COVID-19 :

le grossesse et le coronavirus ont fait l’objet d’innombrables études depuis le déclenchement de la pandémie et bien qu’il ait été récemment révélé que les effets de Covid-19 peuvent être prolongés chez la femme enceinte, une autre nouvelle étude alerte désormais risque de maladie grave et même de décès.

Les femmes enceintes atteintes de Covid-19 seraient à risque grave, selon une étude

Tomber gravement malade et mourir ou aussi avoir une naissance prématurée sont les trois révélations alarmantes sur Covid-19 pendant la grossesse, qui ont été publiées en une étude importante publiée par le United States Center for Disease Control and Prevention (CDC)

le Un article scientifique a examiné les données de 462000 personnes, âgées de 15 à 44 ans, qui ont contracté Covid entre le 22 janvier et le 3 octobre , en focalisant davantage l’attention sur le symptomatique (modéré ou fort), avec les résultats suivants: 10,5 femmes malades sur 1000 se sont retrouvées en soins intensifs, malgré la bonne santé de 3,9, tandis que 1,5 femme infectée sur 1000 est décédée, contre 1,2 en bonne santé.

le femmes enceintes de plus, ils avaient 3 fois plus susceptibles d’avoir besoin d’aide pour respirer avec ventilation invasive que les femmes qui n’étaient pas enceintes. De même, ils avaient un risque accru de nécessiter une assistance cardiaque et pulmonaire avec oxygénation.

En d’autres termes, même s’il convient de noter que le danger de contracter sérieusement Covid-19 est encore très faible, le fLes nouvelles mères infectées risquent trois fois plus de se retrouver en soins intensifs par rapport aux femmes non enceintes, en plus d’avoir une chance légèrement plus élevée de mourir.

Risque par origine ethnique et âge

Conformément aux tendances observées dans la population générale, les chercheurs ont constaté que certaines minorités raciales et ethniques avaient un risque d’infection encore plus grand ou une maladie grave. Entre les femmes enceintes, les femmes hispaniques étaient 2,4 fois plus susceptibles de mourir et les Femmes hawaïennes asiatiques et autochtones / des îles du Pacifique avaient un risque plus prononcé d’entrer en USI, Ils ont trouvé.

L’équipe a noté que, qu’elles soient enceintes ou non, les femmes de plus de 35 ans étaient plus susceptibles d’avoir une maladie grave.

Les chercheurs ont déclaré que le risque de maladie grave était le plus élevé chez les femmes enceintes pourrait être dû à des changements physiologiques pendant la grossesse, y compris augmentation de la fréquence cardiaque et diminution de la capacité pulmonaire.

«Pour réduire le risque de maladie grave et de décès par COVID-19, les femmes enceintes doivent être informées de l’importance de consulter immédiatement un médecin si elles présentent des symptômes et des mesures de prévention de l’infection par le SRAS-CoV-2 doivent être fortement soulignées pour les femmes enceintes et leurs familles lors de toutes les rencontres médicales, y compris les visites de soins prénatals », a écrit l’équipe dans leur recherche.

Risque d’accouchement prématuré

La la recherche a également analysé plus de 4000 femmes en travail avec Sars-CoV-2 et a montré que 12,9% des patientes accouchent avant 37 semaines de grossesse, contre 10,2% des nouvelles mères dont le test de dépistage du virus était négatif. La recherche conclut que les bébés nés prématurément courent un risque accru de décès, handicap, problèmes respiratoires, visuels et auditifs.

Cette nouvelle recherche ajoute à la croyance que les femmes enceintes courent un risque accru de contracter un coronavirus, comme expliqué par le Dr Denise Jamieson, Directeur du département de gynécologie et d’obstétrique, École de médecine de l’Université Emory a CNN après la publication des résultats des travaux du CDC.

«Cela montre également que leurs bébés sont à risque, même si leurs bébés ne sont pas infectés, ils peuvent être affectés», a-t-il noté. Jamieson.