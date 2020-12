COVID-19 :

5 conseils pour organiser de bonnes fêtes virtuelles 1:06

. – Alors que les cas de coronavirus augmentent aux États-Unis après le week-end de Thanksgiving, les experts prédisent qu’il y aura une croissance exponentielle des infections et des décès à l’approche des vacances de décembre.

Le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre famille pour Hanoukka, Noël ou Kwanzaa est de rester à la maison pendant les vacances, selon l’analyste médicale de CNN, le Dr Leana Wen. Ten est médecin urgentiste et professeur invité à la George Washington University Milken Institute School of Public Health.

Si vous devez rendre visite à votre famille cette saison des fêtes, le plus sûr est de les mettre en quarantaine pendant 14 jours pour éviter de leur transmettre le coronavirus. Pour les personnes qui commencent à voyager une semaine avant Noël, leurs deux semaines commencent maintenant. Vous avez probablement entendu des recommandations de quarantaine qui durent sept à dix jours, n’est-ce pas? Continue de lire. Voici d’autres conseils du Dr Wen.

Le CDC émet une alerte de nouveau navire de croisière 0:32

CNN: Que conseillez-vous aux personnes qui veulent voir des membres de leur famille à Noël?

Dr Leana Wen: Le coronavirus augmente à un rythme toujours croissant à travers le pays. En novembre, les États-Unis ont enregistré plus de 4 millions de nouvelles infections au COVID-19. Ce sera beaucoup plus élevé en décembre. Les hôpitaux sont déjà débordés. Un hôpital sur cinq déclare avoir une grave pénurie de travailleurs de la santé.

Nous avons besoin de l’aide de tous pour aplatir à nouveau la courbe et éviter un effondrement de notre système de santé. Il est maintenant temps de vous confiner. Je recommande vivement aux gens de ne pas voyager pour voir leurs proches à Noël. S’il y a des amis ou de la famille qui vivent dans votre région, ils peuvent être vus à l’extérieur si les membres de différents ménages sont distants d’au moins 2 mètres en tout temps. Ne partagez pas de boissons ou de nourriture.

Je sais que les rassemblements en plein air seront très difficiles pour beaucoup de gens, surtout avec l’arrivée du froid. Si vous souhaitez vous rencontrer à l’intérieur, il existe un moyen sûr de le faire: tout le monde doit être mis en quarantaine pendant 14 jours. Cela ne sera pas possible pour la plupart des gens, auquel cas ils devraient arrêter leurs réunions à Noël.

CNN: Qu’en est-il des nouvelles directives du CDC qui disent que vous ne devez vous mettre en quarantaine que pendant 10 jours? J’ai entendu dire que vous pouviez vous faire tester après sept jours.

Loupe: La période d’incubation du coronavirus peut aller jusqu’à 14 jours. C’est pourquoi le plus sûr est de vous mettre en quarantaine pendant 14 jours et de vous faire tester.

Le CDC vient de modifier ses directives pour dire que les personnes exposées au coronavirus peuvent être mises en quarantaine pendant 10 jours. En effet, la grande majorité des infections à coronavirus seront détectées dans les 10 jours. Certains cas, cependant, ne le seront pas. C’est pourquoi une quarantaine de 14 jours est toujours l’option la plus sûre, bien que 10 jours soient probablement beaucoup plus pratiques pour beaucoup plus de personnes.

En ce qui concerne les tests, la plupart des gens sont testés positifs après cinq à sept jours. Un test après sept jours n’est pas aussi bon qu’une quarantaine complète pendant 14 jours, mais si vous avez un accès immédiat aux tests et que vous ne pouvez tout simplement pas faire les 14 ou même 10 jours complets de quarantaine, c’est un protocole acceptable.

C’est ainsi que les pharmacies se préparent à distribuer des vaccins aux États-Unis 1:06

CNN: Que signifie une quarantaine? En savoir plus sur les jours de Noël

Loupe: Une quarantaine signifie que vous devez réduire le risque de toutes les manières possibles. Cela signifie ne pas rencontrer à l’intérieur des personnes qui ne sont pas de chez vous. Vous ne devriez pas aller au travail et les enfants ne devraient pas aller à l’école ou à la garderie. Vous devriez même essayer de commander des produits d’épicerie, si possible, pour limiter votre exposition. Ne dînez pas dans les restaurants ou n’allez pas dans les bars ou les gymnases.

