. – Les experts en vaccins, y compris ceux des comités consultatifs de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ont des questions sur les données publiées sur Lundi par AstraZeneca à propos de leur vaccin contre le covid-19.

Dans un communiqué de presse lundi, le géant pharmaceutique a annoncé que son vaccin avait une efficacité moyenne de 70%. Cependant, la société n’a pas divulgué les données qui l’ont conduite à cette conclusion.

“Si vous ne le savez pas, il est difficile de connaître la signification de leurs découvertes”, a déclaré le Dr Paul Offit, membre du Comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques associés, qui examinera les vaccins covid-19 avant leur sortie. au marché.

Lorsque deux autres sociétés pharmaceutiques, Pfizer et Moderna, ont publié leurs résultats d’efficacité au début du mois, elles ont inclus les données qui ont conduit à leurs résultats.

Tests AstraZeneca

Dans son communiqué de presse de lundi, AstraZeneca a présenté une analyse de 23 000 participants à son essai de phase 3.

Certains participants ont reçu le vaccin covid-19, tandis que d’autres ont reçu un type de vaccin différent ou des injections de placebo: des injections de solution saline qui ne font rien.

Un comité d’experts indépendant a ensuite déterminé dans quelle mesure le groupe ayant reçu le vaccin contre le covid-19 était protégé contre la maladie.

Dans son communiqué de presse, AstraZeneca a déclaré qu’un total de 131 participants à l’étude avait développé le COVID-19, mais n’a pas précisé combien de ces personnes avaient reçu le vaccin COVID-19 et combien ne l’avaient pas fait.

AstraZeneca mène les essais de vaccins en collaboration avec l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

Les porte-parole de l’entreprise et de l’université n’ont pas répondu aux questions de CNN lundi.

Sécurité des vaccins

Les experts avaient également des questions sur la sécurité du vaccin AstraZeneca.

L’essai AstraZeneca a été suspendu deux fois parce que les régulateurs gouvernementaux étaient préoccupés par deux participants à l’étude qui sont tombés gravement malades. Les régulateurs ont par la suite autorisé le procès à reprendre.

«Je voudrais connaître les données spécifiquement sur ces effets indésirables graves qui ont provoqué l’arrêt de l’essai», a déclaré le Dr William Schaffner, membre du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation, qui examinera également les vaccins avant qu’ils ne soient autorisés. dans le marché.

Dans son communiqué de presse, AstraZeneca a déclaré que “les événements de sécurité liés au vaccin graves n’ont pas été confirmés” et que le vaccin était “bien toléré”.

Pourquoi deux régimes différents?

Les experts avaient une autre question sur l’essai AstraZeneca. Parmi les participants à l’étude qui ont reçu le vaccin covid-19, il y avait deux schémas posologiques différents.

Dans un schéma posologique, 2 741 participants ont reçu une demi-dose du vaccin, puis une dose complète au moins un mois plus tard.

Dans le deuxième groupe, 8 895 participants ont reçu une dose complète suivie d’une autre dose complète au moins un mois plus tard.

Le groupe qui a reçu la demi-dose initialement était protégé à 90% contre le COVID-19 et le groupe qui a reçu deux doses complètes n’était protégé qu’à 62%.

L’un des principaux chercheurs d’Oxford, le Dr Adrian Hill, a déclaré que “cela prendrait probablement des semaines et des mois” pour comprendre pourquoi la dose plus faible produisait de bien meilleurs résultats.

“Nous ne comprenons pas tout à fait cela, mais il existe un certain nombre d’idées sur la façon dont cela pourrait fonctionner et nous les explorons”, a déclaré Hill à Becky Anderson de CNN lundi.

Essais en cours

Les essais du vaccin sont toujours en cours dans plusieurs pays et comprendront à terme moins de 60 000 participants à l’étude d’ici la fin de l’année, selon le communiqué de presse d’AstraZeneca.

Le Dr Saad Omer, spécialiste des vaccins à la Yale School of Medicine, a noté que le groupe avec un taux d’efficacité de 90% était relativement petit (seulement 2741 participants à l’étude), et ces résultats peuvent ne pas tenir lorsque la plupart les gens reçoivent ce régime.

Il a noté un manque de clarté sur divers aspects des données AstraZeneca.

“Je déteste critiquer mes collègues universitaires, ou n’importe qui d’autre, mais diffuser des informations comme celle-ci revient à nous demander d’essayer de lire du tabac”, a déclaré Omer.

Sierra Jenkins de CNN Health a contribué à cette histoire.