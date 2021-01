COVID-19 :

La pandémie sanitaire ne s’arrête pas et les effets du coronavirus ont fait des ravages sur l’industrie cinématographique. La grande majorité des premières prévues pour 2020 devaient passer à 2021; cependant, la crise est toujours en vigueur et Hollywood a dû bouger à nouveau plusieurs de ses films une fois de plus.

Alors que certains films continuent d’atteindre les grandes salles et d’autres font de même en streaming, les blockbusters les plus ambitieux de l’année ont choisi de reformuler leurs plans et laissez les mois passer jusqu’à ce que le vaccin prenne effet. Une série de films hollywoodiens qui promettent de redonner toute la splendeur au monde du celluloïd et de ramener les masses au cinéma, célébrant avec le septième art ayant récupéré une grande partie de nos vies.

Aucune de ces dates n’a une garantie complète qu’il deviendra efficace; Cependant, la marge de temps que les studios hollywoodiens accordent est suffisante pour que le monde retrouve sa normalité perdue. Le tournage continue de subir des arrêts en raison de la montée de la pandémie et certains films comme «Morbius» ont déjà pris la décision de réfléchir à deux fois à la date de sortie.

‘Pas le temps de mourir’

Le dernier film de James Bond qui, a priori, servira à dire au revoir à Daniel Craig en tant qu’agent 007, a été l’un des premiers à subir les conséquences du coronavirus. Le film était prévu pour la mi-2020, puis a annoncé sa première fin décembre et, lorsqu’il semblait qu’il arriverait le 2 avril 2021, le studio a de nouveau changé d’avis. La nouvelle date est fixée au 8 octobre 2021.

“ Pas le temps de mourir ” promet de répéter la maîtrise narrative qui a accompagné les derniers versements de la franchise et, avec Rami Malek comme méchant, nous pourrions être confrontés à l’un des meilleurs films de James Bond à ce jour. Le responsable de la direction n’est autre que Cary Joji Fukunaga (‘True Detective’), donc rares sont ceux qui comptent les jours pour voir le meilleur agent secret.

‘Inexploré’

La carrière de Tom Holland est l’une des plus prometteuses de tout Hollywood et la pandémie ne semble pas arrêter son tournage. Toujours dans l’attente de confirmer que le troisième opus de «Spiderman» reste pour la fin de l’année, Sony a choisi de déplacer le calendrier pour la première de son adaptation du célèbre jeu vidéo. De cette façon, ‘Uncharted’ va du 16 juillet au 11 février 2022.

Les adaptations de jeux vidéo n’ont généralement pas beaucoup de chance dans le monde du cinéma; cependant, cette surproduction vise à être l’exception à la norme. «Uncharted» pourrait être le début d’une nouvelle franchise de films d’aventure qui a déjà tous les ingrédients pour réussir; mais, malheureusement, nous devrons attendre l’année prochaine pour le voir.

‘Cendrillon’

La nouvelle adaptation de l’histoire de Cendrillon était l’une des premières que nous avons vues de plus près, prévue pour le 5 février. Cependant, également propriété de Sony, la société a choisi d’annuler son atterrissage dans les grandes salles et le quitter pour le 16 juillet.

«Cendrillon» nous racontera une fois de plus l’histoire que Disney a apportée au cinéma sous forme d’animation – et son remake ultérieur -, en utilisant le format musical pour se différencier des autres œuvres du personnage. La chanteuse Camila Cabello sera chargée de donner vie à cette histoire de fées, de princes et de magie.

‘Peter Rabbit 2: En fuite’

Le cinéma pour enfants n’a pas été à l’abri des effets de la pandémie sanitaire et la suite de «Peter Rabbit», l’un des films d’animation les plus réussis de ces dernières années, devra attendre un peu plus longtemps pour surprendre à nouveau les plus petits. la maison. Comme ‘Pas le temps de mourir’, «Peter Rabbit 2: On the Run» devait sortir le 2 avril; cependant, dans le nouveau calendrier, ce sera le 11 juin quand il sort en salles.

La nouvelle aventure de ce lapin charismatique le mènera vers de nouveaux horizons, quittant ainsi la ferme du premier opus. Basé sur les livres de Beatrix Potter, ce film ravira nos enfants l’été prochain.

‘Ghostbusters: au-delà’

Hollywood s’est spécialisé dans les remakes, les redémarrages, les suites et toutes sortes de stratagèmes pour créer des franchises rentables qui remplissent les grands théâtres. ‘Ghostbusters’ est un classique des années 80 qui, après sa tentative ratée de relancer la saga en 2016, essaiera à nouveau dans une livraison de neige le 11 novembre au lieu de sa date prévue, le 11 juin.

«Ghostbusters: Beyond» récupérera le casting original et sera une suite directe à la deuxième partie. De nombreux fans attendent avec impatience le retour des spirites les plus drôles du cinéma et, avant Noël, ils ressentiront à nouveau la nostalgie dans toute sa splendeur.