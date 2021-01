COVID-19 :

Irene Montero, Ministre de l’égalité, a défendu le droit des femmes «de se consacrer du temps», en donnant comme exemple “Allongez-vous sur le canapé et regardez un film” ou «rencontrer des amis» pour «devenir une personne». C’est un argument de plus de Montero contre les hommes, que son ministère a promu depuis qu’il a pris ses fonctions.

La dirigeante Podemita a déclaré son objectif d’améliorer l’équilibre travail-vie personnelle en Espagne en raison de la pandémie de coronavirus et «Enlevez le fardeau des épaules des femmes» dans les travaux ménagers et les soins. Bien qu’attaquant indirectement les hommes.

«Les femmes ont également le droit de passer du temps avec elles-mêmes. Que ce soit pour s’allonger sur le canapé et regarder un film, pour avoir tout type d’activité de loisir ou simplement pour se reposer et prendre soin de son corps et de lui-même, rencontrer des amis et se réaliser en tant que personne. Dans ces utilisations du temps, les femmes sont beaucoup plus pauvres en temps que les hommes, ils disposent de beaucoup moins de temps pour faire ce qu’ils veulent. Nous devons commencer à travailler dessus, combien de temps passons-nous à travailler, à nous divertir, à prendre soin des gens que nous aimons. Tout cela, je pense, ce sont des débats que notre société doit donner car au final c’est la clé pour que les gens puissent développer leurs projets vitaux et être heureux », a-t-il expliqué ce mercredi dans une interview à La Cafetera de Radiocable.

Le ministère de Montero dispose d’un budget de 451 millions d’euros, 157,2% par rapport à l’année précédente. Ces fonds sont principalement destinés aux programmes de conciliation et à la lutte contre la violence de genre. Sur ces 451 millions, 200 iront au soi-disant “Plan Co-Responsable” dédié aux «familles avec enfants de moins de 14 ans ou personnes à charge». L’objectif est que ces familles puissent embaucher des personnes pour s’occuper des enfants de ces proches, ce que le programme définit comme «un sac de soins professionnels à domicile à l’heure».

Ce plan vise également à «promouvoir la responsabilité conjointe des femmes et des hommes dans les familles et les entreprises». Les communautés autonomes et les conseils municipaux seront également en charge de la gestion de ces sites d’emploi.

«Il est vrai que 200 millions, c’est une graine qui doit pousser avec le temps. Cela ne va pas se résoudre tout de suite, car c’est un problème structurel de plusieurs décennies, qui a à voir avec la conciliation en Espagne, mais je pense que cela aidera à faire des politiques publiques en coordination avec les communautés autonomes et les municipalités pour que les femmes aient le temps de concilier leur travail avec soin, de sorte que les hommes assument la responsabilité de ces tâches de soins», A déclaré Irene Montero.

Pour le ministre de l’Egalité, la crise des coronavirus “a montré que la prise en charge est une tâche essentielle”. «Même quand le pays est paralysé, il faut repasser, faire les courses, faire la nourriture, nettoyer, laver la vaisselle … alors, c’était jusqu’à présent une tâche invisible qui incombait principalement aux femmes D’une manière qui n’est pas valorisée, non rémunérée ou avec des emplois précaires, nous avons vu que c’est un travail essentiel pour que la société fonctionne », a-t-il ajouté.

«Il est évident que la lumière monte»

En revanche, Irene Montero a dégagé Podemos de toute responsabilité pour l’augmentation de la facture d’électricité au milieu de la vague de froid provoquée par la tempête Filomena, malgré le fait qu’ils font partie du gouvernement de coalition de Pedro Sanchez. «Les gens ont raison lorsqu’ils présentent cette expression d’impuissance. Il y a des choses que tu veux faire mais en tant que partenaire minoritaire, ils ne peuvent pas être imposés“, a déclaré. La ministre Podemita souligne qu’avec 35 députés au Congrès, son parti est «le partenaire minoritaire» de l’exécutif.

«Il est évident que la facture d’électricité augmente Et c’est un problème auquel le gouvernement doit répondre. Dans une crise comme celle-ci on voit que le prix de l’électricité augmente de 100% alors que celui de la production d’énergie augmente de 4%, il y a vraiment une situation abusive », a-t-il soutenu.

Podemos et ses dirigeants comme Irene Montero étaient ceux qui ont le plus défendu lors des dernières campagnes électorales qu’avec la formation violette de l’exécutif, la facture d’électricité n’augmenterait pas. Jusqu’à présent en 2021, cette recette a grimpé à 30%, au milieu de la vague de froid provoquée par la tempête Filomena et avec Podemos au gouvernement.

«Nous demandons votre vote, nous vous demandons une opportunité de gouverner. Tout le monde le reconnaît: seulement nous pouvons faire baisser la facture d’électricité ou que la banque rende ce qu’elle nous doit, pour quelque chose de simple: nous ne sommes pas parfaits mais nous ils ne nous achètent pas“Montero a déclaré dans un message Twitter publié le 20 avril 2019 pour demander le vote aux élections de ce mois-ci.