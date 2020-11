COVID-19 :

Ces derniers jours, le haute efficacité de certains candidats vaccins contre le coronavirus. Parmi eux, Pfizer Oui Moderne, qui se sont avérés les plus efficaces avec un 95% et un 94,5% respectivement. Mais aussi d’autres vaccins tels que Spoutnik V ont démontré une efficacité de 92%.

Tout le monde ces annonces ont été faites pratiquement en même temps, avec très peu de jours d’écart entre l’un et l’autre, ce qui a conduit à réfléchir course pour le vaccin pour voir quel pharmacien ou laboratoire sort en premier.

Bien que les vaccins aient démontré leur efficacité, celle-ci n’a encore été confirmée par aucune revue scientifique ni approuvé l’autorisation de leur distribution et de leur fourniture, quelque chose qui pourrait arriver dans les prochains jours Pfizer a déjà demandé une autorisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. D’autre part, le président russe, Vladimir Poutine a assuré lors du sommet du G20 que son pays avait tout prêt pour commencer le processus de remise de Spoutnik V.

Dans le Journal AS nous avons parlé sources du Conseil général des pharmaciens qui nous ont donné leur avis sur cette course particulière pour être le premier à obtenir un vaccin efficace contre le coronavirus le plus rapidement possible.

Pourcentages d’efficacité non attendus

Les annonces de l’efficacité des vaccins: «Ce sont des nouvelles positives et encourageantes qui rapprochent un peu plus la possibilité de sortir de cette situation de crise sanitaire et socio-économique. Peut-être, ce sont des pourcentages d’efficacité auxquels la plupart des experts ne s’attendaient pas, d’autant plus lorsqu’il s’agit de candidats vaccins basés sur l’ARNm, un type de stratégie qui n’a pas encore de vaccin homologué sur le marché “, expliquent-ils du Conseil.

“Cependant, ces nouvelles doivent être évaluées avec prudence, car elles sont basées sur les résultats préliminaires d’études non encore achevées et nécessitent une confirmation”ils préviennent.

Confiance dans les comités scientifiques

Pfizer a été la première société pharmaceutique à annoncer l’efficacité de son vaccin, 90% au début, que est allé à 95% après l’annonce de Moderna. Concernant la petite différence de temps entre l’annonce entre l’une et l’autre, Pensez-vous que Moderna est allé trop vite pour ne pas être laissé pour compte dans la course au vaccin?

«Nous ne connaissons pas les circonstances qui ont conduit à la divulgation de ces résultats préliminaires de manière uniforme dans le temps, peut-être parce que les deux études de phase 3 ont atteint le point intermédiaire préétabli à des moments proches.. Dans tout les cas, nous devons avoir confiance que les comités scientifiques et les entreprises impliquées mènent leurs travaux afin de garantir que la recherche clinique est correctement menée. “soulignent-ils.

“Si les vaccins sont approuvés, c’est parce que leur qualité et leur innocuité sont garanties”

Cette rapidité à annoncer un premier médicament efficace, pourrait-elle nuire à la sécurité du vaccin en voulant faire avancer tous les processus?: «La confirmation du profil de sécurité des vaccins est l’une des principales déterminations encore en cours dans les essais cliniques de phase 3. Il est vrai que dans cette situation de pandémie de COVID-19, le développement clinique des vaccins se déroule à un rythme sans précédent, nous pouvons être sûrs que, si les agences réglementaires autorisent un vaccin, c’est que sa qualité, sa sécurité et son efficacité sont garanties “, assurent-ils.

Spoutnik V

La Russie a également annoncé l’efficacité de 92% de son vaccin entre la déclaration Pfizer et la déclaration Moderna. Spoutnik V a été le premier médicament COVID-19 à être enregistré. Dans le pays, ils étaient très sûrs qu’en septembre / octobre, ils pourraient commencer à vacciner en masse la population. Pensez-vous que les créateurs de ce vaccin n’ont pas voulu rester en arrière et rivaliser avec ses principaux concurrents? Qu’est-il arrivé à ce vaccin si bien que ce processus de «vaccination de masse» a été retardé?

«Le vaccin russe, basé sur des vecteurs d’adénovirus humains, a été autorisé dans ce pays en août dernier. Cependant, jusqu’à présent, seuls les résultats de petits essais de phase 1/2 ont été publiés, d’où les doutes soulevés par certains experts sur leur profil bénéfice-risque. Dans tout les cas, La recherche s’est poursuivie et les résultats préliminaires d’une vaste étude de phase 3 ont été récemment annoncés. Le retard dans la mise en œuvre d’un programme de vaccination de masse pour la population peut être dû au fait que les autorités sanitaires cherchaient auparavant à confirmer l’innocuité et l’efficacité du vaccin, pour lequel la phase 3 est la plus importante », Expliquez aux experts du Conseil général des pharmaciens.

L’efficacité que les entreprises annoncent est-elle fiable?

