COVID-19 :

Deux grands-parents qui sont confinés depuis mars ont enfin pu embrasser leurs petits-enfants grâce à une paire de combinaisons gonflables d’ours polaire. Barbara, 71 ans, et Clive Walshaw, 73 ans, ont déclaré que le moment où ils avaient pu embrasser leurs petits-enfants en larmes après neuf mois de séparation était le «meilleur» moment de 2020.

Les enfants ont été dévastés quand on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas se promener pour Noël et qu’ils ne pourraient voir leurs grands-parents que sur un écran d’ordinateur portable le 25 décembre. Mais pendant que Barbara faisait des achats de Noël en ligne, elle est tombée sur le ours polaires gonflables et est venu avec l’ingénieux plan de sécurité Covid.

Les grands-parents se sont faufilés dans la maison pour enfants de Kirkstall, Leeds, et ont surpris Quinn, six ans, Morgan, huit ans et Mackenzie, 14 ans, alors qu’ils portaient les costumes de six pieds de haut.

Joyeux Noël tout le monde!

C’est mes parents qui visitent. Premiers câlins de petits-enfants depuis mars. Les 5 meilleures minutes de ma vie. Découvrez les précautions anti-virales. Vous pourriez être cool mais vous ne serez jamais cool de mes parents. pic.twitter.com/QyjfPdDWFZ – Neil Walshaw (@CllrWalshaw) 25 décembre 2020

La grand-mère de Bramley a déclaré au Mirror: «Au début, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas venir et c’était tellement déchirant. La plus petite ne cessait de demander si elle pouvait venir. C’était très dur pour tous les garçons. Nous passons généralement le jour de Noël avec eux et nous nous demandons ce que nous allions faire de tout ce qui se passait. “

“Le plus jeune garçon a été un peu impressionné par ces énormes ours polairesmais quand il a réalisé que c’était nous, c’était si beau. Tant de câlins. C’était incroyable. Cela a pris environ six minutes », disent les grands-parents.