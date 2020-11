COVID-19 :

Les familles font face à des chaises vides à Thanksgiving 3:23

. – Les États-Unis connaissent la crise de santé publique la plus dangereuse depuis la pandémie de grippe de 1918, et les experts de la santé affirment que le coronavirus ne semble pas ralentir de si tôt avec l’arrivée de la saison de Noël.

Les États-Unis ont signalé mercredi 2046 décès, le plus grand nombre quotidien de décès dus au coronavirus que le pays ait signalé depuis début mai, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le pays a également atteint un nouveau record d’hospitalisation quotidienne, avec 89 954 personnes actuellement hospitalisées pour covid-19, selon le Covid Tracking Project. C’est le 16e jour consécutif que le chiffre établit un record pour la pandémie.

«Je suis préoccupé par le fait que la vague de Thanksgiving ajoute à ce qui deviendra la vague de Noël, ce qui donne l’impression que ce n’était pas si grave», a déclaré Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Diseases Research. et politique à l’Université du Minnesota.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié mercredi une prévision conjointe prévoyant entre 294000 et 321000 décès de coronavirus aux États-Unis d’ici le 19 décembre.

«Nous devons comprendre que nous sommes dans un endroit très dangereux. Les gens doivent cesser d’échanger de l’air », a déclaré Osterholm. “C’est si facile”.

Osterholm a déclaré mercredi à Jim Acosta de CNN que les Américains devaient comprendre à quel point le virus était dangereux et à quel point il deviendrait plus dangereux.

“Nous allons voir nos hôpitaux au bord de l’effondrement”, a-t-il déclaré.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) du gouvernement fédéral ont annoncé mercredi un plan visant à fournir des soins hospitaliers aigus à domicile et à assouplir les réglementations sur les soins chirurgicaux en dehors des hôpitaux dans le cadre d’un effort. pour augmenter la capacité de soins à mesure que les hospitalisations liées aux coronavirus augmentent à travers le pays.

Les centres permettront aux personnes vulnérables d’accéder à des soins intensifs autres que le coronavirus sans entrer dans un environnement où elles pourraient être exposées au virus.

“Nous sommes à un nouveau niveau de réponse à la crise contre le covid-19”, a déclaré l’administrateur du CMS Seema Verma dans un communiqué. «Avec de nouvelles régions à travers le pays confrontées à des défis importants pour la capacité de leurs systèmes de santé, notre travail est de nous assurer que les réglementations de la CMS ne gênent pas les soins aux patients pour le covid-19 et au-delà. ».

Osterholm et Verma ne sont pas les seuls experts à plaider et à essayer d’avertir le public. Mercredi, le Dr Anthony Fauci a déclaré à «Good Morning America» d’ABC que sa dernière demande avant Thanksgiving est de garder les rassemblements de vacances à l’intérieur aussi petits que possible.

“Ce que nous ne voulons pas voir, c’est une autre augmentation superposée à l’augmentation (actuelle) … que nous réaliserons d’ici trois (à) trois semaines et demie” si les gens ne font pas attention, a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies. et maladies infectieuses, sur ABC.

Les responsables de la santé publique ont généralement exhorté les Américains à célébrer Thanksgiving avec uniquement les membres du même foyer, ou du moins à se rassembler à l’extérieur, pour empêcher la propagation du virus. Le CDC a également recommandé la semaine dernière aux Américains de ne pas voyager pour Thanksgiving.

Malgré cela, les voyages aériens ont augmenté par rapport aux semaines précédentes pendant la pandémie. Dimanche a été le jour le plus important pour le transport aérien depuis le 16 mars, avec 1,05 million de personnes dépistées, tandis que plus de 900 000 personnes ont été dépistées mardi, selon la Transportation Security Administration.

Mercredi soir, il y avait 12,7 millions de cas de Covid-19 aux États-Unis et plus de 262 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les médecins redoutent l’approche des “ jours les plus sombres de l’histoire médicale américaine moderne ”

Aussi sombres que puissent paraître les chiffres actuels, les médecins et les fonctionnaires de tout le pays prévoient des semaines encore plus difficiles.

