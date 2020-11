COVID-19 :

Le gouverneur de Guerrero, Hector Astudillo affirme que les actions, bien que “très dures, sont nécessaires” pour éviter la contagion par COVID-19

Le gouverneur de Guerrero, Hector Astudillo Flores, a annoncé que pour la première fois dans l’histoire, célébrations du Paseo del Pendón et de la Foire de Noël et du Nouvel An de Chilpancingo sera annulé pour éviter la contagion par COVID-19[feminine.

Pour la première fois de son histoire, le Paseo del Pendón et la Foire de Noël et du Nouvel An de Chilpancingo seront annulés.

“Certaines actions, bien que très dures, sont nécessaires et nous les avons basées sur l’opinion majoritaire de la population”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Il a fait valoir qu’il était déterminé suspendre les événements de masse comme les foires traditionnelles dans tout l’État jusqu’au 15 janvier 2021.

“Nous annonçons des mesures qui n’ont d’autre but que de prendre soin de la santé de Guerrero, c’est l’une de mes responsabilités en tant que gouverneur”, a-t-il déclaré.

Il a indiqué qu’il était d’accord avec le maire de Chilpancigo, Antonio Gaspar, ainsi qu’avec le reste des autres communes, à entreprendre des actions coordonnées pour contenir contagion de COVID-19[feminine.

Il a indiqué qu'il était d'accord avec le maire de Chilpancigo, Antonio Gaspar, ainsi qu'avec le reste des autres communes, à entreprendre des actions coordonnées pour contenir contagion de COVID-19.

D’autre part, il a annoncé avoir rencontré Paulo Mercado et Ulises Hernández, représentants de Teleton Mexique, à qui il a remercié pendant 6 mois ses installations en Acapulco servi à recevoir Patients COVID-19 en convalescence.

D'autre part, il a annoncé avoir rencontré Paulo Mercado et Ulises Hernández, représentants de Teleton Mexique, à qui il a remercié pendant 6 mois ses installations en Acapulco servi à recevoir Patients COVID-19 en convalescence.

«Tout ce que nous faisons, c’est pour qu’il n’y ait plus d’hospitalisation», a déclaré le président.

Guerrero enregistre 23266 cas positifs cumulés de COVID-19[feminine, ainsi qu’un total de 2 mille 434 décès au cours de la semaine épidémiologique 48.

