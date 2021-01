COVID-19 :

L’arrivée de la troisième vague de coronavirus en Espagne après Noël est déjà une réalité. Une situation qui s’est aggravée ces derniers jours et qui a pratiquement toutes les communautés autonomes du pays ont renforcé leurs mesures sanitaires pour arrêter l’avancée de la pandémie en ce mois de janvier. Malgré les restrictions prises, la vérité est que la situation continue de s’inquiéter, au moins jusqu’à ce que les jours passent pour savoir comment ces nouvelles restrictions ont affecté la courbe de contagion.

Et c’est que parmi les milliers d’infections recensées dans le pays ces dernières semaines, l’occupation de l’hôpital commence à s’inquiéter par le niveau de nouveau revenu qui est donné chaque jour. En réalité, La Galice a notifié ce lundi son plus grand nombre de revenus depuis le 17 avril dernier, avec 84 nouveaux hospitalisés en une journée – au total 739 personnes sont admises, 104 en unités de soins intensifs-.

Le confinement à domicile comme seule solution

Par conséquent, de nombreux épidémiologistes dans le pays ils continuent d’avertir que la situation est extrême et demandent un confinement strict, comme celle de mars, pour pouvoir avancer et surmonter cette troisième vague – même si le gouvernement n’envisage pas de nouveau confinement à domicile, du moins pour le moment. Le dernier à rejoindre ces avertissements a été José Félix Hoyos, épidémiologiste et président de Médicos del Mundo, qui, dans une interview sur l’émission Good Morning de Telemadrid, a souligné que «les données sont terribles».

La vérité est que l’Espagne est arrivée à un nouveau record d’infections vendredi dernier, les dernières données connues à ce jour. Ce jour-là, plus de 40 000 nouveaux cas ont été signalés en une seule journée, le pire chiffre de toute la pandémie dans la région. “Moins nous nous confinons durement, plus les gens mourront”, Alerte Felix Hoyos, demandant aux citoyens la prudence.

“Malheureusement, il est temps de confiner”, ajoute-t-il lors de l’entretien comme la seule mesure pour pouvoir faire face à cette situation. “Vous devez limiter les contacts totalement ou partiellement et nous constatons que d’une manière particulière, il est difficile d’y parvenir. Nous devons prendre des mesures plus drastiques », explique-t-il.

Occupation aux soins intensifs

Compte tenu du fait que nous sommes en plein hiver, les infections à coronavirus sont plus préoccupantes depuis “Il y a un pic d’infections respiratoires.” L’épidémiologiste précise qu ‘«il est normal que l’incidence des cas augmente, mettant à rude épreuve le système de santé et les UCIS», le COVID-19 étant plus contagieux. “Nous vivons une situation très délicate dans tous les soins de santé de Madrid », indique Félix Hoyos, très préoccupé par le taux d’occupation des lits de soins intensifs qui, malheureusement, est en augmentation.