Ceci est particulièrement important si vous avez l’intention de rencontrer des personnes particulièrement vulnérables, par exemple des parents âgés ou des personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Mais rappelez-vous que personne n’est à l’abri du coronavirus. Même ceux qui sont jeunes et en bonne santé peuvent tomber gravement malades. Et tout le monde pourrait finir par contracter le COVID-19 et infecter les autres.

CNN: Et les voyages de Noël? Est-ce risqué de les faire? Et quand les tests doivent-ils être effectués avant de voyager?

Loupe: La méthode de voyage la plus sûre en matière de risque de coronavirus est la conduite automobile. Si seulement vous et votre famille voyagez dans un véhicule, surtout s’ils ne s’arrêtent pas aux stations de repos, c’est sûr. Si vous devez vous rendre dans une salle de bain en chemin, assurez-vous d’en trouver une qui est la moins encombrée, minimisez le temps passé là-bas et portez un masque chirurgical à trois couches qui couvre complètement votre nez et votre bouche.

Les voyages aériens comportent certains risques. Le temps pendant le vol est très peu risqué car l’air frais circule et les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Cependant, il y a d’autres risques qui s’additionnent: attendre sur la passerelle mal ventilée (pour récupérer vos bagages), embarquer dans l’avion lorsque la ventilation ne fonctionne pas encore, s’asseoir dans les zones d’attente bondées de l’aéroport, même être en transit vers et depuis l’aéroport. Vous pouvez réduire le risque en faisant de votre mieux pour maintenir une distance physique et en portant toujours un bon masque (et un écran facial sur un masque peut également aider), mais il y aura un certain risque.

Si vous conduisez pour voir vos proches, vous devez obtenir leur résultat de test avant de partir. De cette façon, si vous testez positif pour le coronavirus, vous devriez rester à la maison. Assurez-vous de rester en quarantaine après avoir obtenu votre résultat; Sinon, vous pourriez toujours attraper un coronavirus entre le moment où vous vous faites tester et votre départ.

En raison de la prévalence du coronavirus à l’heure actuelle, je considérerais que les voyages en avion présentent un risque suffisamment élevé pour qu’une mise en quarantaine et un test négatif avant le voyage en avion ne soient pas suffisants pour rencontrer en toute sécurité d’autres personnes à l’intérieur de votre destination. . Pour cette raison, je déconseille de prendre l’avion ou de prendre le train ou le bus pour voir vos proches ce Noël; Même si vous suivez toutes les procédures de sécurité lorsque vous voyagez, vous risquez toujours d’attraper le Covid-19 et de le transmettre à d’autres personnes qui passent du temps à l’intérieur.

BioNTech: Nous pensons que c’est le début de la fin de la pandémie 0:50

CNN: Et le vaccin contre le coronavirus? Vais-je pouvoir l’avoir avant de voyager?

Loupe: Il y a de bonnes nouvelles concernant le vaccin contre le coronavirus: il existe deux vaccins qui semblent sûrs et très efficaces. Il est probable qu’ils obtiendront une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA à la mi-décembre, et le premier groupe de personnes à risque particulièrement élevé pourrait recevoir le vaccin avant la fin de l’année.

Cependant, le vaccin n’est pas encore disponible au public. Les meilleures estimations sont qu’il sera disponible pour la plupart des Américains au printemps de l’année prochaine. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous faire vacciner maintenant et que le vaccin, bien que prometteur, ne nous aidera pas à voir nos proches cette pause hivernale, en particulier les vacances de fin d’année.

CNN: Que se passe-t-il si je voyage? Dois-je me mettre en quarantaine une fois rentré chez moi?

Loupe: Encore une fois, je ne vous conseillerais pas de voyager ou de voir des êtres chers, à moins que ce ne soit à l’extérieur ou que tout le monde ait été mis en quarantaine et testé. Cependant, si vous voyagez en avion ou si vous participez à des réunions en salle avec des personnes qui n’ont pas été mises en quarantaine, vous devez vous mettre en quarantaine une fois de retour dans votre communauté d’origine. C’est parce que vous ne voulez certainement pas transmettre le virus à votre famille ou à votre communauté.

Cette quarantaine est la même: 14 jours si possible; sinon, 10 ou 7 jours. Ensuite, vous passez un test. C’est beaucoup à demander et une raison de plus pour reporter les voyages et les rencontres en personne pendant les vacances.

N’oubliez pas que la fin est en vue. Nous avons un hiver très difficile à traverser. Mais nous pouvons le faire et nous protéger nous-mêmes et nos proches, et aider à arrêter la montée rapide du coronavirus à travers le pays.