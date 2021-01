COVID-19 :

le Organisations criminelles ils ont vu dans le vaccin contre le COVID-19 une affaire très succulente. Beaucoup de gens, désireux de se faire vacciner, préfèrent payer de grosses sommes d’argent plutôt que d’attendre leur tour pour administrer le médicament gratuitement. Ceux qui savent profiter de ce désespoir entrent en jeu ici. Même avant qu’il ne soit disponible ils mettent le vaccin en vente sur le marché noir d’Internet. Et l’offre n’a fait qu’augmenter.

Le groupe Check Point Research (CPR) a publié une étude qui révèle comment, depuis décembre, les vaccins contre le coronavirus sont promus dans le web sombre, une partie cachée d’Internet accessible avec un logiciel spécifique et dont le contenu est chiffré, qui a permis le prolifération des entreprises illégales et des escroqueries. Malgré les avertissements d’Europol et de l’Union européenne concernant ces délits liés à la drogue, dans un peu plus d’un mois les annonces de vaccins sont en hausse de 400% sur les marchés analysés pour l’enquête.

Ils ont également connu une augmentation notable des prix. Si, il y a un mois, les cybercriminels demandaient une moyenne 250 dollars (205 euros) pour le prétendu vaccin contre le coronavirus, maintenant le prix a quadruplé le chiffre pour osciller entre 500 et 1000 dollars (environ 400 et 800 euros, respectivement) pour une dose, à certaines occasions, ce montant est même dépassé. Connu est utilisé pour payer monnaie numérique bitcoin, difficile à suivre. Les chercheurs ont également examiné une offre de fournisseur doses en grandes quantités, avec des prix qui se situent à 30 000 $ (24 500 euros) pour 10000 routes supposées du vaccin, assez pour 5 000 personnes, qui sont envoyées en trois ou quatre envois différents.

Le vaccin arrive-t-il vraiment?

De nombreuses publicités promettent d’expédier le vaccin Pfizer ou AstraZeneca à domicile. Même Johnson & Johnson, qui n’a pas encore été approuvé. Cependant, Carlos Fragoso, expert en cybersécurité au sein de la société One eSecurity, prévient sur RTVE que, dans la plupart des cas, ces vaccins n’existent pas: “La probabilité que de tels vaccins existent est en fait très faible, puisque, bien que les groupes criminels aient l’intention de les voler, actuellement tous les gouvernements et les entreprises protègent et surveillent la chaîne d’approvisionnement de manière très intensive. Il s’agit probablement d’escroqueries où les groupes criminels ou organisés veulent de l’argent rapide ».

Pour vérifier la véracité de l’achat, les chercheurs du CPR ont fait le test et ont demandé une dose via le dark web. Ils ont payé 750 $ pour un vaccin fabriqué en Chine. Après avoir effectué le paiement, le compte du vendeur a été supprimé et le produit n’est jamais arrivé: «Ils nous ont offert un vaccin chinois, au prix de 750 dollars. Nous avons effectué le paiement en utilisant Bitcoin, soumis notre adresse de livraison et demandé les détails d’expédition. Après quelques jours sans réponse, nous avons reçu un message du fournisseur disant que le vaccin avait été envoyé à notre adresse. Quelques jours plus tard, le compte du fournisseur a été supprimé et (…) nous attendons toujours de recevoir notre colis ».

“Malheureusement, bien que la plupart d’entre nous regardent avec espoir, il y en a qui regardent avec avidité et malice dans leur esprit, avec l’intention de capitaliser sur les préoccupations des gens concernant le COVID-19 et le désir d’être protégé contre le risque de le contracter », déplore Check Point.

Autres escroqueries

Ce n’est pas le seul canular sur le vaccin. En décembre dernier, quelques jours avant le début de la campagne de vaccination, plusieurs territoires, comme Pays basque, Séville ou les îles Baléares, ont alerté leurs citoyens sur les faux appels offrent la “vaccination à domicile”. Les principales cibles de cette arnaque étaient les personnes âgées qui vivaient seules.

Dans Catalogne, les autorités ont également mis en garde contre fraude à la résidence. Les criminels ont demandé un revenu bancaire en échange de la livraison vaccins et menacé les centres de sanctions financières pour non-paiement.