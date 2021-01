COVID-19 :

La structure de conseillers chargés de préparer les rapports et études sur les questions d’égalité du ministère d’Irene Montero est doublée en taille et en salaires par rapport à celle du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences (CCAES) réalisé par Fernando Simón. Le principal organisme qui gère et conseille le gouvernement dans la lutte contre la pandémie.

Podemos a montré à de nombreuses reprises que l’État est confronté à des dépenses «superflues», se concentrant entre autres sur les dépenses militaires, affirmant qu’elles seraient mieux consacrées au système de santé pour lutter contre la pandémie. Mais cette règle n’est pas remplie par leurs propres ministères, comme c’est le cas pour l’égalité.

Le ministère de l’Égalité a un total de 310 employés sur la masse salariale. Il s’agit des données de la dernière mise à jour du document officiel qui comprend la liste des emplois des fonctionnaires, datée du 8 décembre. La majorité sont des conseillers, des conseillers, des techniciens et des analystes au service du ministère lui-même, de ses secrétariats d’État, de ses sous-secrétaires et de ses centres et instituts d’études.

Parmi tous, le jeInstitut pour les femmes et pour l’égalité des chances, l’organisme qui conseille Irene Montero dans la branche fondamentale de son ministère: l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce département, il y a un domaine d’études et de coopération, avec le grade de sous-directeur général, qui est chargé de préparer certains des rapports controversés sur l’égalité signés par le ministère Montero.

Son personnel de fonctionnaires est composé d’un total de 20 personnes, qui ne représentent que des dépenses de supplément spécifiques 170 000 euros par mois. À cela, il faut ajouter les dépenses pour le salaire de base et les autres suppléments.

Le double de celui du CCAES de Simón

Cette facture est le double du coût – et de la structure – que le Centre Fernando Simón de coordination des alertes sanitaires et des urgences. Le principal organisme qui a géré et conseillé le gouvernement dans la réponse officielle de l’exécutif à la pandémie de coronavirus.

Le CCAES est composé d’un directeur, codirigé dans deux domaines par un chef de l’épidémiologie et un autre de la surveillance rapide et des comportements à risque, et est complété par un chef de service et cinq techniciens supérieurs -qui agissent en tant que chefs de section-.

Au total, il est composé de 11 fonctionnaires, dont beaucoup sont diplômés etexperts en médecine, chirurgie et épidémiologie, avec des programmes de travail à l’étranger et dans de grandes organisations de santé publique, qui, dans des suppléments spécifiques, ne représentent que environ 100.000 euros. Près de la moitié de ce qu’Egalité alloue à son département d’études.

Cette même semaine, le Gouvernement a enfin dévoilé la liste des 15 experts qui composent l’équipe de conseillers – tous les responsables de la santé sauf un – sur lesquels Moncloa a déchargé la responsabilité de la prise de décision dans la désescalade. Leurs noms sont les suivants: Fernando Simón, María José Sierra, Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez, Paloma González Yuste et Javier Segura del Pozo.

Rapports controversés

Le Département des études sur l’égalité de Montero a mandaté des entreprises et associations externes rapports controversés qui ont vu le jour l’année dernière. Par exemple, celui qui a analysé – après une étude de 18 000 euros – l’impact des séries de fiction espagnoles sur «l’objectivation» des femmes.

En septembre dernier, l’Institut pour les femmes, dépendantes de l’égalité, a présenté une étude intitulée «Stéréotypes, rôles et relations entre les sexes dans les séries télévisées nationales: une analyse sociologique». Comme l’a révélé le Government Transparency Portal après consultation d’OKDIARIO, le document, de seulement 80 pages, avait un coût de 18.107 euros accordé par le ministère ‘to finger’ via un contrat mineur et après l’évaluation, selon le rapport Transparence, de quatre autres offres.

Le responsable de la préparation de cette étude a finalement été l’Association des femmes réalisatrices et des médias audiovisuels (CIMA). “Le contrat a une durée de 12 mois, au cours desquels des rapports trimestriels ont été délivrés pour suivre le développement de l’étude”, justifient-ils.

Il n’était pas le seul de ces rapports à causer beaucoup de poussière. Dans un autre d’entre eux, le Women’s Institute a mis en garde contre les cadeaux de Noël et l’utilisation du rose dans les jouets pour filles, car cela pourrait contribuer à «perpétuer les rôles de genre».

Montero dépense 3 fois plus

Les dépenses du ministère de l’Égalité ont monté en flèche en 2020. L’Institut pour les femmes et pour l’égalité des chances, qui relève du ministère de la Irene Montero, a passé ses quatre premiers mois sous le mandat de Podemos plus de 6,6 millions d’euros, tripler l’argent déboursé au cours de la même période de l’année précédente.

Ceci est inclus dans les données d’exécution du budget de l’administration publique et de ses organismes publics collectées par le ministère des Finances. Plus précisément, selon cette documentation officielle de l’intervention générale, l’Institut pour les femmes qui dirige Beatriz Gimeno depuis fin janvier, il a dépensé environ 6670000 euros entre le 1er février et le 31 mai. Quelques dates marquantes, puisqu’elles coïncidaient avec la validité de l’état d’alarme en Espagne en raison de la crise des coronavirus.