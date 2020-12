COVID-19 :

Ni les réunions de famille de plus de dix personnes ni les grandes foules dans les magasins pour les achats de dernière minute. Si en 2020 Noël est «différent» à cause de la pandémie, il y a quelque chose qui ne change pas: les grandes célébrations continuent à se dérouler autour d’une table.

Avec le retour du roscón de reyes, des polvorones et des crevettes dans nos maisons fin décembre, certaines fausses croyances ou mythes associés à l’alimentation que nous nions dans Newtral.es sur la base des preuves scientifiques disponibles à ce jour.

Il n’y a aucune preuve que vous pouvez obtenir le COVID-19 par la nourriture

Et si la personne qui cuisine est infectée par le COVID-19 et ne le sait pas? Si cela se produit, le risque de transmission ce ne sera pas dans la nourriture, mais par d’autres moyens de contagion comme la proximité de la personne infectée si elle ne porte pas de masque ou d’aérosols, de fines particules respiratoires pouvant contenir un coronavirus et qui, après avoir été expirées, peuvent rester en suspension dans l’air pendant longtemps.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «il n’y a actuellement aucune preuve que vous pouvez contracter COVID-19 à travers la nourriture». En fait, le SRAS-CoV-2 peut être tué à des températures similaires à celles d’autres virus et bactéries connus trouvés dans les aliments. Pour cette raison, «les produits tels que la viande, la volaille et les œufs doivent toujours être bien cuits à une température minimale de 70 ° C», Déclare l’OMS.

Dans le cas de produits frais, tels que fruits et légumes, il n’y a pas non plus de preuves scientifiques que le COVID-19 puisse être transmis par leur intermédiaire.

De même, les autorités sanitaires excluent pour le moment que le SRAS-CoV-2 puisse vivre sur les surfaces des emballages alimentaires, il n’est donc pas nécessaire de désinfecter ces produits. Mais oui tu dois se laver les mains correctement avant et après la manipulation des conteneurs », rappelle l’OMS.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC, pour son acronyme en anglais) notent également qu ‘”actuellement, il n’y a aucune preuve suggérant que l’acte de manipulation ou de consommation d’aliments est associé au COVID-19″.

Non, vous ne devez pas sucer la tête des crevettes à cause de leur teneur en cadmium

La science est claire: chaque fois qu’une personne suce la tête d’une crevette vous consommez de petites quantités de cadmium, un métal lourd nocif pour le corps. En 2011, l’Agence espagnole de la consommation, de la sécurité alimentaire et de la nutrition (Aecosan), dépendant du ministère de la Santé, avait déjà averti que «la plus grande source d’exposition humaine au cadmium est la nourriture».

Présenter à crustacés et crustacés, ce métal lourd s’accumule principalement dans les entrailles des animaux, c’est pourquoi les experts soulignent que ce n’est pas recommandé sucer la tête des crevettes.

Image par Alesia B | Shutterstock

«Avec la consommation quotidienne de nourriture, nous atteignons déjà les niveaux maximaux de cadmium recommandés, donc si nous ajoutons des produits comme les crabes ou les têtes de crevettes à l’alimentation normale, il est probable que nous dépasserons la dose tolérable», explique-t-il à Newtral. est la nutritionniste et communicatrice scientifique Beatriz Robles, experte en sécurité alimentaire.

Cependant, il est courant d’entendre que “rien n’arrive à sucer la tête de crevette de temps en temps”. Est-ce vrai ou est-ce une fausse croyance? Selon Robles, «la recommandation est ne fais pas ça, mais si nous le faisons une fois par an, cette exposition supplémentaire au cadmium sera très petite».

«Une autre chose différente est que nous faisons de la paella tous les dimanches et mangeons les crevettes entières, puis le risque augmente. Mais tant que c’est fini avec modération Ce Noël, il ne faut pas en être obsédé », ajoute l’expert.

Dans les polvorones, le nougat et le roscón de reyes: le sucre est l’un des grands protagonistes des aliments typiques de Noël. Il existe un consensus scientifique sur ce produit: les experts conviennent que le sucre en grande quantité est nocif pour l’organisme.

“Trop de sucre est mauvais parce que le glucose augmente les niveaux d’insuline et trop d’insuline provoque une résistance à sa sensibilité. Il est également associé à Maladies métaboliques», Explique Nabil Djouder à Newtral.es, chef de groupe pour les facteurs de croissance, les nutriments et le cancer au National Center for Cancer Research.

De plus, le pronostic désastreux de certains patients atteints de COVID-19 est également lié à une glycémie élevée et à des conditions telles que obésité et diabète. Dans une étude espagnole, publiée en octobre dans la revue scientifique Annals of Medicine et dirigée par le chercheur Javier Carrasco, l’association entre la glycémie et la mortalité hospitalière chez les patients non critiques hospitalisés pour COVID-19 en Espagne a été analysée. basé sur les données cliniques de 11 312 patients.

Image de Nito | Shutterstock

Selon les résultats de la recherche – qui prend en compte les patients hospitalisés, pas aux personnes asymptomatiques ou présentant des symptômes légers– «l’hyperglycémie peut être un marqueur favorisant l’évolution du COVID-19 chez les patients hospitalisés non critiques du COVID-19, indépendamment de vos antécédents de diabète», Explique à Newtral.es Carrasco, spécialiste en médecine interne à l’hôpital Juan Ramón Jiménez (Huelva), qui est le coordinateur du groupe de travail sur le diabète et l’obésité de la Société espagnole de médecine interne.

