance vous n’infectez pas les autres ».

Le porte-parole du Covid Santé a également évoqué la distribution que, il y a des mois, la Communauté de Madrid avait faite à tous ses citoyens de ce type de masques -FFP2 sans valve- et a rappelé qu’ils n’étaient pas recommandés pour la population en général. La région de Madrid a par la suite interdit les masques à valve, tout comme d’autres communautés autonomes.

Plus sécurisé

Le gouvernement a refusé de rendre ces masques moins chers, qui deviennent désormais obligatoires en Europe, réduisant ainsi la TVA. Cependant, comme l’a révélé OKDIARIO, en même temps qu’il les maintient plus inaccessibles à la population, l’exécutif les achète pour son personnel. Le State Mobile Park a récemment acquis 2 000 masques de ce type, pour un montant de 1 800 euros.

Paradoxalement, le ministère de la Santé admet qu’ils sont plus sûrs. Ceci est indiqué dans le rapport «Évaluation du risque de transmission du SRAS-Cov-2 par les aérosols. Mesures de prévention et recommandations »:« La réduction de la transmission avec une distance interpersonnelle de 50 cm n’atteignait pas 100% avec aucun type de masque et se situerait entre 70% avec l’utilisation d’un masque hygiénique, 80% avec un masque chirurgical et 90- 95% avec le FPP2, même avec les meilleures spécifications.

Le syndicat des infirmiers de la SATSE a récemment demandé à Salvador Illa de faire “toutes les démarches nécessaires” pour que les infirmières, les kinésithérapeutes et tout le personnel de santé puissent utiliser les masques FFP2, une fois que la transmission du coronavirus par aérosols aura été scientifiquement prouvée. Ils dénoncent que de nombreux professionnels de santé “ne disposent pas d’une protection maximale dans leurs performances habituelles, car ils ne disposent pas d’un masque autofiltrant de type FFP2 ou d’un demi-masque avec un filtre à particules P2 et ne disposent que de masques chirurgicaux”.

Autres mesures

Dans le document “ Une stratégie intégrale 2 ”, les experts proposent également, entre autres mesures, de rester le plus longtemps possible à l’air libre, de bien ajuster le masque en évitant les lacunes, de baisser la voix à l’intérieur, de bien ventiler les espaces, d’installer des compteurs de CO2 et recourir aux filtres HEPA, aux filtres ventilés ou à la désinfection aux ultraviolets.

Ils parient aussi sur test d’antigène, que la Communauté de Madrid mène depuis des mois dans sa stratégie de lutte contre les virus, malgré le rejet de la santé.

Les experts soulignent que son “grand avantage, en plus de permettre d’obtenir le résultat en seulement 15 minutes, est qu’il a une sensibilité élevée dans les premiers jours de l’infection” qui “permet un diagnostic rapide et urgent des patients présentant des symptômes ou qui ont eu des contacts étroits avec une autre personne avec un diagnostic positif du virus.

Concernant le suivi, ils prétendent, entre autres mesures, «retracer les activités que les médecins de premier recours doivent mener, et publier une liste avec les trackers disponibles dans chaque communauté autonome, qui ne peuvent jamais être en dessous des minimums ils devraient être d’au moins 1 pour 4 000 habitants ».

En relation avec fermeture de l’hôtellerie, qui a eu un impact brutal sur l’industrie, recommandent plutôt «une collaboration active pour détecter les épidémies».

Pour ce faire, indiquent-ils, des applications de détection et de recherche des contacts doivent être utilisées. «Ces informations, bien entendu anonymisées, doivent être intégrées dans un référentiel et une base de données communs accessibles et ouverts à tous les citoyens, afin qu’ils comprennent les mesures qui peuvent être dérivées des données basées sur des indicateurs préalablement établis», précisent-ils.

Il faut se rappeler que récemment Fernando Simón a célébré la fermeture de l’intérieur des bars comme la mesure «qui réduit le plus la transmission».

Cependant, comme le révèle ce journal, Health ne parvient à lier l’industrie hôtelière qu’à 2,4% des flambées.