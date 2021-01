COVID-19 :

S’il y a quelques jours, nous parlions de la grande fête du fille de José María Gutiérrez ‘Guti’, et ceux des footballeurs Neymar et Gabigol, aujourd’hui, il est apparu que les fils de Paul Scholes Ils ont voulu faire de même chez eux, comme le rapporte The Sun.

L’ex-footballeur a été accusé par les autorités d’avoir enfreint les règles de verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus pour permettre à vos enfants d’organiser une fête du Nouvel An à la maison.

Alicia et Arron, les enfants de la légende de Manchester United, Ils ont organisé une fête costumée pour le Nouvel An, contournant les restrictions et, en plus, postant plusieurs photos sur leurs réseaux sociaux. Qui n’apparaît sur aucune image, c’est l’ex-footballeur.

Image d’Arron et de ses amis, et d’Alicia avec son amie. Instagram (Alicia Scholes)

Les frères ont rassemblé un bon nombre de personnes à leur fête – plus de 20 selon le Daily Star – qui a eu lieu au manoir de Paul à Oldham, être dans un niveau 4 concernant la pandémie de coronavirus. De plus, ils ont reçu plusieurs plaintes par vos voisins.

Image d’Alicia Scholes, la fille de Paul Scholes. Instagram (Alicia Scholes)

Ce n’est pas ta première fête

Cependant, ce n’est pas le premier scandale à frapper la famille, car ils ont déjà organisé une première fête pendant la pandémie dans leur manoir, qui est évalué à plus de 3,5 millions de livres.

Cette fête a duré sept heures, et c’était pour le 21e anniversaire d’Arron -28 juillet-. Dans ce document, sa famille et ses amis ont sauté les mesures de sécurité alors qu’ils se trouvaient, à ce moment-là, dans une zone restreinte par une augmentation des cas de coronavirus.