COVID-19 :

Covid-19 est une maladie multisystémique, elle attaque tous les organes 1:26

. – Alors que des millions de personnes aux États-Unis rentrent chez elles après les vacances de Thanksgiving, les hospitalisations au COVID-19 approchent lentement les 100000, le plus haut jamais enregistré. Étant donné que les infections devraient augmenter, les experts disent qu’il est encore plus important que les gens se fassent tester pour aider à ralentir la propagation.

“Pour tous les Américains, c’est le moment de vous protéger et de protéger votre famille”, a déclaré dimanche à CBS le Dr Deborah Birx, membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche.

Novembre a été un mois de flambée de coronavirus sans précédent, avec 27 jours consécutifs de cas dépassant 100000, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et tandis que les hospitalisations ont atteint un nouveau record de 93 238 dimanche, c’était la troisième fois que la métrique dépassait les 90 000 ce mois-ci, selon le Covid Tracking Project.

“Il n’y a aucun moyen pour que les hôpitaux soient pleinement préparés à ce à quoi nous sommes actuellement confrontés”, a déclaré samedi le docteur Megan Ranney, médecin urgentiste. «C’est comme une catastrophe naturelle qui se produit dans les 50 États en même temps. Il n’y a pas de lits adéquats. Il n’y a pas de personnel adéquat. Et en raison du manque de préparation nationale, les approvisionnements ne sont toujours pas suffisants.

Alors que le pays approche de l’hiver, le directeur général de la santé des États-Unis, le Dr Jerome Adams, a déclaré dimanche à Fox News qu’il s’attend à ce que les cas et les hospitalisations s’aggravent dans les semaines à venir.

«Assurez-vous de vous laver les mains et de vous assurer que si vous avez assisté à un rassemblement de plus de 10 personnes sans masque au cours des derniers jours, faites un test dans les trois à cinq prochains jours.

Ces mesures peuvent encore retarder la propagation du coronavirus pour ceux qui ont déjà assisté à un rassemblement de Thanksgiving, a déclaré Adams à Fox.

LIS: Les États-Unis commencent la saison de Noël avec 13 millions de cas de covid-19 (et 20 États n’ont pas communiqué de chiffres le jour de Thanksgiving)

Le coronavirus frappe le Midwest plus durement

Alors que les États-Unis luttent pour gérer les cas jusqu’à ce qu’un vaccin puisse être distribué, les États le font de différentes manières.

Si les responsables de l’Arizona ne traitent pas la flambée de cas dans les deux à trois prochaines semaines, l’État sera confronté à une crise humanitaire qui entraînera des centaines de décès évitables, a déclaré vendredi le Zuckerman College of Public Health de l’Université d’Arizona.

«Bien que des mesures spécifiques aient peut-être ralenti la transmission il y a suffisamment de semaines, je pense que les ordonnances de confinement offrent l’occasion la plus sûre de réaliser les améliorations nécessaires», a déclaré l’auteur principal du rapport, le Dr Joe Gerald, également professeur. assistant.

À New York, autrefois l’épicentre du virus aux États-Unis, l’État renverra les élèves de cinquième année dans les écoles publiques pour étudier en personne début décembre, a déclaré le maire Bill de Blasio. .

Les étudiants seront testés chaque semaine et les parents devront signer un formulaire de consentement pour chaque étudiant qui suivra des cours en personne, a déclaré de Blasio.

New York connaît cependant un taux de positivité de 4,27%, le taux le plus élevé depuis mai, a déclaré dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

Mais les taux de propagation sont pires dans le Midwest que dans d’autres régions du pays, a déclaré dimanche le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sur le programme «Face the Nation». CBS.

«Si vous regardez ce qui se passe dans les États du nord-est et du centre de l’Atlantique, où les gouverneurs ont pris des mesures plus agressives au début, où il y a une utilisation plus cohérente des masques, où il y a eu moins d’infections cette saison, je pense que ce que vous verrez est que les taux d’infection sont encore inférieurs à ce que nous constatons dans d’autres régions du pays comme le Midwest », a déclaré Gottlieb.

Samedi, le total de l’État de l’Ohio a dépassé 400000 cas, avec plus de 100000 ajoutés en moins de deux semaines, selon le panneau de contrôle covid-19 de l’État.

Certains Américains peuvent se faire vacciner en décembre

Après une course tant attendue pour développer des vaccins, certains pourraient être distribués en décembre.

Les vaccins candidats de Pfizer et Moderna ont montré des taux d’efficacité prometteurs dans les essais. Et Adams a déclaré qu’il était optimiste que Pfizer déposera une autorisation d’utilisation d’urgence le 10 décembre et Moderna le 18 décembre.

Les 40 millions de doses attendues seront prêtes d’ici la fin de l’année, mais ce n’est pas suffisant pour que tous ceux qui en ont besoin en aient une, a déclaré le directeur de la santé Adams à Fox.

LIS: Comment fonctionnent les différents vaccins contre les coronavirus? Voici un coup d’oeil

«Le comité consultatif du vaccin qui conseille le CDC fera des recommandations sur qui devrait recevoir le vaccin en premier, le soi-disant groupe 1A: les personnes qui devraient l’obtenir immédiatement, quand il est disponible», a déclaré Gottlieb à CBS.

Gottlieb a déclaré qu’il espérait que les travailleurs de la santé, les personnes qui vivent dans des résidences de longue durée et le personnel qui y travaille seront le premier groupe de personnes éligibles au vaccin.

C’est assez décidé; ils voteront pour cette semaine », a-t-il déclaré. “Je serais très surpris s’ils s’écartent de cela.”

La première livraison de vaccin coïncidera probablement avec le début des cas liés à la collecte de Thanksgiving.

Bien que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aient recommandé aux Américains de ne pas voyager pour Thanksgiving, plus de 6 millions de personnes sont passées par la sécurité dans les aéroports américains avant les vacances.

«Quand vous regardez les gens qui sont hospitalisés aujourd’hui, ils ont été infectés il y a deux semaines, peut-être plus», a déclaré le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington. «Et puis il faut généralement une semaine de plus aux gens pour succomber à la maladie».

Chuck Johnston, Naomi Thomas, Leanna Faulk, Artemis Moshtaghian et Sheena Jones de CNN ont contribué à ce rapport.