Cependant, il faut faire la différence entre la consommation régulière et élevée de sucre et l’apport occasionnel et modéré. “Il n’y a aucune preuve que la consommation sucre direct et immédiat aggraver COVID-19. Autrement dit, les gens peuvent croire que boire une boisson sucrée ou un sucré tout en ayant un coronavirus peut aggraver leurs symptômes et ce n’est pas le cas, nous devons donc le préciser », explique Timothy Thomson, scientifique de l’Institut de biologie moléculaire de Barcelone, qui enquête à propos des tempêtes de cytokines que le COVID-19 provoque dans certains cas graves.

Un verre de vin par jour n’est pas «bon pour la santé»

Produit essentiel dans de nombreux foyers espagnols, l’OMS prévient que la consommation de boissons alcoolisées, même en petites quantités, augmente le risque de cancer et que «la situation idéale pour la santé est de ne pas boire d’alcool». Cependant, chaque année, de nouveaux articles sont publiés indiquant que boire un verre par jour est bon pour la santé.

Image de Lenetstan | Shutterstock

Les bienfaits supposés du vin sont associés à l’un de ses composants, le polyphénols, auxquels le resvératrol. «En principe, le resvératrol est une substance saine associée à un réduction de l’inflammation liée à l’athérosclérose», Explique à Newtral.es le Dr Alfonso Valle, membre de la Section des risques vasculaires et de la réadaptation cardiaque de la Société espagnole de cardiologie (SEC), chef du service de cardiologie de l’hôpital de Denia et cardiologue à l’hôpital Casa Salud de Valence.

Cependant, Robles rappelle que “compte tenu des effets bénéfiques potentiels, sur lesquels il n’existe aucune preuve scientifique, nous sommes certains que la consommation d’alcool est nocive”. L’Union européenne avertit également que “la consommation modérée d’alcool augmente le risque à long terme de maladie cardiaque, de maladie du foie et de cancer”.

Boire de l’alcool n’est pas non plus «bon pour la gueule de bois».

Du pain grillé au cava le soir du Nouvel An au vin lors des dîners, l’alcool prend une plus grande importance à ces dates. Pour lutter contre l’inconfort et les maux de tête que génèrent ces boissons, il est généralement recommandé de «prendre une bière». En fait, en anglais, il existe une expression familière pour désigner la petite quantité d’alcool consommée pour réduire effets de gueule de bois: les poils du chien.

Mais il n’y a aucune preuve scientifique que boire une petite quantité d’alcool agit contre la gueule de bois, et il n’y a pas non plus d’autres traitements efficaces pour la soulager. De plus, aujourd’hui, les mécanismes moléculaires qui provoquent une gêne après consommation excessive de boissons alcoolisées.

“La recherche d’un traitement contre la gueule de bois est aussi ancienne que cette maladie, mais aujourd’hui il n’y a quasiment pas d’études rigoureuses à ce sujet, pas de traitements efficaces, et aucun intérêt pharmaceutique particulier à les obtenir”, explique Joris C à l’agence SINC. Verster, chercheur à l’Université d’Utrecht (Hollande) et expert mondial reconnu dans le domaine.

Le pain de blé entier n’est pas moins gras que le pain blanc

Pilier du régime méditerranéen, le pain est un autre des produits qui ne manquent généralement pas sur la table. Mais c’est une fausse croyance que le intégral toujours moins gras que le pain blanc. «Si nous ne regardons que les valeurs nutritionnelles, nous verrons que le blé entier a plus ou moins les mêmes calories que le blanc», explique Robles.

“Les avantages du pain de blé entier sont d’autres comme son teneur en fibres plus élevée, qui non seulement contribue à améliorer la mobilité intestinale, mais peut aussi avoir des effets positifs sur le microbiote (micro-organismes, notamment les bactéries, qui peuplent nos intestins) », ajoute l’expert.

Selon une étude publiée en 2016 dans le prestigieux British Medical Journal, la consommation de céréales complètes il est associé à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de cancer du côlon.

Dans tous les cas, Robles souligne que «le plus important Il ne s’agit pas de regarder les calories d’un produit mais plutôt qualité nutritionnelle du même “.

Les fruits ne grossissent pas “juste la nuit”

Après chaque Noël, des recommandations et des conseils pour perdre du poids sont à nouveau diffusés en ligne. Mais les experts mettent en garde contre l’importance de maintenir un alimentation saine et équilibrée et ne pas se laisser emporter par de fausses croyances telles que «les fruits ne grossissent que la nuit».

“C’est faux. Ils ne grossissent pas en fonction de l’heure à laquelle nous les consommons. Les calories vont rester les mêmes », souligne Robles, qui explique que« l’effet de notre horloge biologique sur le métabolisme humain est toujours à l’étude et nous ne sommes toujours pas absolument clairs à ce sujet, nous n’avons donc pas à nous fier à ces mythes. ».

Dans le cadre d’une alimentation saine faible en gras, en sucre et en sodium, l’OMS recommande de consommer plus de 400 grammes de fruits et légumes par jour pour améliorer la santé générale et réduire le risque de certaines maladies non transmissibles. Pour cette raison, Robles insiste sur le fait que, compte tenu des conseils et recommandations sur la nutrition qui circulent sur les réseaux sociaux, «le mieux est de toujours faire confiance au autorités sanitaires ou consulter un expert ».

Sources:

Entretien avec la nutritionniste Beatriz Robles. Entretien avec Javier Carrasco, spécialiste en médecine interne à l’hôpital Juan Ramón Jiménez (Huelva).