À Houston, le Dr Joseph Varon, chef de cabinet du United Memorial Medical Center, a déclaré avoir travaillé pendant 251 jours consécutifs en raison de la pandémie.

Il a dit qu’il soupçonne que le nombre de cas à l’hôpital s’aggravera alors que le pays attend un vaccin, surtout si les gens ne prennent pas au sérieux les exhortations des responsables de la santé publique à se distancer socialement et à porter des masques.

“Ma préoccupation pour les six à 12 prochaines semaines est que si nous ne faisons pas les choses correctement, l’Amérique verra les jours les plus sombres de l’histoire médicale américaine moderne”, a déclaré Varon à CNN mercredi.

Mon hôpital est plein. Je viens d’ouvrir deux nouvelles ailes pour pouvoir rester les prochains jours, car je sais que beaucoup de gens vont tomber malades après Thanksgiving », a-t-il expliqué.

«Mes infirmières au milieu de la journée vont commencer à pleurer parce qu’elles ont tellement de patients, et c’est une histoire sans fin», a déclaré Varon. “Lorsqu’ils ont enfin fini de voir un patient, ils reçoivent un appel téléphonique de la salle d’urgence pour leur dire qu’un autre patient est admis.”

Pour arrêter la propagation, plus de restrictions

D’autres restrictions ont été annoncées cette semaine à Nashville, où le maire John Cooper a déclaré que les restaurants et les bars seraient limités à une capacité maximale de 50%, avec une distanciation sociale.

De plus, il y aura un horaire de 22 h comme dernier appel et service de restauration et aucune entrée dans les établissements après cette heure. Les nouvelles limites entreront en vigueur le 30 novembre.

“Des modifications supplémentaires sont apportées en réponse à l’augmentation continue des cas de covid et aux préoccupations concernant la capacité de l’hôpital”, a écrit Cooper sur Twitter.

À New York, qui a fermé les écoles la semaine dernière parce que les taux de positivité des tests locaux ont dépassé 3%, le maire Bill de Blasio a déclaré mercredi que lui et le gouverneur travaillaient sur un plan de réouverture des bâtiments.

Le plan comprendra une augmentation des tests dans les écoles, une fois par mois. “Nous voulons que tous les enfants puissent être évalués à chaque étape”, a déclaré de Blasio.

Dans la communauté texane durement touchée d’El Paso, le juge du comté Ricardo Samaniego a annoncé mardi un couvre-feu partiel qui permettrait de lutter contre les activités sociales et récréatives, mais ne s’applique pas lorsque les résidents sont en déplacement pour des affaires essentielles. ou non essentiel. Le couvre-feu se déroulera de 22 h 00 à 5 h 00 et expirera lundi.

“Vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin dans toute entreprise essentielle ou non essentielle dans les conditions établies”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de créer un équilibre entre la santé de notre communauté et l’économie.”

“Mais permettez-moi de souligner ce qui suit”, a déclaré le juge. C’est une ordonnance de confinement. Les résidents sont vivement encouragés à se réfugier chez eux. Si vous sortez pour obtenir des services essentiels ou non essentiels, cet arrêté recommande fortement qu’une seule personne par famille participe à l’obtention de biens et services.

En Louisiane, le gouverneur John Bel Edwards a annoncé que l’État imposerait plus de restrictions à partir de mercredi, au milieu d’une «troisième vague agressive de covid-19». Les restaurants, gymnases, salons de coiffure, salons de manucure, cinémas et entreprises non essentielles sont limités à 50% de leur capacité.

«Il n’y a pas une seule région de notre état qui ne connaît pas d’augmentation des nouveaux cas, des hospitalisations et de la positivité croissante des tests de covid, et je suis très préoccupé par les antécédents de la Louisiane et notre capacité à continuer de fournir des soins de santé à notre population si nos hôpitaux sont envahis de patients malades », a déclaré Edwards.

“C’est le moment de faire des changements”, a-t-il ajouté.

