COVID-19 :

Il n’y a pas si longtemps que Joe Lacob, l’un des propriétaires des Golden State Warriors, s’est félicité de générer plus de revenus que les Knicks et Lakers, les deux franchises les plus précieuses de la NBA. Avec la construction du nouveau pavillon, le Chase Center, juste en face de l’ancien Oracle, juste en face de la baie et en changeant Oakland pour San Francisco, des temps de bonheur arrivaient comme les guerriers ne l’avaient jamais vu. Les calculs devaient en saisir 100 millions de plus par an grâce à ce bâtiment détenu à 100% par la franchise. Tout ce qui se tenait dans le nouveau pavillon, et ce serait bien plus que des matchs de basket (concerts, congrès, célébrations, etc.), laisserait de l’argent dans les caisses, ainsi que la vente de billets et, surtout, celle du box privés, dont beaucoup sont loués plus d’un million par saison.

Quelques jours après les propos de Lacob, le coronavirus a fait son apparition aux États-Unis. La vie a changé, le basketball s’est arrêté, les spectacles bondés ont cessé et L’arme ultime des Warriors pour prendre d’assaut le ciel économique de la NBA, le Chase Center, leur joyau de la couronne, a cessé de donner de l’argent. Le milliard de dollars investi pour le lever ne semble plus être un si bon investissement à court terme. Et tout cela, évidemment, peut avoir un impact sur le niveau sportif. Nous avons tous eu quelques guerriers au galop pour reprendre leur place parmi les grands de la ligue en 2020-2021. Avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green en bonne santé, ils peuvent le faire, mais ils ne semblent pas aussi bien entourés qu’ils le pensaient.

Avec l’argent qu’ils ont engagé en ce moment en salaires, la taxe de luxe à payer pour la franchise californienne est de 69 millions. Ce calcul est basé sur le plafond salarial qui avait été projeté pour la saison prochaine et qui doit encore être revu, probablement à la baisse, mais que la NBA a déjà prévenu qu’elle n’a pas l’intention de trop changer. La marge de manœuvre dont disposent les Warriors pour recruter des joueurs n’est pas grande. Entre Curry, Thompson et Green plus Andrew Wiggins, ils ont déjà 121 millions signés pour l’année prochaine. Les transferts mis à part, cela leur laisse la possibilité d’ajouter de petits contrats, soit des joueurs qui sont nouveaux dans la ligue (ils ont le numéro 2 dans le repêchage), soit des vétérans.

Mais il y a une exception, celle qui a été créée à l’été 2019 lorsque André Iguodala a été échangé aux Grizzlies. 17.185.185 millions supplémentaires à payer pour distribuer à leur guise. Tout le monde pensait que les Warriors utiliseraient cet argent pour soutenir un nouvel assaut sur le ring avec un excellent secondaire, mais maintenant il n’est pas si clair qu’ils le dépenseront. Les comptes sont les suivants:

Si vous utilisez 10 millions sur 17, votre taxe sur le luxe augmenterait d’environ 38, si vous utilisez 15 millions sur 17, votre taxe sur le luxe augmenterait d’environ 64. Et si vous utilisiez 17 185 185 millions, votre taxe sur le luxe augmenterait d’environ 76.

Il faut ajouter tous ces chiffres aux 69 qui vont déjà devoir payer plus oui ou oui. Sans les revenus du Chase Center, utilisez l’exception commerciale Iguodala, qui expirera environ une semaine après l’ouverture du marché des transferts, Cela ne semble plus être une si bonne idée. En fait, Anthony Slater, journaliste pour The Ringer, a commenté il y a quelques jours que plusieurs sources avec lesquelles il s’est entretenu insistent de plus en plus sur le fait que Ils n’utiliseront ces 17 millions que si une «opportunité spéciale» est disponible..

Dans cette optique, Monte Poole de NBC a analysé les possibilités de dépenser cet argent de manière réaliste. Les options les plus claires pour lui étaient trois: Reggie Bullock et Wayne Ellington (Knicks), Rudy Gay (Spurs) ou Kelly Oubre Jr. (Suns). Une liste de candidats avec lesquels vous ne lanceriez pas exactement un parti. Peut-être qu’Oubre Jr., qui a à peine 24 ans, peut être un peu plus excité. Mais en général, ce ne sont pas les meilleurs exemples d ‘«opportunité spéciale» qui viendraient à l’esprit.

Quoi qu’il arrive avec l’exception commerciale, les guerriers seront candidats pour le ring. Mais le coronavirus peut les faire passer de la catégorie des Candidats en majuscules, à quelques candidats de plus. Dans environ un mois, nous aurons la réponse.