L’efficacité qu’ils annoncent est-elle vraiment correcte? “Pour l’instant, il n’y a aucune donnée ou indication permettant de soupçonner la véracité des résultats divulgués, en tenant compte, en outre, du fait que les entreprises tentent d’exercer un degré de transparence important”ajoutent-ils.

Ont-ils eu raison d’annoncer les résultats sans avoir encore toutes les analyses issues des essais cliniques?: «Comme nous l’avons indiqué précédemment, il s’agit d’analyses intermédiaires réalisées à un point intermédiaire des essais cliniques de phase 3. Dans des conditions normales, ces analyses ne sont généralement pas divulguées, mais il faut considérer que la situation actuelle signifie qu’il s’agit de résultats très importants du point de vue de la santé publique et d’un grand intérêt social et sanitaire », soulignent-ils.

“Ces annonces provisoires peuvent servir, comme elles le font déjà, aux agences de réglementation pour mettre en place des processus accélérés et continus d’examen des preuves qui, le cas échéant, conduisent à l’autorisation des vaccins dans des délais plus courts. “, indiquent-ils.

Appel à la prudence

Que pensez-vous que ces notifications ont été faites par le biais de communications sans avoir d’abord été examinées ou publiées dans une revue scientifique?: «C’est le résultat de l’intérêt public que ces enquêtes ont. Cependant, il faut faire preuve de prudence et attendre que les études soient terminées et qu’une analyse détaillée des données soit faite, après quoi les résultats seront probablement publiés dans des revues prestigieuses après examen par des experts internationaux », préviennent-ils.

Quel vaccin pourrait être plus efficace?

De ces trois vaccins, lequel diriez-vous est le plus efficace? “Au vu des résultats divulgués, il apparaît que les candidats Pfizer et Moderna peuvent avoir une efficacité similaire, avec une immunoprotection contre les cas de COVID-19 proche de 95% “ajoutent-ils.

Deux de ces vaccins utilisent la technologie de ARN messager, alors que Sputnik utilise un adénovirus. Quelle méthode est la plus fiable pour se protéger contre la maladie dans ce cas?: «A priori, aucune stratégie ne se rebelle de manière plus fiable que l’autre. Ce devraient être les études précliniques et cliniques qui établissent cette différence, le cas échéant. Pour l’instant, rien ne semble indiquer dans ce sens », ils expliquent.

Les vaccins ne protègent pas contre les cas graves ou la mort

Virologue Margarita del Val garantit que ces vaccins ne protégeront que contre les cas bénins, mais en aucun cas contre les cas graves et les décès. C’est tellement? Comment pouvez-vous nous expliquer cette affirmation?: «En effet, les premiers résultats rapportés font référence à la capacité des vaccins à se protéger contre les cas légers ou modérés. Dans les étapes restantes des études cliniques, les chercheurs doivent encore clarifier s’ils protègent également contre l’aggravation du COVID-19 et, par conséquent, réduisent la mortalité chez les personnes à haut risque de complications “, expliquent-ils.

La Organisation mondiale de la santé (OMS) Il a également récemment fait part de ses doutes sur l’efficacité du vaccin. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet?: “L’OMS a exprimé ce que nous avons commenté ici: qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, car il est nécessaire de suivre les participants à l’essai pendant au moins deux mois pour évaluer les effets secondaires possibles, et aussi que des doutes surgissent sur la vaccination que ces vaccins peuvent apporter à certains groupes », soulignent-ils.

“Tant que les résultats des analyses finales des études en cours ne seront pas divulgués, il ne sera pas possible d’être certain de ces incertitudes et d’autres, de la même manière que les agences de régulation européennes ne décideront pas de leur autorisation de mise sur le marché”ajoutent-ils.

Immunité de groupe

À propos de l’immunité de groupe: “S’ils sont finalement autorisés et peuvent être distribués au niveau international en quantité suffisante, des programmes de vaccination de la population peuvent être proposés dans les différents pays.. En commençant par les groupes à risque, il est possible qu’au fil des mois, une immunité de groupe puisse être atteinte à un degré suffisant pour réduire significativement l’impact du coronavirus ».

«Il y a encore l’incertitude sur la durée de la protection; cependant, en raison de la jeunesse même de la pathologie, il est difficile d’estimer les périodes. Les suivis à long terme des patients inclus dans les essais cliniques éclaireront cette question. “, expliquent-ils.

Malgré les vaccins, le coronavirus continuera de circuler

Ces vaccins pourront-ils mettre fin au coronavirus?: «Très probablement, le coronavirus continuera à circuler dans la communauté (Les vaccins ne protègent pas contre l’infection virale, mais plutôt contre le développement de la maladie), bien que si les vaccins s’avèrent très efficaces et sûrs et que l’immunité de longue durée souhaitée pour le groupe est obtenue, le nombre de cas en cette infection implique le développement de la pathologie et de ses complications. Donc, le système de santé pourra faire face à l’approche des patients COVID-19 avec plus de garanties “, ils concluent de la Conseil général des pharmaciens.